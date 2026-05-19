2026. május 19. kedd Ivó, Milán
Kármán András pénzügyminiszter-jelölt kinevezés elõtti meghallgatásán az Országgyûlés pénzügyi és költségvetési bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 12-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Bejelentést tett az EU-s milliárdokról a pénzügyminiszter

Kármán András pénzügyminiszter bizakodó a hétfőn Budapestre érkezett EU-delegációval az EU-pénzek hazahozataláról megkezdett tárgyalások eredményével kapcsolatban.

A pénzügyminiszter a közösségi oldalán kedden feltöltött videóüzenetében elmondta a hétfőn Budapestre érkezett delegációval péntekig tárgyalnak.

Hangsúlyozta, ez egy nagyon fontos hét lesz, nagyok az elvárások, a várakozások, hogy sokat tudjanak haladni az európai uniós források felszabadítása kapcsán.

Sok témát kell lefedni, időnként párhuzamosan zajlanak a megbeszélések a különböző szekciókban, és vannak olyan meetingek, ahol áttekintik, hogy mit sikerült lezárni, milyen további egyeztetésekre van még szükség – mondta.

„Az eddig látottak és hallottak alapján én bizakodó vagyok, de igazából hétvégén fogjuk meglátni, hogy mennyire sikerült ebben a tárgyalási fordulóban érdemben előrelépni” – fogalmazott Kármán András.

Megfeszített munkával, augusztus végéig minden kérdést le lehet zárni a Magyarországnak járó európai uniós források ügyében – közölte a hétfői kormányszóvivői tájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök.

Az ügyet kiemelt prioritásnak nevezve jelezte: a hétvégén levelet váltot az ügyben. Hangsúlyozta: egyetértettek Ursula von der Leyennel, a bizottság elnökével abban, hogy „ezeknek a pénzeknek a helye itt van, Magyarországon, a magyar embereknél, a magyar egészségügyi rendszerben, a magyar oktatási rendszerben, infrastruktúrában”.

Magyar Péter jelezte: mindkét fél mindent elkövet, hogy a jövő héten Brüsszelben alá tudják írni a politikai megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását.

Nem is gondolnánk, mennyi mindenre kell figyelni a nyári táborozásnál – szervezőnek, résztvevőnek

Magyarországon a táborszervezés szigorú szabályhoz kötött, amelynek elsődleges célja a gyermekek biztonságának és egészségének védelme – mondta az InfoRádióban a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ élelmezés-, táplálkozás-, gyermek- és ifjúság-egészségügyi osztályának vezetője, Csizmadia Hajnalka. Hozzátette: a táborokban biztosítani kell a megfelelő tisztálkodási lehetőséget, valamint alapvető fontosságú az ivóvíz-minőségű víz garantálása is.
Hatvannégy éves korában kedd délelőtt elhunyt Scherer Péter. A Jászai Mari-díjas színművész az idén januárban interjút adott az InfoRádiónak, amelyben az akkor elnyert Páger Antal-díj jelentette elismerés mellett beszélt a pályája kezdetéről, a Mucsi Zoltánnal alkotott legendás párosukról, a színésszé válás rögös útjáról és arról is, miért fontos, hogy a néző kapjon hideget és meleget is.
 

Kőszegen és Szombathelyen a legfrissebb mérések szerint minden eddig vizsgált kőzúzalékmintában kimutatták az azbeszt jelenlétét. Egy magánszemély által bevizsgáltatott minta alapján ráadásul erősen valószínűsíthető, hogy a szennyeződés a rohonci bányából származó kőzeteket is érinti - írta meg a Vas Vármegyei Kormányhivatal Facebook-oldala.

Egy friss európai összehasonlítás több mint 150 tengerparti desztinációt vizsgált meg, és ennek alapján Lisszabon, Nápoly és Porto bizonyultak a leginkább családbarát városoknak.

The health minister has acknowledged that medics are playing catch-up with the virus after being slow to detect it.

