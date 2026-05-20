2026. május 20. szerda Bernát, Felícia
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszél a Friedrich Merz német kancellárral közösen tartott sajtóértekezleten a berlini kancellári hivatalban 2025. december 15-én. A német fõvárosban befejezõdtek az ukrán elnök és az amerikai delegáció elõzõ nap megkezdett tárgyalásai az ukrajnai háború lezárását célzó amerikai kezdeményezésû béketervrõl. Az amerikai delegációt Steve Witkoff, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja és Jared Kushner, Trump veje vezette.
Nyitókép: MTI/EPA/Clemens Bilan

Új fázisba lép Ukrajna Oroszország elleni védekezése: támadás jön

Infostart / MTI

Volodimir Zelenszkij jóváhagyta az Oroszország elleni júniusi támadások terveit. Ezt az ukrán elnök kedd esti videóüzenetében jelentette be.

Az ukrán elnök Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka és Andrij Hnatov vezérkari főnök beszámolójára hivatkozva azt mondta, hogy májusban Ukrajna javára változás történt a hadi helyzetben.

Szerinte Ukrajna jobban meg tudta védeni állásait és több támadást is végre tudott hajtani. Utóbbi kapcsán különösen a drónokkal véghez vitt mélységi csapások jelentőségét emelte ki Oroszország területén. Úgy fogalmazott, hogy májusban e csapások hatékonynak bizonyultak, s most „kreatívan” tovább kell fejleszteni azokat.

Zelenszkij a kétoldalú kapcsolatokról is beszélt. Ennek kapcsán kiemelte az új magyar kormánnyal való kapcsolatok fontosságát, hangsúlyozva, hogy Ukrajna a jó szomszédsági viszonyokban érdekelt.

Ismételten szólt hazája európai uniós csatlakozási törekvéséről. Mint mondta, Ukrajna megérdemli ezt és még háborús helyzetben is az integráció felé mozog.

Egy külön bejegyzésben Zelenszkij egy ukrajnai újjáépítési konferencia előkészületeit jelentette be, amit a lengyelországi Gdanskban tartanának júniusban.

Átgázolt a briteken a magyar válogatott a sorsdöntő meccsen

Átgázolt a briteken a magyar válogatott a sorsdöntő meccsen

Magabiztos, 5–0-s győzelmet aratott a magyar jégkorong-válogatott – a továbbra is nyeretlen – Nagy-Britannia együttese ellen a svájci elit jégkorong-vb jégkorong-világbajnokság 3. fordulójában kedd este, ezzel nagy lépést téve a bennmaradásért.
Aktiválták a NATO légvédelmét, Kosztyantynivkát szorongatják az oroszok - Híreink az ukrán frontról szerdán

Aktiválták a NATO légvédelmét, Kosztyantynivkát szorongatják az oroszok - Híreink az ukrán frontról szerdán

Ukrán drónokat fogtak el Lettország légterében, légi riadót fújtak, miután a balti államon keresztül próbálta Kijev Moszkvát támadni. Az orosz csapatok elkezdték igencsak szorongatni Kosztyantynivkát: egyes ukrán térképek szerint a déli, délkeleti városrész külső területében már oroszok vannak. Hasonló helyzet kezd el kialakulni Liman térségében is. Közben Zaporizzsján csökken a nyomás: Sztyepnohirszk térségében állítólag kisebb ukrán ellenoffenzíva zajlik. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.

Ilyen akció még nem volt a magyarországi Lidl-ben: olyan sztártermék érkezik, amit csakis előrendeléssel lehet megvenni

Ilyen akció még nem volt a magyarországi Lidl-ben: olyan sztártermék érkezik, amit csakis előrendeléssel lehet megvenni

Újabb elektromos kerékpárt dob piacra a Lidl: a 600 ezer forntos modell után most egy jóval olcsóbb, belépőszintű bicikli szerepel az akciós kínálatban.

Putin tells Xi Russia-China ties have hit 'unprecedentedly high level'

Putin tells Xi Russia-China ties have hit 'unprecedentedly high level'

The Russian leader is looking to strengthen ties as Beijing is a critical ally for an increasingly isolated Moscow.

2026. május 20. 04:47
Indul az AI miatti „vérfürdő” a Facebook tulajánál
2026. május 19. 22:57
Átadták az Európai Érdemrend első kitüntetéseit
