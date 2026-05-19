2026. május 19. kedd Ivó, Milán
Jelképes helyről üzent a magyar–lengyel barátságról Magyar Péter

Magyar Péter örül, hogy a magyar–lengyel kapcsolatok visszakerülhetnek megérdemelt helyükre. Ezt maga a miniszterelnök hangsúlyozta kedden, miután udvariassági látogatást tett Grzegorz Rys bíborosnál, krakkói érseknél a Wawelben.

Magyar Péter kedd délután a krakkói székesegyház épületétől jelentkezett be, ahol korábban koszorút és az emlékezés virágait helyezte el többek között Báthori István erdélyi fejedelem és lengyel király, Hedvig lengyel királynő és I Ulászlónál magyar király síremlékénél.

A miniszterelnököt elkísérte kormánya több tárcavezetője, Tarr Zoltán, Orbán Anita és Vitézy Dávid is. Magyar Péter és küldöttsége később Varsóba utazik, ahol további három minisztere csatlakozik majd hozzájuk. „Így holnap, amikor találkozom a lengyel kormánnyal, Donald Tusk miniszterelnökkel, illetőleg Karol Nawrocki lengyel elnökkel, valamint a képviselőház és a szenátus vezetőivel, akkor már hat magyar miniszter lesz itt, szinte a fél kormány” – jegyezte meg Magyar Péter, aki később Doland Tusk társaságában átrepül Gdansk városába is, ahol találkozni fog Lech Walesa egykori elnökkel.

Ezután a magyar miniszterelnök rövid doorstep tájékoztató tartott első hivatalos külföldi útján. Megtisztelőnek nevezte, hogy első útja Lengyelországba vezethetett, megjegyezve, hogy régi hagyományt élesztett fel ezzel. Azt mondta, személyes döntése volt, hogy Krakkóban kezdi, majd Varsóban folytatja a látogatást.

„Büszke vagyok arra, hogy a magyar emberek felhatalmazásának köszönhetően, az új magyar kormány vezetőjeként tovább erősíthetem az ezeréves magyar–lengyel barátságot és szövetséget” – fogalmazott. Magyar Péter örömét fejezte ki, hogy II. János Pál néhai pápa szobra mellett kezdheti látogatását, megjegyezve, talán nem idézett többet mondatot az egykori pápa jelszavánál: Ne féljetek!

A visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebbé tételéről is szólt; a kormányfő szerint az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel–magyar kapcsolatnak kell lennie. A politikus elmondta, delegációja ismerkedő látogatásra érkezett, de konkrét ügyekben is szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. Példaként az infrastruktúrát, a kultúrát és az agráriumot említette. Hozzátette, hogy a két ország honvédelmi miniszterei is egyeztetni fognak.

Elhunyt Scherer Péter

Scherer Péter barátunk ma délelőtt örökre elaludt – írja a Nézőművészeti Kft. közösségi oldalán. Egy hónapja még beszélgettünk a Jászai Mari-díjas színésszel az InfoRádióban – itt meghallgathatja.
Donald Trump közelebb vitte Tajvant Kínához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
 
Megjött a feljelentés, indul a vizsgálat a szegedi BYD ellen

Megjött a feljelentés, indul a vizsgálat a szegedi BYD ellen

Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal a szegedi BYD-gyár ügyében. Korábban Gajdos László élő környezetért felelős miniszter kedden Facebook-oldalán azt írta, hogy a BYD a Szegeden létesítendő gyára építése során súlyosan megszegte a környezetvédelmi engedélyben előírt kötelezettségeit.

Halálos betegséget gyűrt le, most az NFL-ben készülhet: tündérmesét él át a fiatal futballista

Halálos betegséget gyűrt le, most az NFL-ben készülhet: tündérmesét él át a fiatal futballista

Marlon Jones, a Vanderbilt egyetem draftolatlan cornerbackje 2024-ben daganatos betegség miatt kényszerült kihagyni egy teljes szezont.

Ebola outbreak may be spreading faster than first thought, WHO doctor warns

Ebola outbreak may be spreading faster than first thought, WHO doctor warns

Hundreds of cases are suspected in central Africa but experts fear the actual number may be much higher.

