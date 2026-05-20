Gaudi-Nagy Tamás felfedte, ki nyújtotta be a kegyelmi kérelmet

Terjedelmes X-posztot tett közzé kedd napközbeni közlését követően kedd este is Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, aki hosszan szól ismereteiről a kegyelmi üggyel kapcsolatban, egyúttal felfedi a személyt is, aki a kegyelmi kérvényt Novák Katalin államfőnek annak idején benyújtotta:

K. Endre felesége volt az, de sikerességében maga az ügyvéd sem bízott állítása szerint.

A poszt alapvetően Magyar Péter keddi iratközlő tájékoztatójára reagál, benne megerősíti: semmilyen lobbitevékenységet nem végzett, tisztességtelen, az ügyvédi hivatás szabályaival össze nem egyeztethető lépést nem tett K. Endre ügyében, a döntést pedig nem ő hozta, közlendői körében pedig K. Endre feloldotta ő a titoktartási kötelezettség alól.

A kiállás oka az volt, hogy a miniszterelnök szerinte felismerhető módon utalt rá a tájékoztatón mint olyan személyre, akinek köze van a kegyelmi kérvényhez.

Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd a posztban hazugsággal is megvádolta a kormányfőt, mondván, Magyar Péter helytelenül közölte, hogy a kegyelmi kérelmen ügyvédi ellenjegyzés szerepelt.

„Még egyszer kiemelem: a kegyelmi kérelmet nem én írtam, nem én nyújtottam be, semmilyen lobbitevékenységet nem végeztem és semmilyen tisztességtelen, ügyvédi hivatás szabályaival össze nem egyeztethető lépést nem tettem K. Endre ügyében. A döntést pedig végképp nem én hoztam” – nyomatékosította.

Részletek

Ami a részleteket illeti, felidézte a Vidéki Prókátor fedőnévvel a kegyelmi üggyel kapcsolatban fellépő ügyvéd szavait, egyetértett vele abban, hogy „egy ügyvédet sem érhet semmilyen hátrány az általa ellátott megbízás tárgya, illetve a megbízó személye miatt”.

Elmesélte még: az ügyvédi ügyvállalás szabadsága keretében 2022-ben azért vállalta az ügyet K. Endre jogerős elítélése után, a felesége megkeresését követően, mert megismerve K. Endre jogerős elítéléséhez vezető, „kétséges bizonyítékkal és számos visszássággal telített, tisztességtelen eljárás jeleit mutató ügyet”, az ártatlanságát mindvégig hangsúlyozó, erdélyi származású terhelt személyével kapcsolatos körülményeket, és „a mellette elhivatottan kitartó, ügyet részletesen ismerő feleségét”, arra jutott, hogy K. Endrének is, mint mindenki másnak joga van jogerős szabadságvesztését töltő elítéltként ahhoz, hogy jogi korrekciót kérjen az ilyenkor igénybe vehető két legmagasabb szinten: a Kúrián felülvizsgálati eljárás keretében és végrehajtási kegyelmi eljárásban a köztársasági elnöktől.

A felülvizsgálati indítványt védőként ő készítette és nyújtotta be 2022. szeptember 27-én, mint ez egyébként a Népszavában 2024-ban nyilvánosságra is került. A Kúria – az indítványozott nyilvános ülés helyett zárt tanácsülésen – egy évvel később 2023. szeptemberében elutasította az indítványt, amelyet a kegyelmi döntést követően sem vont vissza K. Endre.

A kegyelmi kérelmet tehát K. Endre felesége készítette és nyújtotta be 2022. július 13-án Gaudi-Nagy Tamás állítása szerint.

