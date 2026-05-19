2026. május 19. kedd Ivó, Milán
High Angle Shot Behind Galkeeper Gates: Stadium with Soccer Championship Match. Teams Play, Crowds of Fans Cheer. Football Tournament. Sports Channel Broadcasting Final Game Of The Season.
Nyitókép: gorodenkoff/Getty Images

Huszonkét év szünet után újra bajnok az Arsenal

Infostart / MTI

Huszonkét év szünet után nyerte meg újra az angol labdarúgó Premier League-et az Arsenal csapata, miután legfőbb üldözője, a Manchester City kedden 1–1-es döntetlent ért el a Bournemouth vendégeként, ezzel behozhatatlanná vált a hátránya.

A Tóth Alexet is foglalkoztató, a PL-ben immár 17 meccs óta veretlen hazai együttes – amely nem vetette be a kispadon helyet foglaló magyar válogatott középpályást – a 19 éves francia Eli Junior Kroupi találatával került előnybe, s bár a 95. percben a norvég Erling Haaland egyenlített, a döntetlennel a City ezüstérmesként zár.

Az Arsenalnak ugyanis így négy pont az előnye a hétvégi zárófordulót megelőzően, így már biztosan elhódítja a trófeát. A jövő héten szombaton a budapesti Puskás Arénában Bajnokok Ligája-döntőt játszó Ágyúsok történetük során 14. alkalommal nyerték meg az angol bajnokságot, amelyben legutóbb 22 éve, 2004-ben – veretlenül – végeztek az élen.

A 13. gólját szerző Kroupi Premier League-rekordot döntött, tinédzserként első idényében az eddigi csúcstartó Robbie Fowler (1993/94) és a Ferencváros jelenlegi vezetőedzője, Robbie Keane (1999/00) volt 12 találattal.

A Bournemouth pontvesztésével szinte biztossá vált, hogy a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool nem csúszik le az ötödik helyről, azaz a következő szezonban is a Bajnokok Ligájában lesz érdekelt.

Premier League, 37. forduló:
Bournemouth–Manchester City 1–1 (1–0)

labdarúgás

premier league

manchester city

arsenal

Scherer Péter utolsó interjúja az InfoRádióban: nem volt megírva semmi…

Hatvannégy éves korában kedd délelőtt elhunyt Scherer Péter. A Jászai Mari-díjas színművész az idén januárban interjút adott az InfoRádiónak, amelyben az akkor elnyert Páger Antal-díj jelentette elismerés mellett beszélt a pályája kezdetéről, a Mucsi Zoltánnal alkotott legendás párosukról, a színésszé válás rögös útjáról és arról is, miért fontos, hogy a néző kapjon hideget és meleget is.
 

