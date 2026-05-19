2026. május 19. kedd Ivó, Milán
Vannak olyan óvodások, akiknek már saját mobiltelefonjuk van – derült ki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) médiahasználati szokásokat vizsgáló kutatásából.
A közösségimédia-használatra vonatkozó szigorítást kezdeményez a KDNP

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) törvényjavaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek, amelynek értelmében – megfelelő életkor-azonosítás után – 13 év alatt nem lenne megengedett a közösségimédia-felületekre történő regisztráció.

Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke keddi online sajtótájékoztatón jelezte, már az előző kormányzati ciklusban is foglalkoztak ezzel a kérdéssel és zajlottak egyeztetések az unió tisztségviselőivel. Meggyőződésük szerint olyan javaslatot nyújtottak be az Országgyűlésnek, ami megfelel az uniós irányelveknek és hasonló szabályozás van érvényben Dániában, illetve Ausztráliában is.

A politikus kifogásolta, hogy egy hete alakult meg a Tisza-kormány és azóta csak Facebook-kormányzás zajlik, érdemi törvényjavaslatok nincsenek, nincsenek államtitkárok, az Országgyűlés pedig egyáltalán nem ülésezik.

Máthé Zsuzsa, a KDNP országgyűlési képviselőjének ismertetése szerint a törvényjavaslatuk két lábon áll: rögzíti, hogy a hat éven aluli gyermekek fokozott védelme érdekében minden digitális eszközön helyezzenek el olyan felhívást, amely szerint ezen eszközök használata ebben a korban nem ajánlott.

Arra kérik továbbá a törvényhozást, olyan szabályozást fogadjanak el, ami arra kötelezi a tech-cégeket, hogy megfelelő életkor-azonosítást tegyenek lehetővé annak érdekében, hogy ne tudjanak a gyerekek 13 év alatt regisztrálni a közösségimédia-felületekre. Megteremtenék továbbá a 16 éven aluli gyermekek fokozottabb védelmét is ezeken a felületeken – jelezte.

Kiemelte: a digitális gyermekvédelem kérdése nem tűr halasztást, a gyermekekkel foglalkozó szakemberek régóta kongatják a vészharangot és a szülők sok esetben tehetetlenül állnak a kihívásokkal szemben.

Kitért arra, az Orbán-kormány szabályozta, hogy az okoseszközöket az iskolákban csak tanulásra lehetett használni, de onnan kilépve a gyerekek védtelenül állnak a tech-cégekkel szemben. Jelezte, bíznak benne, hogy nemzeti konszenzus övezi a javaslatot, amelyhez várják a véleményeket.

Hatvannégy éves korában kedd délelőtt elhunyt Scherer Péter. A Jászai Mari-díjas színművész az idén januárban interjút adott az InfoRádiónak, amelyben az akkor elnyert Páger Antal-díj jelentette elismerés mellett beszélt a pályája kezdetéről, a Mucsi Zoltánnal alkotott legendás párosukról, a színésszé válás rögös útjáról és arról is, miért fontos, hogy a néző kapjon hideget és meleget is.
 

