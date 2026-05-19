ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.01
usd:
313.04
bux:
131321.14
2026. május 19. kedd Ivó, Milán
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmiminiszter-jelölt (k) nyilatkozik a sajtó képviselõinek, miután meghallgatták az Országgyûlés nemzetbiztonsági bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 11-én.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Kijelölte a vezérkari főnököt Ruszin-Szendi Romulusz

Infostart / MTI

Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter korábbi helyettesét, Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel a Honvéd Vezérkar főnökének, aki elvállalta a feladatot.

Ruszin-Szendi Romulusz kedden a Facebook-oldalán jelentette be a döntést. Bejegyzésében kiemelte, a Magyar Honvédség előtt álló időszak kulcskérdése nemcsak a képességek fejlesztése, hanem az emberekbe vetett hit visszaállítása is.

Ezért nagyon fontos döntést hoztam. Felkértem Sándor Zsolt altábornagyot, hogy vállalja el a Magyar Honvédség vezérkari főnöki feladatát – számolt be róla a miniszter.

Ruszin-Szendi Romulusz az indoklásában kifejtette, hogy amikor ő volt a vezérkar főnöke, Sándor Zsolt volt a helyettese.

„Ismerem. Szolgáltam vele. Harcoltunk együtt a rendszerért, harcoltunk együtt terepen és harcoltunk együtt a katonáinkért. Maximális a bizalmam felé. Az értékrendünk azonos” – emelte ki.

Sándor Zsolt altábornagy több mint három évtizedes katonai pályafutása során végigjárta a ranglétrát a szakaszparancsnoki szinttől a legmagasabb vezetői beosztásokig, szolgált külföldi műveletekben, NATO-környezetben, és bizonyított vezetőként, emberként és katonaként is – mutatta be a vezérkar új főnökét a miniszter.

Ruszin-Szendi Romulusz úgy vélekedett, egyértelmű feladat áll előttük: helyre kell állítani a haderőben az állomány bizalmát, javítani a morált, meg kell teremteni a harmonikus működést a Magyar Honvédség és a Honvédelmi Minisztérium között.

A tárcavezető azt is írta, hogy a félelemre épített vezetésnek vége, a Magyar Honvédségben nincs helye annak, hogy az állomány bizonytalanságban vagy rettegésben szolgáljon.

A vezetés alapja a bizalom, a kiszámíthatóság és az egymás iránti felelősség lesz – jelentette ki, hozzátéve, hogy a cél továbbra is változatlan: a magyar emberek biztonságának garantálása.

Ehhez pedig olyan vezetők kellenek, akik értik az eskü súlyát, akik kiállnak az állományért, és akik nem hátrálnak meg a felelősség elől – írta Ruszin-Szendi Romulusz, aki szerint Sándor Zsolt ilyen vezető.

Altábornagy úr válasza a felkérésemre: bevetésre kész – zárta sorait a miniszter.

Kezdőlap    Belföld    Kijelölte a vezérkari főnököt Ruszin-Szendi Romulusz

honvédség

vezérkari főnök

ruszin-szendi romulusz

sándor zsolt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Jelképes helyről üzent a magyar–lengyel barátságról Magyar Péter

Jelképes helyről üzent a magyar–lengyel barátságról Magyar Péter

Magyar Péter örül, hogy a magyar–lengyel kapcsolatok visszakerülhetnek megérdemelt helyükre. Ezt maga a miniszterelnök hangsúlyozta kedden, miután udvariassági látogatást tett Grzegorz Rys bíborosnál, krakkói érseknél a Wawelben.
 

Kijelölte a vezérkari főnököt Ruszin-Szendi Romulusz

Gajdos László: a BYD megszegte Szegeden a környezetvédelmi engedélyben előírt kötelezettségeit

Kegyelmi botrány: most újra Magyar Péternél pattog a labda, majd Sulyok Tamásnál fog

Nyilvános a kegyelmi ügy dokumentumainak egy része, Magyar Péter várja a többi iratot Sulyok Tamástól

Máris reagált a Fidesz a kegyelmi ügyben kiadott dokumentumok tartalmára

Bírálta Magyar Pétert a Vidéki prókátor a kegyelmi ügy miatt

Reagált Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd a kegyelmi ügy kapcsán

VIDEÓ
Donald Trump közelebb vitte Tajvant Kínához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.19. kedd, 18:00
Presser Gábor
zeneszerző, előadóművész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Magyar Péter Krakkóból: teljesen normális, hogy visszahívjuk azokat a nagyköveteket, akik "nem tettek túl sokat"

Magyar Péter Krakkóból: teljesen normális, hogy visszahívjuk azokat a nagyköveteket, akik "nem tettek túl sokat"

Magyar Péter miniszterelnök első hivatalos külföldi útján Lengyelországba látogatott, ahol a krakkói Wawel székesegyház előtt tartott sajtótájékoztatót. A miniszterelnököt hat miniszter kíséri el az útra, a delegáció tagjaként már jelen van a helyszínen Orbán Anita, Tarr Zoltán és Vitézy Dávid is. Magyar Péter holnap Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, a köztársasági elnökkel, a szejm és a szenátus vezetőjével, valamint Lech Wałęsával is tárgyal. A Tisza-kormány a visegrádi kapcsolatok fellendítésére készül, miközben Magyar Péter azt is megüzente: nem maradhatnak pozícióban azok a nagykövetek, akik nem tettek túl sokat Magyarország nemzetközi kapcsolatainak fejlesztéséért.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Özönlenek a futballszurkolók Budapestre hamarosan: fontos bejelentést tett a Budapest Airport, erre kell készülnünk

Özönlenek a futballszurkolók Budapestre hamarosan: fontos bejelentést tett a Budapest Airport, erre kell készülnünk

A Budapest Airport teljes kapacitással és speciális intézkedésekkel készül a Bajnokok Ligája-döntő okozta extrém utasforgalomra.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ebola outbreak may be spreading faster than first thought, WHO doctor warns

Ebola outbreak may be spreading faster than first thought, WHO doctor warns

Hundreds of cases are suspected in central Africa but experts fear the actual number may be much higher.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 19. 16:20
Szentlőrinci zuhanás a negyedikről: emberöléssel gyanúsítják a lány barátját
2026. május 19. 16:08
Kényszermunkára fogott egy hajléktalant – 10 év fegyházat kapott
×
×