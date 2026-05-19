Átadták az Európai Érdemrend első kitüntetéseit

Az Európai Érdemrend első 20 díjazottja közül 13-an vettek részt az uniós parlament által alapított díjátadó ünnepségen. A kitüntetéseket Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke adta át.

Az érdemrend legmagasabb fokozatát Angela Merkel volt német kancellár, Lech Walesa volt lengyel elnök, valamint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kapta.

Az EP az Európai Érdemrend "tiszteletre méltó tagjainak" választotta Valdas Adamkus volt litván elnököt, Jerzy Buzek volt lengyel miniszterelnököt, az Európai Parlament volt elnökét, Aníbal Cavaco Silva volt portugál államfőt és miniszterelnököt, Sauli Niinistö volt finn elnököt, Pietro Parolin bíborost, szentszéki államtitkárt, Mary Robinsont, Írország volt elnökét, az ENSZ korábbi emberi jogi főbiztosát, Maia Sandu moldovai köztársasági elnököt, Javier Solana volt uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselőt, Wolfgang Schüssel volt osztrák kancellárt, valamint Jean Claude Trichet-t, az Európai Központi Bank volt elnökét.

Az EP az Európai Érdemrend tagjai közé választotta José Andrés spanyol-amerikai séfet, a World Central Kitchen jótékonysági szervezet alapítóját, Jánisz Szína-Úgo Antetokúnmpo nigériai származású görög kosárlabdázót, Marc Gjidara horvát-francia ügyvédet, Sandra Lejniece lett orvos-akadémikust, Olekszandra Matvijcsuk ukrán ügyvédet, Viviane Redinget, az Európai Bizottság volt alelnökét, valamint a U2 zenekar tagjait.

Az átadó ünnepségen Roberta Metsola űgy fogalmazott: "Európát nem ajándékba kaptuk". Szerződésről szerződésre, válságról válságra épült fel, olyan emberek keze munkája által, akik a megosztottság helyett a szolidaritást, az önérdek helyett pedig az együttműködést választották. Az Európai Érdemrenddel az EP azokat tünteti ki, akik a társadalom bármely rétegéből érkezve, Európa építését választották. Azokat, akik akkor is vezető szerepet vállaltak, amikor az nehéz volt. Európa csak addig marad fenn, amíg minden generáció úgy dönt, hogy védelmezi - tette hozzá az uniós parlament elnöke.

Angela Merkel volt német kancellár az Európai Érdemrend átadási ünnepségén az Európai Parlamentbe a franciaországi Strasbourgban 2026. május 19-én. MTI/EPA/AFP/Sebastien Bozon/pool

A kitüntetettekről az érdemrend úgynevezett kiválasztási bizottsága döntött, amelynek tagja jelenleg Metsola elnök, Sophie Wilmes és Ewa Kopacz, az EP alelnökei, valamint José Manuel Barroso, az Európai Bizottság korábbi elnöke, Michel Barnier, az uniós bizottság korábbi alelnöke, volt francia miniszterelnök, Josep Borrell, az Európai Parlament korábbi elnöke és Enrico Letta volt olasz miniszterelnök.

A kinevezésre vonatkozó javaslatokat az európai uniós tagországok állam-, illetve kormányfői, a nemzeti parlamentek elnökei és az uniós intézmények elnökei terjesztették elő.

Tavaly, a Schuman-nyilatkozat 75. évfordulója alkalmából az Európai Parlament Elnöksége döntött arról, létrehozza az Európai Érdemrendet azok tiszteletére, akik "jelentős mértékben hozzájárultak az európai integrációhoz vagy az európai értékek előmozdításához és védelméhez". A renddel évente legfeljebb 20 embert tüntethetnek ki.