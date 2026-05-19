A politika helyett a szakmaiságot helyezné előtérbe a belügyminiszter

A keddi állománygyűlésről szóló Facebook-bejegyzésében Pósfai Gábor azt írta, hogy ez volt az első olyan összejövetel, amelyen a belügyi ágazat összes első számú vezetője és helyettese jelen volt, és ahol az előttük álló feladatokról beszélt.

Mint írta, hisz abban, hogy a belügy feladata egyszerre a biztonság megteremtése és a szabadság védelme. Ehhez pedig

szakmai alapon működő, kiszámítható és megbecsült intézményekre van szükség.

A következő időszak legfontosabb céljai között említette egy új és kiszámítható életpályamodell kialakítását, a bérrendszer rendezését, az eszközpark modernizálását és a helyi, megyei és regionális szervek szakmai autonómiájának megerősítését.

Pósfai jelezte, hogy támogatja azon volt rendvédelmi dolgozók visszatérését az állományba, akik minden előírt követelménynek megfelelnek. „Mindenkire szükség van, aki tenni akar a hazájáért és nincs ellene felróható körülmény” – fogalmazott.

A belügyminiszter kiemelte, hogy olyan intézményi kultúrát szeretne építeni, ahol a rendőrök, tűzoltók, büntetés-végrehajtási dolgozók, katasztrófavédelmi szakemberek és nemzetbiztonsági munkatársak politikai nyomás nélkül, stabil környezetben végezhetik a munkájukat.

„Megtartjuk a déli határkerítést, megerősítjük a határvédelmet és zéró toleranciát alkalmazunk az embercsempész-hálózatokkal szemben” – írta a tárcavezető, aki emellett kiemelt feladatnak nevezte a digitális és technológiai megújulást, a kiberbűnözés elleni fellépés erősítését, valamint a klímaváltozás okozta kihívásokra való felkészülést.

„Hiszem, hogy csak közösen tudunk olyan belügyi rendszert építeni, amely egyszerre törvényes, emberséges, professzionális és kiszámítható” – zárta sorait a belügyminiszter.