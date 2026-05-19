Kapitányt gyászol a magyar rendőrség: „elhivatott és kiváló kollégát” veszítettek el

Linczmayer László pályafutását 1992 októberében kezdte a Balatonfüredi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán nyomozóként, ahol 2010-től már osztályvezetői beosztásban dolgozott.
2016-tól a Balatonalmádi Rendőrkapitányság vezetését látta el, majd 2020. február 1-jétől a Várpalotai Rendőrkapitányság vezetőjeként teljesített szolgálatot.
Közel 34 éven át szolgálta hazáját a magyar rendőrség kötelékében.
„Személyében nagy munkabírású, elhivatott és kiváló kollégát veszítettünk el. A testület teljes állománya mély megrendüléssel és őszinte együttérzéssel osztozik a gyászoló család fájdalmában.
Nyugodjék békében!” – zárul a bejegyzés.