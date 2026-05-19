ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.79
usd:
311.73
bux:
131773.44
2026. május 19. kedd Ivó, Milán
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Lech Walesa Nobel-békedíjas volt lengyel elnök, a Szolidaritás szakszervezet egykori vezetõje beszédet mond az Európai Érdemrend átadási ünnepségén az Európai Parlamentbe a franciaországi Strasbourgban 2026. május 19-én. Ez az elsõ ilyen jellegû európai kitüntetés, amelyet uniós intézmény adományoz, hogy elismerje azon személyek teljesítményét, akik jelentõsen hozzájárultak az európai integrációhoz és egységhez, a demokráciához, valamint az európai értékekhez. Walesa a kitüntetés legmagasabb fokozatát vehette át.
Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

Átadták az Európai Érdemrend első kitüntetéseit

Infostart / MTI

Átadták az „európai kiválóság” elismerésére létrehozott Európai Érdemrend első kitüntetéseit kedden az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésének keretében az „integrációhoz és az uniós értékekhez való jelentős hozzájárulás elismeréseként”.

Az Európai Érdemrend első 20 díjazottja közül 13-an vettek részt az uniós parlament által alapított díjátadó ünnepségen. A kitüntetéseket Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke adta át.

Az érdemrend legmagasabb fokozatát Angela Merkel volt német kancellár, Lech Walesa volt lengyel elnök, valamint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kapta.

Az EP az Európai Érdemrend "tiszteletre méltó tagjainak" választotta Valdas Adamkus volt litván elnököt, Jerzy Buzek volt lengyel miniszterelnököt, az Európai Parlament volt elnökét, Aníbal Cavaco Silva volt portugál államfőt és miniszterelnököt, Sauli Niinistö volt finn elnököt, Pietro Parolin bíborost, szentszéki államtitkárt, Mary Robinsont, Írország volt elnökét, az ENSZ korábbi emberi jogi főbiztosát, Maia Sandu moldovai köztársasági elnököt, Javier Solana volt uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselőt, Wolfgang Schüssel volt osztrák kancellárt, valamint Jean Claude Trichet-t, az Európai Központi Bank volt elnökét.

Az EP az Európai Érdemrend tagjai közé választotta José Andrés spanyol-amerikai séfet, a World Central Kitchen jótékonysági szervezet alapítóját, Jánisz Szína-Úgo Antetokúnmpo nigériai származású görög kosárlabdázót, Marc Gjidara horvát-francia ügyvédet, Sandra Lejniece lett orvos-akadémikust, Olekszandra Matvijcsuk ukrán ügyvédet, Viviane Redinget, az Európai Bizottság volt alelnökét, valamint a U2 zenekar tagjait.

Az átadó ünnepségen Roberta Metsola űgy fogalmazott: "Európát nem ajándékba kaptuk". Szerződésről szerződésre, válságról válságra épült fel, olyan emberek keze munkája által, akik a megosztottság helyett a szolidaritást, az önérdek helyett pedig az együttműködést választották. Az Európai Érdemrenddel az EP azokat tünteti ki, akik a társadalom bármely rétegéből érkezve, Európa építését választották. Azokat, akik akkor is vezető szerepet vállaltak, amikor az nehéz volt. Európa csak addig marad fenn, amíg minden generáció úgy dönt, hogy védelmezi - tette hozzá az uniós parlament elnöke.

Angela Merkel volt német kancellár az Európai Érdemrend átadási ünnepségén az Európai Parlamentbe a franciaországi Strasbourgban 2026. május 19-én. Ez az elsõ ilyen jellegû európai kitüntetés, amelyet uniós intézmény adományoz, hogy elismerje azon személyek teljesítményét, akik jelentõsen hozzájárultak az európai integrációhoz és egységhez, a demokráciához, valamint az európai értékekhez. Merkel a kitüntetés legmagasabb fokozatát vehette át. MTI/EPA/AFP/Sebastien Bozon/pool
Angela Merkel volt német kancellár az Európai Érdemrend átadási ünnepségén az Európai Parlamentbe a franciaországi Strasbourgban 2026. május 19-én. MTI/EPA/AFP/Sebastien Bozon/pool

A kitüntetettekről az érdemrend úgynevezett kiválasztási bizottsága döntött, amelynek tagja jelenleg Metsola elnök, Sophie Wilmes és Ewa Kopacz, az EP alelnökei, valamint José Manuel Barroso, az Európai Bizottság korábbi elnöke, Michel Barnier, az uniós bizottság korábbi alelnöke, volt francia miniszterelnök, Josep Borrell, az Európai Parlament korábbi elnöke és Enrico Letta volt olasz miniszterelnök.

