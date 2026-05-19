Huszonkét év szünet után újra bajnok az Arsenal

A Tóth Alexet is foglalkoztató, a PL-ben immár 17 meccs óta veretlen hazai együttes – amely nem vetette be a kispadon helyet foglaló magyar válogatott középpályást – a 19 éves francia Eli Junior Kroupi találatával került előnybe, s bár a 95. percben a norvég Erling Haaland egyenlített, a döntetlennel a City ezüstérmesként zár.

Az Arsenalnak ugyanis így négy pont az előnye a hétvégi zárófordulót megelőzően, így már biztosan elhódítja a trófeát. A jövő héten szombaton a budapesti Puskás Arénában Bajnokok Ligája-döntőt játszó Ágyúsok történetük során 14. alkalommal nyerték meg az angol bajnokságot, amelyben legutóbb 22 éve, 2004-ben – veretlenül – végeztek az élen.

A 13. gólját szerző Kroupi Premier League-rekordot döntött, tinédzserként első idényében az eddigi csúcstartó Robbie Fowler (1993/94) és a Ferencváros jelenlegi vezetőedzője, Robbie Keane (1999/00) volt 12 találattal.

A Bournemouth pontvesztésével szinte biztossá vált, hogy a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool nem csúszik le az ötödik helyről, azaz a következő szezonban is a Bajnokok Ligájában lesz érdekelt.

Premier League, 37. forduló:

Bournemouth–Manchester City 1–1 (1–0)