Reagált a számvevőszék Magyar Péter szavaira a Lázár-minisztériumban talált Fidesz-anyagokról

Magyar Péter a hétvégén közölte: megteszik a feljelentéseket a kormányátadás-átvételkor a Lázár János minisztériumi épületének pincéjében talált Fidesz-anyagok miatt. Az Alkotmány utcai épületbe egyébként azóta a Miniszterelnökség költözött be, itt tartják a kormányüléseket is.

Az Állami Számvevőszék közleményt adott ki, amelyet lapunknak is elküldtek. Ezt szó szerint közöljük:

„Az Állami Számvevőszék a törvényeknek megfelelően – ahogy az a töretlen szabályozás és gyakorlat szerint valamennyi kampányvizsgálat esetében történt – a választást követően és nem a kampány időszak alatt ellenőrzi a kampányfinanszírozás jogszerűségét.

Magyar Péter miniszterelnök a hétvégén a korábbi Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) pincéjében talált dokumentumokkal kapcsolatban úgy fogalmazott: „Több bűncselekményt is felvet, amit itt látunk, tiltott pártfinanszírozást és egyéb bűncselekményeket. Ezeket egyrészt az Állami Számvevőszéknek kellene, kellett volna vizsgálnia, de nyilván a hatóságok, a rendőrség is ki fogja vizsgálni”.

Az elhangzottakkal kapcsolatban az Állami Számvevőszék felhívja a figyelmet arra, hogy tévedés, és a hatályos jogszabályokkal ellentétes az ÁSZ-tól a kampány ideje alatti vizsgálati lépéseket számonkérni.

Ilyen lépések az egyértelmű törvényi szabályozással ellentétesek és az Állami Számvevőszék alkotmányos szerepével összeegyeztethetetlenek lennének. Ráadásul a volt ÉKM pincéjében talált dokumentumokról a Tisza Párt május 17-i sajtótájékoztatóján kívül más információs forrás nem áll és nem is állhatott az ÁSZ rendelkezésére, így az ezekkel kapcsolatos ÁSZ vizsgálatot hiányolni gyakorlati szempontból is kérdéses. Az ÁSZ eddig sem tartott rendszeres kutatást a minisztériumok pincéjében, és ilyet – már csak jogszabályi felhatalmazás hiányában sem – a jövőben sem tervez.

Amióta Magyarországon az Állami Számvevőszék törvényi kötelezettsége a kampányfinanszírozás vizsgálata, változatlan a szabályozás és töretlen a Számvevőszék gyakorlata is: minden országgyűlési kampányt a választást követően, és nem a kampány időszakában vizsgált az ÁSZ. Ez a vizsgálat az idei országgyűlési választási kampány esetében is hivatalból, a törvényeknek mindenben megfelelően, határidőben meg fog történni.

A vizsgálat legfőbb alapja a pártok által kötelezően közzéteendő, a választásra fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegét, forrását és felhasználásának módját részletező elszámolás. Az elszámolások nyilvánosságra hozatalának – a választástól számított 60 napos - határideje még nem járt le, ilyen elszámolást a Tisza Párt sem tett még közzé.”

– írta az Állami Számvevőszék.