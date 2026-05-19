Megvan, ki építheti meg az új szerb-magyar olajvezetéket

A magyar határtól Újvidékig épülő új olajvezeték kivitelezését egy magyar kötődésű vállalat vezette konzorcium nyerte el, miután a Millennium Team panaszát elutasították. A projekt stratégiai jelentőségű, mert Szerbia ezzel csökkentené függőségét a horvátországi olajszállítási útvonaltól – adta hírül a vg.hu.

A hosszas huzavona után végül az új vezeték kivitelezését az MVM Juzna Backa vezette konzorcium nyerte el. A szerződés értéke 14,5 milliárd dinár, azaz nagyjából nettó 124 milliárd forint. A döntést a szerb állami Transnafta vállalat tette közzé az ország közbeszerzési portálján.

Komoly viták voltak a projekt körül az előző hónapokban, a tender egyik legismertebb kihívója, a Millennium Team jogi kifogást nyújtott be, mert szerintük a Transnafta egyes tenderfeltételei problémásak voltak. Emiatt ideiglenesen le is állították az eljárást. A szerb közbeszerzési jogvédelmi bizottság azonban végül elutasította a panaszt, így folytatódhatott a kivitelező kiválasztása.

Emellett – a végső döntés szerint – magára az építési munkára csak egyetlen ajánlat érkezett, ezt pedig a most győztesként kihirdetett konzorcium tette.

A munkák legnagyobb részét az MVM Juzna Backa végzi majd. A cég a teljes projekt 43 százalékáért felel, beleértve az anyag- és eszközbeszerzést, az energetikai és automatizálási rendszereket, valamint több gépészeti és építési feladatot is. A vállalat különösen érdekes szereplője a történetnek, mivel 60 százalékban a magyar állami energetikai óriás, az MVM tulajdonában van. A fennmaradó 40 százalék a szerb Manex cégnél maradt.

Egy másik fontos szerződést is a konzorcium nyert: műszaki ellenőrzést egy nemzetközi konzorcium végzi majd 459 millió dinárért. A vezető szerepet az SGS belgrádi leányvállalata kapta, amely a svájci SGS Société Générale de Surveillance SA tulajdonában áll.

A frissen épülő vezeték Horgostól indul majd, a magyar határ közeléből, és a Transnafta újvidéki termináljáig tart. A vezeték észak-déli irányban szeli majd át Vajdaságot. A beruházás stratégiai jelentőségű Szerbia számára, mivel az ország jelenleg csak egyetlen irányból kap import nyersolajat.

Az továbbra sem eldöntött kérdés, hogy a magyarországi szakasz hogyan és ki által valósul majd meg.