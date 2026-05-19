ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
360.9
usd:
310.46
bux:
132407.95
2026. május 19. kedd Ivó, Milán
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Windisch László, az Állami Számvevőszék elnöke felszólal a Magyarország 2021-es költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslat általános vitájában az Országgyűlés plenáris ülésén 2022. november 23-án.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Reagált a számvevőszék Magyar Péter szavaira a Lázár-minisztériumban talált Fidesz-anyagokról

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A szócsatának különös pikantériát ad, hogy az Állami Számvevőszék (ÁSZ) vezetője jelenleg Windisch László, aki együtt él Varga Judittal, Magyar Péter miniszterelnök volt feleségével. Az ÁSZ-közlemény szerint „tévedés, és a hatályos jogszabályokkal ellentétes az ÁSZ-tól a kampány ideje alatti vizsgálati lépéseket számonkérni”, és nem volt információjuk a Tisza május 17-i sajtótájékoztatójáig az épület pincéjében talált dokumentumokról.

Magyar Péter a hétvégén közölte: megteszik a feljelentéseket a kormányátadás-átvételkor a Lázár János minisztériumi épületének pincéjében talált Fidesz-anyagok miatt. Az Alkotmány utcai épületbe egyébként azóta a Miniszterelnökség költözött be, itt tartják a kormányüléseket is.

Az Állami Számvevőszék közleményt adott ki, amelyet lapunknak is elküldtek. Ezt szó szerint közöljük:

„Az Állami Számvevőszék a törvényeknek megfelelően – ahogy az a töretlen szabályozás és gyakorlat szerint valamennyi kampányvizsgálat esetében történt – a választást követően és nem a kampány időszak alatt ellenőrzi a kampányfinanszírozás jogszerűségét.

Magyar Péter miniszterelnök a hétvégén a korábbi Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) pincéjében talált dokumentumokkal kapcsolatban úgy fogalmazott: „Több bűncselekményt is felvet, amit itt látunk, tiltott pártfinanszírozást és egyéb bűncselekményeket. Ezeket egyrészt az Állami Számvevőszéknek kellene, kellett volna vizsgálnia, de nyilván a hatóságok, a rendőrség is ki fogja vizsgálni”.

Az elhangzottakkal kapcsolatban az Állami Számvevőszék felhívja a figyelmet arra, hogy tévedés, és a hatályos jogszabályokkal ellentétes az ÁSZ-tól a kampány ideje alatti vizsgálati lépéseket számonkérni.

Ilyen lépések az egyértelmű törvényi szabályozással ellentétesek és az Állami Számvevőszék alkotmányos szerepével összeegyeztethetetlenek lennének. Ráadásul a volt ÉKM pincéjében talált dokumentumokról a Tisza Párt május 17-i sajtótájékoztatóján kívül más információs forrás nem áll és nem is állhatott az ÁSZ rendelkezésére, így az ezekkel kapcsolatos ÁSZ vizsgálatot hiányolni gyakorlati szempontból is kérdéses. Az ÁSZ eddig sem tartott rendszeres kutatást a minisztériumok pincéjében, és ilyet – már csak jogszabályi felhatalmazás hiányában sem – a jövőben sem tervez.

Amióta Magyarországon az Állami Számvevőszék törvényi kötelezettsége a kampányfinanszírozás vizsgálata, változatlan a szabályozás és töretlen a Számvevőszék gyakorlata is: minden országgyűlési kampányt a választást követően, és nem a kampány időszakában vizsgált az ÁSZ. Ez a vizsgálat az idei országgyűlési választási kampány esetében is hivatalból, a törvényeknek mindenben megfelelően, határidőben meg fog történni.

A vizsgálat legfőbb alapja a pártok által kötelezően közzéteendő, a választásra fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegét, forrását és felhasználásának módját részletező elszámolás. Az elszámolások nyilvánosságra hozatalának – a választástól számított 60 napos - határideje még nem járt le, ilyen elszámolást a Tisza Párt sem tett még közzé.”

