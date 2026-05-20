2026. május 20. szerda Bernát, Felícia
Nyitókép: Unsplash

Most mindenki megtanulja, hogy a kamionos nem „ugyanúgy” lát – videó

Az M7-es felújításánál ugyanúgy érdemes figyelni besoroláskor, mint bárhol máshol. Az MKIF felvétele egy helytelen autós próbálkozásról.

A MKIF a közutak kezelőjeként rendszeresen tesz közzé közlekedésbiztonsági videókat, kiterjedt kamerahálózatának köszönhetően a legfontosabb utakon. A Megáll az ész sorozatban már a 139. videót publikálták a Facebookon, ezen a héten egy kevésbé látványos, de annál tanulságosabb esetet mutattak be az M7-esről.

A kulcsszó: holttér. Ide merészkedett be egy autós egy kamionosnak a felújítás alatt álló M7-esszakaszon, a kamionos gyakorlatilag teljesen vétlenül gyalulta be a somfordáló autóst.

A felújítás miatt egy terelés is kiépítésre került. A korlátozás elején – ahogy a felvételen is látható – egy műszaki hibás kamion áll, emiatt a forgalom két sávról egy sávra korlátozódott, ami kisebb torlódást okozott. A felhajtón érkezett egy autós, aki a cipzár elv segítségével sorolt be egy kamion elé. A mögötte érkező autó a kamion holtteréből próbált ugyanígy besorolni, amit a nagyobb jármű adottságaiból a sofőr nem észlelt, és alacsony tempónál összekoccantak.

A videó leírása felhívja a figyelmet, hogy egy kamionnak, nyerges vontatónak, busznak, teherautónak sokkal nagyobb a holttere, mint egy személyautónak. Egy kamion mellett nem az a kérdés, hogy „beférek-e”, hanem az, hogy látnak-e, és marad-e elég hely a biztonságos manőverhez.

Mutatjuk!

Átgázolt a briteken a magyar válogatott a sorsdöntő meccsen

Átgázolt a briteken a magyar válogatott a sorsdöntő meccsen

Magabiztos, 5–0-s győzelmet aratott a magyar jégkorong-válogatott – a továbbra is nyeretlen – Nagy-Britannia együttese ellen a svájci elit jégkorong-vb jégkorong-világbajnokság 3. fordulójában kedd este, ezzel nagy lépést téve a bennmaradásért.
Aktiválták a NATO légvédelmét, Kosztyantynivkát szorongatják az oroszok - Híreink az ukrán frontról szerdán

Aktiválták a NATO légvédelmét, Kosztyantynivkát szorongatják az oroszok - Híreink az ukrán frontról szerdán

Ukrán drónokat fogtak el Lettország légterében, légi riadót fújtak, miután a balti államon keresztül próbálta Kijev Moszkvát támadni. Az orosz csapatok elkezdték igencsak szorongatni Kosztyantynivkát: egyes ukrán térképek szerint a déli, délkeleti városrész külső területében már oroszok vannak. Hasonló helyzet kezd el kialakulni Liman térségében is. Közben Zaporizzsján csökken a nyomás: Sztyepnohirszk térségében állítólag kisebb ukrán ellenoffenzíva zajlik. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.

Ilyen akció még nem volt a magyarországi Lidl-ben: olyan sztártermék érkezik, amit csakis előrendeléssel lehet megvenni

Ilyen akció még nem volt a magyarországi Lidl-ben: olyan sztártermék érkezik, amit csakis előrendeléssel lehet megvenni

Újabb elektromos kerékpárt dob piacra a Lidl: a 600 ezer forntos modell után most egy jóval olcsóbb, belépőszintű bicikli szerepel az akciós kínálatban.

Putin tells Xi Russia-China ties have hit 'unprecedentedly high level'

Putin tells Xi Russia-China ties have hit 'unprecedentedly high level'

The Russian leader is looking to strengthen ties as Beijing is a critical ally for an increasingly isolated Moscow.

2026. május 20. 06:46
Osztrák bérkocsikkal enyhíti a nyári vasúti terhelést Vitézy Dávid
2026. május 20. 06:34
Tovább maradnak Budapesten a kínai katonák
