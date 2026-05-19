2026. május 19. kedd Ivó, Milán
Stipsicz Bence és a brit Liam Kirk (b) a svájci jégkorong-világbajnokság A csoportja harmadik fordulójának Magyarország-Nagy-Britannia mérkõzésén Zürichben 2026. május 19-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Keystone/Andreas Becker

Átgázolt a briteken a magyar válogatott a sorsdöntő meccsen, karnyújtásnyira a bennmaradás

Infostart / MTI

Magabiztos, 5–0-s győzelmet aratott a magyar jégkorong-válogatott Nagy-Britannia együttese ellen a svájci elit jégkorong-vb jégkorong-világbajnokság 3. fordulójában kedd este.

A játéknap előtt mindkét csapat két vereséggel állt, és a hátralévő négy fordulóban az erőviszonyok alapján nincs esély a pontszerzésre, ráadásul a még szintén nyeretlen németek nem eshetnek ki, mivel jövőre ők lesznek a házigazdák.

A 47. szülinapját ünnepló Majoross Gergely szövetségi kapitány együttese a frissen keretbe került Nagy Krisztián, valamint az NHL-draftlistás Szongoth Domán révén megnyugtató előnyt szerzett, majd Terbócs István emberhátrányból is betalált. A hajrában Terbócs és Nagy 41 másodperc különbséggel lőtt gól. Bálizs Bence 26 védéssel zárt.

A magyar válogatott ezt megelőzően 91 év 4 hónapja, 1935. január 19-én nyert az élvonalban kapott gól nélküli mérkőzést, akkor Davosban a hollandokat győzte le 6–0-ra. A britek ellen másodszor fordult elő ilyen, az első 1934. február 3-án Milánóban lett 2–0.

Eredmények, 3. forduló:

A csoport (Zürich):

  • Magyarország–Nagy-Britannia 5–0 (2–0, 1–0, 2–0)

gól: Nagy (3., 55.), Szongoth (19.), Terbócs (24., 54.)

Azért is volt sorsdöntő a keddi, zürichi összecsapás, mert a játéknap előtt mindkét csapat két vereséggel állt, és a hátralévő négy fordulóban az erőviszonyok alapján nincs esély a pontszerzésre, ráadásul a még szintén nyeretlen németek nem eshetnek ki, mivel jövőre ők lesznek a házigazdák.

A 47. születésnapját ünneplő Majoross Gergely szövetségi kapitány úgy döntött, hogy ezúttal a hátvéd Csollák Márkó és a csatár Ravasz Csanád pihen, míg a sérült Bartalis István helyére bekerült Nagy Krisztián Vincze Péter és Sárpátki Tamás között lesz center, Nemes Márton pedig az extracsatár. A kapuban Bálizs Bence kezdett.

Közel 7000 néző, köztük sok száz magyar szurkoló volt jelen, és látta, hogy Nagy az első cseréjében a bal sarokba lőtt. Szórványos brit helyzetek mellett a magyarok többet birtokolták a korongot, majd emberelőnybe kerültek, ám Galló Vilmos lövése elsuhant a jobb alsó saroknál. Azonos létszámnál nyomtak a britek, azonban a "vihart" sikerült túlélni, és még a szünet előtt az NHL-draftlistára került Szongoth Domán pimasz csellel, fonákkal növelte a különbséget.

Papp Kristóf kiállításakor a britek német bajnoka, Liam Kirk adta el a korongot, Terbócs István pedig emberhátrányban talált be. A rivális kapust cserélt, Mat Robson jött a 11 lövésből 3 gólt kapó Ben Bowns helyére.

Erdély Csanád is ki tudott lépni, a védők a gólvonalról tisztáztak. Keményedett a csata, a Nottighamben légiós Garát Zsombort, valamint Stipsicz Bencét is kiállították, de nem lett belőle baj, mert Bálizs jól védett.

A záró játékrész magyar fórral és helyzettel indult, aztán Johnny Currant lőtt mellé kiugrás után. Ahogy újra emberelőnybe került a magyar válogatott, Sofron István előtt adódott ziccer, de egy boton az égbe vágódott a pakk.

A hajrában viszont minden bejött. Előbb Terbócs lőtte ki mértani pontossággal a bal felső sarkot, majd 41 másodperc múlva Nagy középről lőtt köténygólt.

A végén azért kellett izgulni, hogy Szongoth egy ütközést követően ne sérüljön meg. A végén még Bálizsért harcoltak a többiek, hogy ne kapjon gólt, ezt is sikerült elérni.

Most két szünnap következik a Majoross-csapat számára, pénteken a pont nélküli németekkel találkozik, akiket tétmeccsen még sosem sikerült legyőznie.

Korábban:

  • Ausztria–Lettország 3–1 (0–0, 1–0, 2–1)

Az állás:

  • 1. Svájc és Finnország 9 pont (13–4),
  • 3. Ausztria 9 (12–5),
  • 4. MAGYARORSZÁG 3 (8–8),
  • 5. Egyesült Államok 3 (8–10),
  • 6. Lettország 3 (5–7),
  • 7. Németország 0 (2–11)
  • 8. Nagy-Britannia 0 (3–15)

A csoportok első négy helyezettje a negyeddöntőbe jut, a két utolsó kiesik, és jövőre a divízió I/A-ban szerepel. A németek nem búcsúzhatnak, mert jövőre ők lesznek az vb rendezői.

Scherer Péter utolsó interjúja az InfoRádióban: nem volt megírva semmi…

Hatvannégy éves korában kedd délelőtt elhunyt Scherer Péter. A Jászai Mari-díjas színművész az idén januárban interjút adott az InfoRádiónak, amelyben az akkor elnyert Páger Antal-díj jelentette elismerés mellett beszélt a pályája kezdetéről, a Mucsi Zoltánnal alkotott legendás párosukról, a színésszé válás rögös útjáról és arról is, miért fontos, hogy a néző kapjon hideget és meleget is.
 

Kisebb lefordulás az amerikai tőzsdéken

A tőzsdei hangulatot továbbra is az iráni helyzet mozgatja, Donald Trump elhalasztotta a tervezett katonai csapást Irán ellen, és egy lehetséges nukleáris megállapodásról beszélt, amire az olajár esni kezdett. A vállalati hírek közül az Uniper került fókuszba, a német kormány elindította az energiacég értékesítési folyamatát, miután a 2022-es energiaválság idején 13,5 milliárd euróért államosította a társaságot. Ami a tőzsdei mozgásokat illeti, Ázsiában vegyes elmozdulásokat láttunk reggel, Európában viszont enyhe emelkedéssel kezdődött a nap, majd a nyitástól távolodva egyre jobb lett a hangulat. Az USA-ban ezzel szemben esés volt kedden, főleg a technológiai szektorban.

Döntetlent játszott a Manchester City, örömünnep tört ki Londonban: 22 év után bajnok az Arsenal

A bournemouthi meccs eredményével eldőlt, hogy a City már nem hozhatja be az Arsenalt pontszámban; a londoniak 22 év után lettek ismét a Premier League bajnokai.

'Ebola has tortured us': Fear grips eastern DR Congo as deadly virus spreads

The health minister has acknowledged that medics are playing catch-up with the virus after being slow to detect it.

