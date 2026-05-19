Ez történt a rengeteg esővel, ami most Magyarországra zúdult

Azt írták, a keddi ülésen részt vett Gajdos László Élő környezetért felelős miniszter és Bögi Viktória parlamenti államtitkár is.

Hozzátették: a vízhiány elleni védekezés országos koordinálását ellátó testület napi egyeztetésén elhangzott, hogy a hétvégén lehullott jelentős mennyiségű csapadék nagy része gyorsan beszivárgott a talajba, de ez a kialakult aszályos helyzetben csak átmeneti enyhülést jelent.

Az esőkből a vízügy a bevezetett intézkedésekkel mintegy 10 millió köbméterrel növelte a visszatartott víz mennyiségét a duzzasztott folyómedrekben, csatornákban és tározókban, így a megtartott vízkészlet jelenleg 625 millió köbméter.

Közölték azt is, a Tiszán, a Tiszalöki Vízlépcsőnél a vízvisszatartás érdekében a hétvégén 460 centiméterről a lehető legmagasabb szintre, 470 centiméterre emelte a duzzasztás szintjét az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság. Az intézkedés összességében 1 millió 600 ezer köbméter többlet vízkészletet jelent a duzzasztott térben, amely a térség közvetlen vízpótlása mellett a Körös-völgy irányába is átvezethető, vagy szükség esetén továbbengedhető a Tisza-tóba.

Mint írták, a hétvégi csapadék jelentős része beszivárgott a talajba, az eső mindössze lokálisan okozott csekély mértékű felszíni lefolyásokat.

A Körösök vidékén átlagosan 27 milliméternyi csapadék esett, ami több mint 110 millió köbméter vízmennyiséget jelent, a száraz talaj azonban ezt gond nélkül befogadta. A lefolyásnak indult többletvizeket az igazgatóságok a műtárgyak zárásával a csatornák medrében tartották, illetve kivezették tározókba.

Hódmezővásárhely térségében a Hódtó-Kistiszai főcsatornában mintegy 150 ezer köbméter a megtartott víz mennyisége, míg Kaposvár közelében a Kapos vésztározóba 15 ezer köbméter vizet vezettek ki a szakemberek.

A vízügy szivattyúk segítségével is végzi a vízpótlást: a budapesti Kvassay szivattyútelep révén például folyamatosan vizet juttatnak a Közép-Duna-völgy térségének csatornáiba. A Felső-Tisza térségében pedig a Rétközi és a Tisza-Túr tározó vízpótló szivattyútelepi üzemelnek. Ökológiai vízpótlás zajlik a Dabas-Turjános és a Borzas-puszta természetvédelmi területeken is.

A vízügyi szakemberek az elmúlt napokban megkezdték több holtág mesterséges vízpótlásának előkészítését. A Sió-Árvízkapu zárásának köszönhetően a Sió-csatorna vízállása kedden elérte azt a szintet, ahol megindulhatott a gravitációs vízkivezetés a Tolnai-holtágak irányába. Szivattyúk segítségével vízhez jut majd többek között a Tiszadobi-holtág, a Tiszaugi-Holt-Tisza, illetve Bodrog és a Hernád menti holtágak is – írták.

Nyitókép: Kiszáradt, repedezett talaj Balmazújváros közelében 2026. május 5-én.