2026. május 19. kedd Ivó, Milán
Három nagy átmérőjű, párhuzamos csővezeték halad a fák között.
Nyitókép: Unsplash

Megvan, ki építheti meg az új szerb-magyar olajvezetéket

A tizennégy milliárd dinár értékű beruházás kulcsfontosságú lesz Szerbia energiaellátásában. A Magyarországot és Szerbiát összekötő olajvezeték tenderének győztesét hosszas huzavona után hirdette ki a szerb Transnafta állami vállalat.

A magyar határtól Újvidékig épülő új olajvezeték kivitelezését egy magyar kötődésű vállalat vezette konzorcium nyerte el, miután a Millennium Team panaszát elutasították. A projekt stratégiai jelentőségű, mert Szerbia ezzel csökkentené függőségét a horvátországi olajszállítási útvonaltól – adta hírül a vg.hu.

A hosszas huzavona után végül az új vezeték kivitelezését az MVM Juzna Backa vezette konzorcium nyerte el. A szerződés értéke 14,5 milliárd dinár, azaz nagyjából nettó 124 milliárd forint. A döntést a szerb állami Transnafta vállalat tette közzé az ország közbeszerzési portálján.

Komoly viták voltak a projekt körül az előző hónapokban, a tender egyik legismertebb kihívója, a Millennium Team jogi kifogást nyújtott be, mert szerintük a Transnafta egyes tenderfeltételei problémásak voltak. Emiatt ideiglenesen le is állították az eljárást. A szerb közbeszerzési jogvédelmi bizottság azonban végül elutasította a panaszt, így folytatódhatott a kivitelező kiválasztása.

Emellett – a végső döntés szerint – magára az építési munkára csak egyetlen ajánlat érkezett, ezt pedig a most győztesként kihirdetett konzorcium tette.

A munkák legnagyobb részét az MVM Juzna Backa végzi majd. A cég a teljes projekt 43 százalékáért felel, beleértve az anyag- és eszközbeszerzést, az energetikai és automatizálási rendszereket, valamint több gépészeti és építési feladatot is. A vállalat különösen érdekes szereplője a történetnek, mivel 60 százalékban a magyar állami energetikai óriás, az MVM tulajdonában van. A fennmaradó 40 százalék a szerb Manex cégnél maradt.

Egy másik fontos szerződést is a konzorcium nyert: műszaki ellenőrzést egy nemzetközi konzorcium végzi majd 459 millió dinárért. A vezető szerepet az SGS belgrádi leányvállalata kapta, amely a svájci SGS Société Générale de Surveillance SA tulajdonában áll.

A frissen épülő vezeték Horgostól indul majd, a magyar határ közeléből, és a Transnafta újvidéki termináljáig tart. A vezeték észak-déli irányban szeli majd át Vajdaságot. A beruházás stratégiai jelentőségű Szerbia számára, mivel az ország jelenleg csak egyetlen irányból kap import nyersolajat.

Az továbbra sem eldöntött kérdés, hogy a magyarországi szakasz hogyan és ki által valósul majd meg.

Hivatalos megkeresés esetén átadja a K. Endre kegyelmi ügyében született iratokat a kormánynak a köztársasági elnök hivatala. A Sándor-palota erről kedden közleményben tájékoztatott.
 

A szócsatának különös pikantériát ad, hogy az Állami Számvevőszék (ÁSZ) vezetője jelenleg Windisch László, aki együtt él Varga Judittal, Magyar Péter miniszterelnök volt feleségével. Az ÁSZ-közlemény szerint „tévedés, és a hatályos jogszabályokkal ellentétes az ÁSZ-tól a kampány ideje alatti vizsgálati lépéseket számonkérni", és nem volt információjuk a Tisza május 17-i sajtótájékoztatójáig az épület pincéjében talált dokumentumokról.
 

A devizapiacokon kedden a geopolitikai feszültségek és az olajárak mozgása határozta meg a hangulatot: a dollár stabilizálódott, miután Trump felfüggesztette az Irán elleni tervezett támadást, a Brent olaj ára így 110 dollár közelébe esett. A piac egyre komolyabban áraz Fed-kamatemelést decemberre. A forint enyhén erősödött reggel, miközben a piacon Magyar Péter új kormányának gazdaságpolitikai bejelentései is befolyásolhatják az árfolyam alakulását. Egyelőre azonban erősebbek a geopolitikai félelmek, délelőtt már az euró és a forint is elindult a lejtőn.

Új, mintegy 95 kilométeres déli elkerülő út építését készíti elő Zágráb térségében a horvát autópályákat kezelő vállalat

