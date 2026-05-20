2026. május 20. szerda
Agyagkatonák Az öröklét õrei - Az elsõ kínai császár agyagkatonái címû kiállítás megnyitóján a Szépmûvészeti Múzeumban 2025. november 27-én. A 2026. május 25-ig látogatható kiállítás méretét és az eredeti mûtárgyak számát tekintve is egyedülálló.
Tovább maradnak Budapesten a kínai katonák

Infostart / MTI

Három héttel tovább, június 14-ig látogatható Az öröklét őrei. Az első kínai császár agyagkatonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban.

Eddig már csaknem kétszázezren látták a Szépművészeti Múzeumban az agyagkatonákat bemutató kiállítást, amelynek nyitvatartását három héttel meghosszabbította a múzeum – áll az intézmény közleményében.

A világ leghíresebb régészeti leleteinek egyikét, a kínai terrakotta hadsereget és az első kínai császár korát fókuszba helyező, a kínai történelem több mint egy évezredét átfogó tárlaton több mint százötven ókori műtárggyal, látványos régészeti anyaggal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség.

Az első császár agyaghadseregéből tíz eredeti példányt bemutató tárlat kísérőkiállítása A Nagy Falon innen és túl. Ázsiai hunok, kelet-ázsiai nomádok és kínaiak ókori bronztárgyai című kiállítás szintén június közepéig látható.

A Szépművészeti kiállításán nyomon követhetik a látogatók a Csin Királyság, majd Birodalom több évszázados felemelkedését, és találkozhatnak a kor fontos szertartási tárgyaival és jelképeivel. Megismerhetik az első kínai császár korát, a mindennapi élet jellemzőit, hadserege felépítését, fegyvereit és egyedileg megmintázott katonáit is. A kiállítás válogatott régészeti anyaga segítségével feltárul Kína dinasztikus történelmének meghatározó korszaka, a Kínai Császárság megszületésének, kiépülésének és intézményesülésének több évszázada.

Átgázolt a briteken a magyar válogatott a sorsdöntő meccsen

Magabiztos, 5–0-s győzelmet aratott a magyar jégkorong-válogatott – a továbbra is nyeretlen – Nagy-Britannia együttese ellen a svájci elit jégkorong-vb jégkorong-világbajnokság 3. fordulójában kedd este, ezzel nagy lépést téve a bennmaradásért.
Aktiválták a NATO légvédelmét, Kosztyantynivkát szorongatják az oroszok - Híreink az ukrán frontról szerdán

Ukrán drónokat fogtak el Lettország légterében, légi riadót fújtak, miután a balti államon keresztül próbálta Kijev Moszkvát támadni. Az orosz csapatok elkezdték igencsak szorongatni Kosztyantynivkát: egyes ukrán térképek szerint a déli, délkeleti városrész külső területében már oroszok vannak. Hasonló helyzet kezd el kialakulni Liman térségében is. Közben Zaporizzsján csökken a nyomás: Sztyepnohirszk térségében állítólag kisebb ukrán ellenoffenzíva zajlik. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.

Ilyen akció még nem volt a magyarországi Lidl-ben: olyan sztártermék érkezik, amit csakis előrendeléssel lehet megvenni

Újabb elektromos kerékpárt dob piacra a Lidl: a 600 ezer forntos modell után most egy jóval olcsóbb, belépőszintű bicikli szerepel az akciós kínálatban.

Putin tells Xi Russia-China ties have hit 'unprecedentedly high level'

The Russian leader is looking to strengthen ties as Beijing is a critical ally for an increasingly isolated Moscow.

