Átgázolt a briteken a magyar válogatott a sorsdöntő meccsen, karnyújtásnyira a bennmaradás

A 47. szülinapját ünnepló Majoross Gergely szövetségi kapitány együttese a frissen keretbe került Nagy Krisztián, valamint az NHL-draftlistás Szongoth Domán révén megnyugtató előnyt szerzett, majd Terbócs István emberhátrányból is betalált. A hajrában Terbócs és Nagy 41 másodperc különbséggel lőtt gól. Bálizs Bence 26 védéssel zárt.

A magyar válogatott ezt megelőzően 91 év 4 hónapja, 1935. január 19-én nyert az élvonalban kapott gól nélküli mérkőzést, akkor Davosban a hollandokat győzte le 6–0-ra. A britek ellen másodszor fordult elő ilyen, az első 1934. február 3-án Milánóban lett 2–0.

Eredmények, 3. forduló:

A csoport (Zürich):

Magyarország–Nagy-Britannia 5–0 (2–0, 1–0, 2–0)

gól: Nagy (3., 55.), Szongoth (19.), Terbócs (24., 54.)

Azért is volt sorsdöntő a keddi, zürichi összecsapás, mert a játéknap előtt mindkét csapat két vereséggel állt, és a hátralévő négy fordulóban az erőviszonyok alapján nincs esély a pontszerzésre, ráadásul a még szintén nyeretlen németek nem eshetnek ki, mivel jövőre ők lesznek a házigazdák.

A 47. születésnapját ünneplő Majoross Gergely szövetségi kapitány úgy döntött, hogy ezúttal a hátvéd Csollák Márkó és a csatár Ravasz Csanád pihen, míg a sérült Bartalis István helyére bekerült Nagy Krisztián Vincze Péter és Sárpátki Tamás között lesz center, Nemes Márton pedig az extracsatár. A kapuban Bálizs Bence kezdett.

Közel 7000 néző, köztük sok száz magyar szurkoló volt jelen, és látta, hogy Nagy az első cseréjében a bal sarokba lőtt. Szórványos brit helyzetek mellett a magyarok többet birtokolták a korongot, majd emberelőnybe kerültek, ám Galló Vilmos lövése elsuhant a jobb alsó saroknál. Azonos létszámnál nyomtak a britek, azonban a "vihart" sikerült túlélni, és még a szünet előtt az NHL-draftlistára került Szongoth Domán pimasz csellel, fonákkal növelte a különbséget.

Papp Kristóf kiállításakor a britek német bajnoka, Liam Kirk adta el a korongot, Terbócs István pedig emberhátrányban talált be. A rivális kapust cserélt, Mat Robson jött a 11 lövésből 3 gólt kapó Ben Bowns helyére.

Erdély Csanád is ki tudott lépni, a védők a gólvonalról tisztáztak. Keményedett a csata, a Nottighamben légiós Garát Zsombort, valamint Stipsicz Bencét is kiállították, de nem lett belőle baj, mert Bálizs jól védett.

A záró játékrész magyar fórral és helyzettel indult, aztán Johnny Currant lőtt mellé kiugrás után. Ahogy újra emberelőnybe került a magyar válogatott, Sofron István előtt adódott ziccer, de egy boton az égbe vágódott a pakk.

A hajrában viszont minden bejött. Előbb Terbócs lőtte ki mértani pontossággal a bal felső sarkot, majd 41 másodperc múlva Nagy középről lőtt köténygólt.

A végén azért kellett izgulni, hogy Szongoth egy ütközést követően ne sérüljön meg. A végén még Bálizsért harcoltak a többiek, hogy ne kapjon gólt, ezt is sikerült elérni.

Most két szünnap következik a Majoross-csapat számára, pénteken a pont nélküli németekkel találkozik, akiket tétmeccsen még sosem sikerült legyőznie.

Korábban:

Ausztria–Lettország 3–1 (0–0, 1–0, 2–1)

Az állás:

1. Svájc és Finnország 9 pont (13–4),

3. Ausztria 9 (12–5),

4. MAGYARORSZÁG 3 (8–8),

5. Egyesült Államok 3 (8–10),

6. Lettország 3 (5–7),

7. Németország 0 (2–11)

8. Nagy-Britannia 0 (3–15)

A csoportok első négy helyezettje a negyeddöntőbe jut, a két utolsó kiesik, és jövőre a divízió I/A-ban szerepel. A németek nem búcsúzhatnak, mert jövőre ők lesznek az vb rendezői.