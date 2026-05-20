Osztrák bérkocsikkal enyhíti a nyári vasúti terhelést Vitézy Dávid

Tíz első osztályú Intercity vasúti kocsit bérel a MÁV a nyári hónapokra. A szinte új kocsikat Ausztria legnagyobb, állami tulajdonú vasúttársaságától (Österreichische Bundesbahnen, ÖBB) bérli majd a magyar vasúttársaság, és a Balaton környékén állnak majd szolgálatba – írja a nepszava.hu.

A lap megkeresésére Vitézy Dávid közlekedés- és beruházásügyi miniszter azt mondta az ügyletről, hogy

„Nem sok, de életmentő.”

Arról is beszélt, hogy egyelőre még csak szóbeli megállapodás történt, de mivel mindkét fél állami vállalat, így a magánérdekek eleve ki vannak zárva.

A közlekedési miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy elődje, Lázár János és az osztrák vasúti cég között nagyon elmérgesedett a viszony a ciklus végére, gyakorlatilag beszélő viszonyban sem voltak. Vitézy Dávid tájékoztatása szerint a választások óta újra indultak a tárgyalások a két ország közlekedési tárcái között,

ennek egyik első eredménye ez a tűzoltó jellegű vasútikocsi-bérlés.

Az új miniszter továbbra is fontosnak tartja a transzparenciát és a tájékoztatást, de mint mondta: kér még egy kis időt a további intézkedések bejelentéséig, mivel Tárkányi Zsolt parlamenti államtitkáron kívül még nem nincsenek államtitkárai.

Hegyi Zsolt, a MÁV Zrt. vezérigazgatója áprilisban bejelentette, hogy A MÁV-csoport a tulajdonos államtól feladatba kapta a Dunakeszi Járműjavítót tulajdonló, csődbe jutott magáncégek visszavásárlását. Erre a cégcsoport külön, dedikált forrásokat kapott. (A visszavásárlás közel 20 milliárdba került.) A MÁV-vezér nem tagadta, hogy a dunakeszi járműgyártó- és karbantartó bázis eladása hiba volt és a tavaly őszi csőd óta rendkívül nagy kihívást jelentett a menetrendhez szükséges járműállomány kiállítása. Ez a bázis végzi ugyanis az IC és nemzetközi kocsik karbantartását. A karbantartási és javítási szolgáltatásokban több hónapos kényszerszünet állt be.