2026. május 19. kedd Ivó, Milán
Pósfai Gábor belügyminiszter-jelölt kinevezés elõtti meghallgatására érkezik az Országgyûlés nemzetbiztonsági bizottságának ülésére az Országházban 2026. május 11-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

A politika helyett a szakmaiságot helyezné előtérbe a belügyminiszter

Infostart / MTI

A rendvédelem tekintélyének helyreállítását, a rendvédelmi dolgozók megbecsülésének növelését és a déli határkerítés megtartását ígérte egyebek között a minisztérium keddi állománygyűlésén Pósfai Gábor belügyminiszter, aki egyértelművé tette, hogy a szakmaiságnak elsőbbséget kell élveznie a politikával szemben.

A keddi állománygyűlésről szóló Facebook-bejegyzésében Pósfai Gábor azt írta, hogy ez volt az első olyan összejövetel, amelyen a belügyi ágazat összes első számú vezetője és helyettese jelen volt, és ahol az előttük álló feladatokról beszélt.

Mint írta, hisz abban, hogy a belügy feladata egyszerre a biztonság megteremtése és a szabadság védelme. Ehhez pedig

szakmai alapon működő, kiszámítható és megbecsült intézményekre van szükség.

A következő időszak legfontosabb céljai között említette egy új és kiszámítható életpályamodell kialakítását, a bérrendszer rendezését, az eszközpark modernizálását és a helyi, megyei és regionális szervek szakmai autonómiájának megerősítését.

Pósfai jelezte, hogy támogatja azon volt rendvédelmi dolgozók visszatérését az állományba, akik minden előírt követelménynek megfelelnek. „Mindenkire szükség van, aki tenni akar a hazájáért és nincs ellene felróható körülmény” – fogalmazott.

A belügyminiszter kiemelte, hogy olyan intézményi kultúrát szeretne építeni, ahol a rendőrök, tűzoltók, büntetés-végrehajtási dolgozók, katasztrófavédelmi szakemberek és nemzetbiztonsági munkatársak politikai nyomás nélkül, stabil környezetben végezhetik a munkájukat.

„Megtartjuk a déli határkerítést, megerősítjük a határvédelmet és zéró toleranciát alkalmazunk az embercsempész-hálózatokkal szemben” – írta a tárcavezető, aki emellett kiemelt feladatnak nevezte a digitális és technológiai megújulást, a kiberbűnözés elleni fellépés erősítését, valamint a klímaváltozás okozta kihívásokra való felkészülést.

„Hiszem, hogy csak közösen tudunk olyan belügyi rendszert építeni, amely egyszerre törvényes, emberséges, professzionális és kiszámítható” – zárta sorait a belügyminiszter.

Nem is gondolnánk, mennyi mindenre kell figyelni a nyári táborozásnál – szervezőnek, résztvevőnek
Magyarországon a táborszervezés szigorú szabályhoz kötött, amelynek elsődleges célja a gyermekek biztonságának és egészségének védelme – mondta az InfoRádióban a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ élelmezés-, táplálkozás-, gyermek- és ifjúság-egészségügyi osztályának vezetője, Csizmadia Hajnalka. Hozzátette: a táborokban biztosítani kell a megfelelő tisztálkodási lehetőséget, valamint alapvető fontosságú az ivóvíz-minőségű víz garantálása is.
Scherer Péter utolsó interjúja az InfoRádióban: nem volt megírva semmi…

Hatvannégy éves korában kedd délelőtt elhunyt Scherer Péter. A Jászai Mari-díjas színművész az idén januárban interjút adott az InfoRádiónak, amelyben az akkor elnyert Páger Antal-díj jelentette elismerés mellett beszélt a pályája kezdetéről, a Mucsi Zoltánnal alkotott legendás párosukról, a színésszé válás rögös útjáról és arról is, miért fontos, hogy a néző kapjon hideget és meleget is.
 

3 est, 8 előadás, 700 dal - miért nem lesz több LGT-koncert? Presser Gábor, Inforádió, Aréna
Donald Trump közelebb vitte Tajvant Kínához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
 
Tovább gyűrűzik az azbeszt-botrány: újabb bánya mintái lettek pozitívak

Kőszegen és Szombathelyen a legfrissebb mérések szerint minden eddig vizsgált kőzúzalékmintában kimutatták az azbeszt jelenlétét. Egy magánszemély által bevizsgáltatott minta alapján ráadásul erősen valószínűsíthető, hogy a szennyeződés a rohonci bányából származó kőzeteket is érinti - írta meg a Vas Vármegyei Kormányhivatal Facebook-oldala.

Fontos figyelmeztetést kaptak a nyaralást tervező magyar családok: nagyon ráfázhat, aki nem lép időben az idei szezonban

Egy friss európai összehasonlítás több mint 150 tengerparti desztinációt vizsgált meg, és ennek alapján Lisszabon, Nápoly és Porto bizonyultak a leginkább családbarát városoknak.

'Ebola has tortured us': Fear grips eastern DR Congo as deadly virus spreads

The health minister has acknowledged that medics are playing catch-up with the virus after being slow to detect it.

