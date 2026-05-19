Jelképes helyről üzent a magyar–lengyel barátságról Magyar Péter

Magyar Péter kedd délután a krakkói székesegyház épületétől jelentkezett be, ahol korábban koszorút és az emlékezés virágait helyezte el többek között Báthori István erdélyi fejedelem és lengyel király, Hedvig lengyel királynő és I Ulászlónál magyar király síremlékénél.

A miniszterelnököt elkísérte kormánya több tárcavezetője, Tarr Zoltán, Orbán Anita és Vitézy Dávid is. Magyar Péter és küldöttsége később Varsóba utazik, ahol további három minisztere csatlakozik majd hozzájuk. „Így holnap, amikor találkozom a lengyel kormánnyal, Donald Tusk miniszterelnökkel, illetőleg Karol Nawrocki lengyel elnökkel, valamint a képviselőház és a szenátus vezetőivel, akkor már hat magyar miniszter lesz itt, szinte a fél kormány” – jegyezte meg Magyar Péter, aki később Doland Tusk társaságában átrepül Gdansk városába is, ahol találkozni fog Lech Walesa egykori elnökkel.

Ezután a magyar miniszterelnök rövid doorstep tájékoztató tartott első hivatalos külföldi útján. Megtisztelőnek nevezte, hogy első útja Lengyelországba vezethetett, megjegyezve, hogy régi hagyományt élesztett fel ezzel. Azt mondta, személyes döntése volt, hogy Krakkóban kezdi, majd Varsóban folytatja a látogatást.

„Büszke vagyok arra, hogy a magyar emberek felhatalmazásának köszönhetően, az új magyar kormány vezetőjeként tovább erősíthetem az ezeréves magyar–lengyel barátságot és szövetséget” – fogalmazott. Magyar Péter örömét fejezte ki, hogy II. János Pál néhai pápa szobra mellett kezdheti látogatását, megjegyezve, talán nem idézett többet mondatot az egykori pápa jelszavánál: Ne féljetek!

A visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebbé tételéről is szólt; a kormányfő szerint az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel–magyar kapcsolatnak kell lennie. A politikus elmondta, delegációja ismerkedő látogatásra érkezett, de konkrét ügyekben is szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. Példaként az infrastruktúrát, a kultúrát és az agráriumot említette. Hozzátette, hogy a két ország honvédelmi miniszterei is egyeztetni fognak.

(Cikkünk frissül.)