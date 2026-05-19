2026. május 19. kedd Ivó, Milán
A Velencei-tó Gárdony közelében 2026. március 6-án.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Súlyos az aszály, nyáron kiszáradhat a Velencei-tó

Infostart / InfoRádió

Nem várható sok eső, eközben pedig mindkettő tározó üres – mondta el Gárdony polgármestere az InfoRádióban. Most 66 centiméteres a vízszint. A valaha volt legkisebb vízállás 53 centi volt, de nyáron egy hónap alatt legalább 15-20 centit párolog a Velencei-tó

Az előrejelzések alapján nem várható nagyobb mennyiségű csapadék, ahogyan ez már évek óta trend. A Velencei-tó vízgyűjtő területe gyakorlatilag aszályos környezet. Vízpótlásra csakis a Dunából volna lehetőség – mondta el az InfoRádióban Eötvös Pál Árpád, Gárdony polgármestere.

Hangsúlyozta, hogy a tó mindkettő tározója üres. Tavalyelőtt az egyik, tavaly pedig a másik tározót engedték le, 375 centiméteres vízszintről. Ez a víz szintjén néhány centimétert emelt, ugyanakkor nyári időben a napi párolgás közel 1 centiméteres. Ebből kiszámolható, hogy

Nyáron egy hónap alatt legalább 15-20 centit párolog a Velencei-tó. Az idei szezont 80-82 centis vízállással kezdték meg, most 66 centiméteres a vízszint. A valaha volt legkisebb vízállás 53 centiméteres volt.

Részben vagy egészben korlátlan mennyiségű vízpótlásra kizárólag a Dunából van lehetőség, máshol nem áll rendelkezésre annyi víz, „mint amennyit átengedünk az országon”. Ezt a vizet pedig északról is oda lehetne juttatni, hasonló vízpótlásra már korábban is sor került. Leszögezte, hogy mivel a Velencei-tó állami tulajdon, emiatt kizárólag kormányzati beruházással, kormányzati eszközökkel és forrásból lehet ezt megvalósítani. Ez csak „pénz és akarat kérdése”, illetve a Duna vízállásának is megfelelő szinten kell lennie.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kalapos Mihály készítette.

Salát Gergely: a tajvani ügy halogatása az egész világnak jó
