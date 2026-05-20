2026. május 20. szerda Bernát, Felícia
Szobra és Vácra induló vonatok a Nyugati pályaudvaron 2021. július 18-án. A megszokotthoz képest kevesebb vonatot tud fogadni a Nyugati pályaudvar július 18-án reggeltől, mert a pályaudvaron több munkálatot nem fejezett be időre a kivitelező - közölte a Mávinform az MTI-vel. A végleges átadásig kisebb kapacitással működik a pályaudvar, a vonatforgalmat korlátozták a munkálatok mielőbbi befejezéséért.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Osztrák bérkocsikkal enyhíti a nyári vasúti terhelést Vitézy Dávid

Infostart

Az osztrák állami vasúttól bérelt elsőosztályú Intercity vasúti kocsik a Balaton környékén teljesítenek majd szolgálatot a nyári hónapokban.

Tíz első osztályú Intercity vasúti kocsit bérel a MÁV a nyári hónapokra. A szinte új kocsikat Ausztria legnagyobb, állami tulajdonú vasúttársaságától (Österreichische Bundesbahnen, ÖBB) bérli majd a magyar vasúttársaság, és a Balaton környékén állnak majd szolgálatba – írja a nepszava.hu.

A lap megkeresésére Vitézy Dávid közlekedés- és beruházásügyi miniszter azt mondta az ügyletről, hogy

„Nem sok, de életmentő.”

Arról is beszélt, hogy egyelőre még csak szóbeli megállapodás történt, de mivel mindkét fél állami vállalat, így a magánérdekek eleve ki vannak zárva.

A közlekedési miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy elődje, Lázár János és az osztrák vasúti cég között nagyon elmérgesedett a viszony a ciklus végére, gyakorlatilag beszélő viszonyban sem voltak. Vitézy Dávid tájékoztatása szerint a választások óta újra indultak a tárgyalások a két ország közlekedési tárcái között,

ennek egyik első eredménye ez a tűzoltó jellegű vasútikocsi-bérlés.

Az új miniszter továbbra is fontosnak tartja a transzparenciát és a tájékoztatást, de mint mondta: kér még egy kis időt a további intézkedések bejelentéséig, mivel Tárkányi Zsolt parlamenti államtitkáron kívül még nem nincsenek államtitkárai.

Hegyi Zsolt, a MÁV Zrt. vezérigazgatója áprilisban bejelentette, hogy A MÁV-csoport a tulajdonos államtól feladatba kapta a Dunakeszi Járműjavítót tulajdonló, csődbe jutott magáncégek visszavásárlását. Erre a cégcsoport külön, dedikált forrásokat kapott. (A visszavásárlás közel 20 milliárdba került.) A MÁV-vezér nem tagadta, hogy a dunakeszi járműgyártó- és karbantartó bázis eladása hiba volt és a tavaly őszi csőd óta rendkívül nagy kihívást jelentett a menetrendhez szükséges járműállomány kiállítása. Ez a bázis végzi ugyanis az IC és nemzetközi kocsik karbantartását. A karbantartási és javítási szolgáltatásokban több hónapos kényszerszünet állt be.

Átgázolt a briteken a magyar válogatott a sorsdöntő meccsen

Magabiztos, 5–0-s győzelmet aratott a magyar jégkorong-válogatott – a továbbra is nyeretlen – Nagy-Britannia együttese ellen a svájci elit jégkorong-vb jégkorong-világbajnokság 3. fordulójában kedd este, ezzel nagy lépést téve a bennmaradásért.
Aktiválták a NATO légvédelmét, Kosztyantynivkát szorongatják az oroszok - Híreink az ukrán frontról szerdán

Ukrán drónokat fogtak el Lettország légterében, légi riadót fújtak, miután a balti államon keresztül próbálta Kijev Moszkvát támadni. Az orosz csapatok elkezdték igencsak szorongatni Kosztyantynivkát: egyes ukrán térképek szerint a déli, délkeleti városrész külső területében már oroszok vannak. Hasonló helyzet kezd el kialakulni Liman térségében is. Közben Zaporizzsján csökken a nyomás: Sztyepnohirszk térségében állítólag kisebb ukrán ellenoffenzíva zajlik. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.

Ilyen akció még nem volt a magyarországi Lidl-ben: olyan sztártermék érkezik, amit csakis előrendeléssel lehet megvenni

Újabb elektromos kerékpárt dob piacra a Lidl: a 600 ezer forntos modell után most egy jóval olcsóbb, belépőszintű bicikli szerepel az akciós kínálatban.

Putin tells Xi Russia-China ties have hit 'unprecedentedly high level'

The Russian leader is looking to strengthen ties as Beijing is a critical ally for an increasingly isolated Moscow.

