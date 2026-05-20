Most mindenki megtanulja, hogy a kamionos nem „ugyanúgy” lát – videó

A MKIF a közutak kezelőjeként rendszeresen tesz közzé közlekedésbiztonsági videókat, kiterjedt kamerahálózatának köszönhetően a legfontosabb utakon. A Megáll az ész sorozatban már a 139. videót publikálták a Facebookon, ezen a héten egy kevésbé látványos, de annál tanulságosabb esetet mutattak be az M7-esről.

A kulcsszó: holttér. Ide merészkedett be egy autós egy kamionosnak a felújítás alatt álló M7-esszakaszon, a kamionos gyakorlatilag teljesen vétlenül gyalulta be a somfordáló autóst.

A felújítás miatt egy terelés is kiépítésre került. A korlátozás elején – ahogy a felvételen is látható – egy műszaki hibás kamion áll, emiatt a forgalom két sávról egy sávra korlátozódott, ami kisebb torlódást okozott. A felhajtón érkezett egy autós, aki a cipzár elv segítségével sorolt be egy kamion elé. A mögötte érkező autó a kamion holtteréből próbált ugyanígy besorolni, amit a nagyobb jármű adottságaiból a sofőr nem észlelt, és alacsony tempónál összekoccantak.

A videó leírása felhívja a figyelmet, hogy egy kamionnak, nyerges vontatónak, busznak, teherautónak sokkal nagyobb a holttere, mint egy személyautónak. Egy kamion mellett nem az a kérdés, hogy „beférek-e”, hanem az, hogy látnak-e, és marad-e elég hely a biztonságos manőverhez.

Mutatjuk!