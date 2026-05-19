Máris reagált a Fidesz a kegyelmi ügyben kiadott dokumentumok tartalmára

„Magyar Péter mai sajtótájékoztatója csak egy újabb Facebook-esemény volt. Ezen a sajtótájékoztatón sem tudtunk meg semmi újat. K. Endre kegyelmi kérvényét az akkori igazságügyminiszter nem támogatta, de a köztársasági elnök döntését követően mégis ellenjegyezte” – írta közleményében a Fidesz-frakció.

Leszögezték: a kormány tagjai a kegyelmi ügyről annak kirobbanásakor, 2024 februárjában értesültek.

„Felháborodásunkat jól mutatta, hogy a kormány egyetértett az érintettek lemondásával” – fogalmaztak.

A kegyelmi ügy Igazságügyi Minisztériumnál lévő, kedden nyilvánosságra hozott dossziéjának dokumentumaiból kiderül, hogy Varga Judit nem támogatta K. Endre kegyelmét – mutatta be iratokkal Magyar Péter hétfői sajtótéjékoztatóján. A miniszterelnök szerint az ügyben, amelyben K. Endre kegyelmi kérvénye is volt, 49 terhelt 48 ügye volt. K. Endre kérvényét az Igazságügyi Minisztérium kegyelmi főosztálya nem támogatta. A köztársasági elnöknek küldött dokumentumban, a minisztériumi javaslatnak megfelelően, három esetben javasolja az igazságügyi miniszter a kegyelem megadását, a további 46 személy – köztük K. Endre – 48 ügyét felterjeszti, ami azt jelenti, hogy ott nem javasolja a kegyelem megadását.

Magyar Péter soha nem látott esetnek nevezte, hogy a K. Endérnek is megadott köztársasági elnöki kegyelmet ugyanazon a napon írta alá Novák Katalin, és jegyezte ellen az akkori igazságügyi miniszter.