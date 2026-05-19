Bejelentést tett az EU-s milliárdokról a pénzügyminiszter

A pénzügyminiszter a közösségi oldalán kedden feltöltött videóüzenetében elmondta a hétfőn Budapestre érkezett delegációval péntekig tárgyalnak.

Hangsúlyozta, ez egy nagyon fontos hét lesz, nagyok az elvárások, a várakozások, hogy sokat tudjanak haladni az európai uniós források felszabadítása kapcsán.

Sok témát kell lefedni, időnként párhuzamosan zajlanak a megbeszélések a különböző szekciókban, és vannak olyan meetingek, ahol áttekintik, hogy mit sikerült lezárni, milyen további egyeztetésekre van még szükség – mondta.

„Az eddig látottak és hallottak alapján én bizakodó vagyok, de igazából hétvégén fogjuk meglátni, hogy mennyire sikerült ebben a tárgyalási fordulóban érdemben előrelépni” – fogalmazott Kármán András.

Megfeszített munkával, augusztus végéig minden kérdést le lehet zárni a Magyarországnak járó európai uniós források ügyében – közölte a hétfői kormányszóvivői tájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök.

Az ügyet kiemelt prioritásnak nevezve jelezte: a hétvégén levelet váltot az ügyben. Hangsúlyozta: egyetértettek Ursula von der Leyennel, a bizottság elnökével abban, hogy „ezeknek a pénzeknek a helye itt van, Magyarországon, a magyar embereknél, a magyar egészségügyi rendszerben, a magyar oktatási rendszerben, infrastruktúrában”.

Magyar Péter jelezte: mindkét fél mindent elkövet, hogy a jövő héten Brüsszelben alá tudják írni a politikai megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását.