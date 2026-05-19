Balog Zoltán a kegyelmi ügyről tett közzé a saját felelősségéről is sokat eláruló üzenetet

Egész évben nem jelentkezett Balog Zoltán református püspök a Facebookon, de május 19-én rögtön két bejegyzést is közzétett – írja az Index összefoglalója.

Nem véletlen az időzítés, ennek a napnak a reggelén hozta nyilvánosságra Magyar Péter kormánya a 2024-ben kirobbant kegyelmi botrány dokumentumait. A református püspök előbb egy 2024-es zsinati értekezleten elmondott beszédét osztotta meg, majd egy vele készült exkluzív interjút, amit a 777 YouTube-csatornájának adott szintén 2024-ben, a kegyelmi ügy apropóján.

A sajtómegkeresésekre tekintettel szükségesnek látom megosztani annak a beszélgetésnek a linkjét, amelyben a nyilvánosság előtt számot adtam az ún. kegyelmi ügyben betöltött szerepemről.

(...) Ennél többet ma sem tudok és kívánok elmondani erről az ügyről

– írta kísérőként Balog Zoltán az interjúhoz.

Varga Judit és Novák Katalin akkor távoztak a közéletből, de Balog Zoltán a közvélemény nyomása ellenére sem mondott le a püspökségről, amire akkor úgy reagált, hogy „a püspöki feladat az egy egyházon belüli történés, alapvetően egy lelki megbízatás, amire eskü kötelezi az embert”.

A két évvel ezelőtti interjúban azt is mondta, hogy Novák Katalinnak felajánlotta a segítségét és a kiállását, „de ő erre nem tartott igényt, mert ő akarta vállalni a döntésért a felelősséget”.