„K. Endre feleségétől kapott ügyvédi megbízás keretében 2022. május 5-án először egy jogi állásfoglalást adtam a börtönbüntetését töltő K. Endre által igénybe vehető jogi eszközökről. Ennek keretében a felülvizsgálati eljárás esélyeinek felmérése mellett elemeztem a végrehajtási kegyelem kérdését is, megvizsgáltam a lehetőségét annak, hogy milyen esélyekkel rendelkezne a végrehajtási kegyelmi kérelem. (...) Felhívtam a figyelmet, hogy jelentősen nehezíti a kegyelem megadásának lehetőségét az, hogy egy olyan ügyben született ítéletről van szó, ahol mindkét bűncselekmény lényegében a hírhedtté vált bicskei pedofil igazgató bűncselekmény-sorozatához kapcsolódik, ráadásul olyan előjellel, hogy annak vádlottját terhelő vallomások visszavonására igyekezett a vád szerint rávenni K. Endre” – olvasható a posztban.

Arra is felhívtam a figyelmet emlékei szerint, hogy az akkoriban megválasztott és 2022. május 10-étől hivatalba lépő új köztársasági elnök, Novák Katalin, aki elkötelezett gyermekvédő, gyermekvállalást és családot támogató elveket vall és a társadalmi igazságosságot is fontosnak tartja. Felhívta a figyelmet arra, hogy nehéz előre prognosztizálni, hogy milyen döntést hozna az ügyben, de utalt arra, hogy egy-egy ilyen kegyelmi döntés akár egy megadott kegyelem után kritika és támadás érheti a köztársasági elnököt, ha egy ilyen ügyben él kegyelmezéssel, amely pedofil bűncselekményekhez kapcsolódik, miközben a pedofil bűnelkövetők ellen egyébként a mostani választáson megbukott kormány akkoriban már évek óta jogi hadjáratot folytatott.

„Mindezért tájékoztattam K. Endre feleségét arról, hogy szerintem reálisan nem várható kedvező döntés a kegyelmi ügyben. Ennek ellenére a kegyelmi kérelmet elkészítette, benyújtotta és fenntartotta K. Endre házastársa.”

A börtönben

K. Endrét egyébként jogerősen egyrendbeli hatósági eljárásban elkövetett kényszerítés kísérlete és egyrendbeli hatósági eljárásban elkövetett vesztegetés miatt halmazati büntetésül 3 év 4 hónap szabadságvesztésre ítélte a Székesfehérvári Törvényszék. K. Endre 2021. november 2-án vonult be Közép-Dunántúli Országos Büntetés-Végrehajtási Intézet Baracskai BV Intézetébe, amelyben a reintegrációs őrizetbe helyezéséig jogerős elítéltként tartózkodott 2023. március 22-ig. Az otthonában végrehajtandó reintegrációs őrizet 2024. január 22-ig tartott volna, de a kegyelmi döntéssel az őrizet megszűnt.

„Magam is meglepetéssel értesültem arról, hogy K. Endre felesége által készített és benyújtott kegyelmi kérelem 2023. áprilisban sikerrel járt, K. Endre részleges kegyelmet kapott” – írta Gaudi-Nagy Tamás.

Az ügyvéd hangsúlyozta, K. Endre a döntés meghozatala idején már reintegrációs őrizetben volt, és bár a kegyelmi döntés mentesítette a büntetett előélet következményei alól és a pedagógusi tevékenységtől való eltiltás még hátralevő részétől (foglalkozástól való eltiltás 5 éves időtartamából 39 hónapot engedtek el), de a kegyelmi határozat rajta hagyott a kiszabott börtönbüntetésből csaknem két év felfüggesztett börtönbüntetést.

„Ez azt jelenti, hogy ha ezen időszak alatt elkövetett bűncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélik, akkor ezt a felfüggesztett büntetési tartamot is le kellene ülnie.”

Felszólítás

Magyar Péter miniszterelnököt Gaudi-Nagy Tamás a posztban felszólítja, hogy azonnali hatállyal állítsa le a „sajtó- és gyűlölethadjáratot” személye és „közvetetten az ügyvédi hivatásrend gyakorlói ellen”.