Új fázisba lép Ukrajna Oroszország elleni védekezése: támadás jön

Az ukrán elnök Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka és Andrij Hnatov vezérkari főnök beszámolójára hivatkozva azt mondta, hogy májusban Ukrajna javára változás történt a hadi helyzetben.

Szerinte Ukrajna jobban meg tudta védeni állásait és több támadást is végre tudott hajtani. Utóbbi kapcsán különösen a drónokkal véghez vitt mélységi csapások jelentőségét emelte ki Oroszország területén. Úgy fogalmazott, hogy májusban e csapások hatékonynak bizonyultak, s most „kreatívan” tovább kell fejleszteni azokat.

Zelenszkij a kétoldalú kapcsolatokról is beszélt. Ennek kapcsán kiemelte az új magyar kormánnyal való kapcsolatok fontosságát, hangsúlyozva, hogy Ukrajna a jó szomszédsági viszonyokban érdekelt.

Ismételten szólt hazája európai uniós csatlakozási törekvéséről. Mint mondta, Ukrajna megérdemli ezt és még háborús helyzetben is az integráció felé mozog.

Egy külön bejegyzésben Zelenszkij egy ukrajnai újjáépítési konferencia előkészületeit jelentette be, amit a lengyelországi Gdanskban tartanának júniusban.