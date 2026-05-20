Vizsgálat indult egy utazási iroda elmaradt kárrendezése miatt

A BFKH az április 30-i döntésében felhívta a Travel Teachers-t, hogy ha nem képes az utasok felé a visszafizetéseket önerőből teljesíteni, úgy ezt a kormányhivatal és a biztosítótársaság felé jeleznie kell. Ilyen jelzés azonban a hatósághoz nem érkezett, vagyis nem tudni, hogy a vállalkozás mely utasok felé teljesített, illetve nem teljesített visszafizetéseket.

A most indult vizsgálat azt hivatott kideríteni, hogy képes-e a társaság a kárrendezést teljesíteni – olvasható a Budapest Főváros Kormányhivatala által kiadott közleményben.

Amennyiben az eljárás során a hatóság is megállapítja, hogy az utazásszervező önerőből nem tud fizetni, úgy a BFKH soron kívül fel fogja hívni az utazási iroda vagyoni biztosítékát adó biztosítótársaságot arra, hogy kezdje meg a kárrendezéssel összefüggő feladatokat.

Ezt követően az utazók a kárigényüket az Európai Utazási Biztosító Zrt. felé nyújthatják majd be a biztosítótársaság által meghatározott módon.

A kormányhivatal a kifizetéseket azzal tudja segíteni, hogy a lehető leggyorsabban beszerzi a szükséges adatokat az utazásszervezőtől, de konkrétan a kárrendezésben – szemben az ezzel ellentétes kommunikációkkal – nem vesz részt.