– írta az Állami Számvevőszék.

Kezdőlap    Belföld    Reagált a számvevőszék Magyar Péter szavaira a Lázár-minisztériumban talált Fidesz-anyagokról

állami számvevőszék

lázár jános

fidesz

varga judit

magyar péter

windisch lászló

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A Sándor-palota átadja a kegyelmi ügy iratait a kormánynak

A Sándor-palota átadja a kegyelmi ügy iratait a kormánynak
Hivatalos megkeresés esetén átadja a K. Endre kegyelmi ügyében született iratokat a kormánynak a köztársasági elnök hivatala. A Sándor-palota erről kedden közleményben tájékoztatott.
 

Nyilvános a kegyelmi ügy dokumentumainak egy része, Magyar Péter várja a többi iratot Sulyok Tamástól

Máris reagált a Fidesz a kegyelmi ügyben kiadott dokumentumok tartalmára

Bírálta Magyar Pétert a Vidéki prókátor a kegyelmi ügy miatt

Reagált Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd a kegyelmi ügy kapcsán

Reagált a számvevőszék Magyar Péter szavaira a Lázár-minisztériumban talált Fidesz-anyagokról

Reagált a számvevőszék Magyar Péter szavaira a Lázár-minisztériumban talált Fidesz-anyagokról

A szócsatának különös pikantériát ad, hogy az Állami Számvevőszék (ÁSZ) vezetője jelenleg Windisch László, aki együtt él Varga Judittal, Magyar Péter miniszterelnök volt feleségével. Az ÁSZ-közlemény szerint „tévedés, és a hatályos jogszabályokkal ellentétes az ÁSZ-tól a kampány ideje alatti vizsgálati lépéseket számonkérni”, és nem volt információjuk a Tisza május 17-i sajtótájékoztatójáig az épület pincéjében talált dokumentumokról.
 

Ruff Bálint újabb rendkívül fontos pozíciót kapott

A Reuters így látja Magyar Péter lengyelországi látogatását

Több változás nyomán megrövidült Magyar Péter ausztriai programja

Megint nyitva lesz a Karmelita, minden az érdeklődéstől függ

VIDEÓ
Donald Trump közelebb vitte Tajvant Kínához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.19. kedd, 18:00
Presser Gábor
zeneszerző, előadóművész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megütötték a forintot, kopogtatnak a külső fenyegetések

Megütötték a forintot, kopogtatnak a külső fenyegetések

A devizapiacokon kedden a geopolitikai feszültségek és az olajárak mozgása határozta meg a hangulatot: a dollár stabilizálódott, miután Trump felfüggesztette az Irán elleni tervezett támadást, a Brent olaj ára így 110 dollár közelébe esett. A piac egyre komolyabban áraz Fed-kamatemelést decemberre. A forint enyhén erősödött reggel, miközben a piacon Magyar Péter új kormányának gazdaságpolitikai bejelentései is befolyásolhatják az árfolyam alakulását. Egyelőre azonban erősebbek a geopolitikai félelmek, délelőtt már az euró és a forint is elindult a lejtőn.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óriási hír érkezett a magyarok kedvenc nyaralóhelye felől: gigantikus autópálya épül, vége lehet a nyári rémálomnak

Óriási hír érkezett a magyarok kedvenc nyaralóhelye felől: gigantikus autópálya épül, vége lehet a nyári rémálomnak

Új, mintegy 95 kilométeres déli elkerülő út építését készíti elő Zágráb térségében a horvát autópályákat kezelő vállalat

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ebola may be spreading faster than first thought, WHO doctor warns

Ebola may be spreading faster than first thought, WHO doctor warns

Hundreds of cases are suspected in central Africa but experts fear the actual number may be much higher.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 19. 12:34
Nem mondott le a Fidesz oldalán kampányoló független polgármester, ez lett a vége
2026. május 19. 12:03
Ruff Bálint újabb rendkívül fontos pozíciót kapott
×
×