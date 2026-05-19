A közösségimédia-használatra vonatkozó szigorítást kezdeményez a KDNP

Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke keddi online sajtótájékoztatón jelezte, már az előző kormányzati ciklusban is foglalkoztak ezzel a kérdéssel és zajlottak egyeztetések az unió tisztségviselőivel. Meggyőződésük szerint olyan javaslatot nyújtottak be az Országgyűlésnek, ami megfelel az uniós irányelveknek és hasonló szabályozás van érvényben Dániában, illetve Ausztráliában is.

A politikus kifogásolta, hogy egy hete alakult meg a Tisza-kormány és azóta csak Facebook-kormányzás zajlik, érdemi törvényjavaslatok nincsenek, nincsenek államtitkárok, az Országgyűlés pedig egyáltalán nem ülésezik.

Máthé Zsuzsa, a KDNP országgyűlési képviselőjének ismertetése szerint a törvényjavaslatuk két lábon áll: rögzíti, hogy a hat éven aluli gyermekek fokozott védelme érdekében minden digitális eszközön helyezzenek el olyan felhívást, amely szerint ezen eszközök használata ebben a korban nem ajánlott.

Arra kérik továbbá a törvényhozást, olyan szabályozást fogadjanak el, ami arra kötelezi a tech-cégeket, hogy megfelelő életkor-azonosítást tegyenek lehetővé annak érdekében, hogy ne tudjanak a gyerekek 13 év alatt regisztrálni a közösségimédia-felületekre. Megteremtenék továbbá a 16 éven aluli gyermekek fokozottabb védelmét is ezeken a felületeken – jelezte.

Kiemelte: a digitális gyermekvédelem kérdése nem tűr halasztást, a gyermekekkel foglalkozó szakemberek régóta kongatják a vészharangot és a szülők sok esetben tehetetlenül állnak a kihívásokkal szemben.

Kitért arra, az Orbán-kormány szabályozta, hogy az okoseszközöket az iskolákban csak tanulásra lehetett használni, de onnan kilépve a gyerekek védtelenül állnak a tech-cégekkel szemben. Jelezte, bíznak benne, hogy nemzeti konszenzus övezi a javaslatot, amelyhez várják a véleményeket.