A kinevezésre vonatkozó javaslatokat az európai uniós tagországok állam-, illetve kormányfői, a nemzeti parlamentek elnökei és az uniós intézmények elnökei terjesztették elő.

Tavaly, a Schuman-nyilatkozat 75. évfordulója alkalmából az Európai Parlament Elnöksége döntött arról, létrehozza az Európai Érdemrendet azok tiszteletére, akik "jelentős mértékben hozzájárultak az európai integrációhoz vagy az európai értékek előmozdításához és védelméhez". A renddel évente legfeljebb 20 embert tüntethetnek ki.

Kezdőlap    Külföld    Átadták az Európai Érdemrend első kitüntetéseit

európai unió

európai parlament

érdemrend

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Scherer Péter utolsó interjúja az InfoRádióban: nem volt megírva semmi…

Scherer Péter utolsó interjúja az InfoRádióban: nem volt megírva semmi…

Hatvannégy éves korában kedd délelőtt elhunyt Scherer Péter. A Jászai Mari-díjas színművész az idén januárban interjút adott az InfoRádiónak, amelyben az akkor elnyert Páger Antal-díj jelentette elismerés mellett beszélt a pályája kezdetéről, a Mucsi Zoltánnal alkotott legendás párosukról, a színésszé válás rögös útjáról és arról is, miért fontos, hogy a néző kapjon hideget és meleget is.
 

Elhunyt Scherer Péter

„Már hiányzol!” – így búcsúzik Mucsi Zoltán Scherer Pétertől

Csuja Imre nehezen talál szavakat Scherer Péter halálhírére

Tarr Zoltán és Karácsony Gergely is megszólalt Scherer Péter haláláról

VIDEÓ
3 est, 8 előadás, 700 dal - miért nem lesz több LGT-koncert? Presser Gábor, Inforádió, Aréna
Donald Trump közelebb vitte Tajvant Kínához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.20. szerda, 18:00
Horn Gábor
a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kisebb lefordulás az amerikai tőzsdéken

Kisebb lefordulás az amerikai tőzsdéken

A tőzsdei hangulatot továbbra is az iráni helyzet mozgatja, Donald Trump elhalasztotta a tervezett katonai csapást Irán ellen, és egy lehetséges nukleáris megállapodásról beszélt, amire az olajár esni kezdett. A vállalati hírek közül az Uniper került fókuszba, a német kormány elindította az energiacég értékesítési folyamatát, miután a 2022-es energiaválság idején 13,5 milliárd euróért államosította a társaságot. Ami a tőzsdei mozgásokat illeti, Ázsiában vegyes elmozdulásokat láttunk reggel, Európában viszont enyhe emelkedéssel kezdődött a nap, majd a nyitástól távolodva egyre jobb lett a hangulat. Az USA-ban ezzel szemben esés volt kedden, főleg a technológiai szektorban.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Döntetlent játszott a Manchester City, örömünnep tört ki Londonban: 22 év után bajnok az Arsenal

Döntetlent játszott a Manchester City, örömünnep tört ki Londonban: 22 év után bajnok az Arsenal

A bournemouthi meccs eredményével eldőlt, hogy a City már nem hozhatja be az Arsenalt pontszámban; a londoniak 22 év után lettek ismét a Premier League bajnokai.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'Ebola has tortured us': Fear grips eastern DR Congo as deadly virus spreads

'Ebola has tortured us': Fear grips eastern DR Congo as deadly virus spreads

The health minister has acknowledged that medics are playing catch-up with the virus after being slow to detect it.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 19. 21:20
Soha nem látott szövetséget ajánlott Trump Kínának és Oroszországnak?
2026. május 19. 18:44
Putyin Pekingbe repült
×
×