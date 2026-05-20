ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.74
usd:
311.96
bux:
131773.44
2026. május 20. szerda Bernát, Felícia
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A drónnal készült felvételen óriáskerék a siófoki nagystrandon 2024. április 23-án.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Elképesztő nyitóhétvége jön Siófokon – íme, a részletek

Infostart / MTI

Neves magyar és külföldi előadók koncertjeit kínálja az érdeklődőknek a siófoki Plázs, amelynek szezonnyitója a hétvégén lesz.

A pünkösdi nyitóhétvége pénteken Kökény Attila és Rakonczai Viktor nagyzenekaros koncertjével, valamint Rakonczai Imre fellépésével veszi kezdetét – áll a szervezőknek az MTI-hez eljuttatott sajtóközleményében.

Másnap L.L. Junior áll színpadra, őt mintegy 20 előadóval a Plázs Grand Opening elnevezésű rendezvény követi. Vasárnap a Bikini ad koncertet a nagyszínpadon, amit hajnalig tartó Video Disco követ.

A tavalyinál két héttel korábban kezdődő és szeptember 5-éig tartó szezonban a tervek szerint eljön Siófokra mások mellett Azahriah, Desh, Dzsúdló, Majka, a Halott Pénz, Beton.Hofi, Co Lee, Pogány Induló, a BSW, ByeAlex és a Slepp, Follow The Flow, a Carson Coma, a Neoton, az Edda, Rúzsa Magdi, a Parno Graszt, Szikora Róbert és az R-GO, a Hooligans és a Road is - sorolták.

Kitértek rá, az újragondolt külsejű One Nagyszínpadra nemzetközi fellépők is érkeznek: fellép a Gipsy Kings és a Mobb Deep is. Visszatér a Plázsra az AstroFest univerzuma, a WeLove Balaton, az UltraColor és a Balatoni Retro Láz is, péntekenként pedig újra érkezik a Metzker & Friends, és hatalmas bulit ígér a már most dupla telt házas DJ Oti is – olvasható a szervezők közleményében.

Kezdőlap    Belföld    Elképesztő nyitóhétvége jön Siófokon – íme, a részletek

koncert

pünkösd

siófok

plázs

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Scherer Péter utolsó interjúja az InfoRádióban: nem volt megírva semmi…

Scherer Péter utolsó interjúja az InfoRádióban: nem volt megírva semmi…

Hatvannégy éves korában kedd délelőtt elhunyt Scherer Péter. A Jászai Mari-díjas színművész az idén januárban interjút adott az InfoRádiónak, amelyben az akkor elnyert Páger Antal-díj jelentette elismerés mellett beszélt a pályája kezdetéről, a Mucsi Zoltánnal alkotott legendás párosukról, a színésszé válás rögös útjáról és arról is, miért fontos, hogy a néző kapjon hideget és meleget is.
 

Elhunyt Scherer Péter

„Már hiányzol!” – így búcsúzik Mucsi Zoltán Scherer Pétertől

Csuja Imre nehezen talál szavakat Scherer Péter halálhírére

Tarr Zoltán és Karácsony Gergely is megszólalt Scherer Péter haláláról

VIDEÓ
3 est, 8 előadás, 700 dal - miért nem lesz több LGT-koncert? Presser Gábor, Inforádió, Aréna
Donald Trump közelebb vitte Tajvant Kínához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.20. szerda, 18:00
Horn Gábor
a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kisebb lefordulás az amerikai tőzsdéken

Kisebb lefordulás az amerikai tőzsdéken

A tőzsdei hangulatot továbbra is az iráni helyzet mozgatja, Donald Trump elhalasztotta a tervezett katonai csapást Irán ellen, és egy lehetséges nukleáris megállapodásról beszélt, amire az olajár esni kezdett. A vállalati hírek közül az Uniper került fókuszba, a német kormány elindította az energiacég értékesítési folyamatát, miután a 2022-es energiaválság idején 13,5 milliárd euróért államosította a társaságot. Ami a tőzsdei mozgásokat illeti, Ázsiában vegyes elmozdulásokat láttunk reggel, Európában viszont enyhe emelkedéssel kezdődött a nap, majd a nyitástól távolodva egyre jobb lett a hangulat. Az USA-ban ezzel szemben esés volt kedden, főleg a technológiai szektorban.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óriási béremelés jön Magyarországon, de rengeteg dolgozó ráfázhat: könnyen veszélybe kerülhet a munkahelyük

Óriási béremelés jön Magyarországon, de rengeteg dolgozó ráfázhat: könnyen veszélybe kerülhet a munkahelyük

A magyar bérek látványos felzárkózása 2010 után megtorpant, majd az inflációs sokk évei után újraindult - de messze nem olyan ütemben, hogy érdemben csökkentse az uniós bérszakadékot.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Xi Jinping and Vladimir Putin meet in Beijing days after Trump's visit

Xi Jinping and Vladimir Putin meet in Beijing days after Trump's visit

Putin will be looking to strengthen ties as Beijing is a critical ally for an increasingly isolated Russia.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 20. 04:34
SZÉP-kártya – Figyelem, újabb „esély” nyílt elbukni egy csomó pénzt
2026. május 20. 04:08
Vizsgálat indult egy utazási iroda elmaradt kárrendezése miatt
×
×