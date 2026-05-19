Több mint százmillió forintért kelt el Tihanyi Lajos száz éve lappangó festménye

125 millió forintért kelt el Tihanyi Lajos egy évszázadon át lappangó, Tita nevű barátnőjéről festett kubista portréja a Kieselbach Galéria 80. tavaszi aukcióján hétfőn.

A festmény a Budapest Marriott Hotel nagytermében megrendezett árverésen került először a nagyközönség elé, kikiáltási ára 85, becsértéke pedig 170-230 millió forint volt. Az alkotás a nemzetközi kubizmus kiemelkedő alakjai, köztük Pablo Picasso, Georges Braque és Juan Gris műveivel állítható párhuzamba.

Márffy Ödön csaknem száz évig lappangó alkotása, amely Kerpely Jenő csellóművészt ábrázolja, 85 millió forintért kelt el. A regényes körülmények között, egy antik kép hátoldaláról előkerült, monumentális méretű kompozíció a Nyolcak művészcsoport egyik kiemelkedő darabjaként a magyar avantgárd korszakát idézi meg, és felbukkanása óta számos hazai és nemzetközi kiállításon szerepelt. Az 1913 körül készült festmény kikiáltási ára 75 millió forint volt.

Az aukció 19. századi anyagának egyik legjelentősebb darabja Munkácsy Mihály Köpülő asszony című festményének korai változata volt, amelyre 65 millió forinttól lehetett licitálni, és végül 75 milliós leütési árat ért el. Munkácsy műve a magyar festészet ikonikus alkotásai közé tartozik, és a művész sajátos festői módszerét - a drámai fény-árnyék hatásokat és a tömör kompozíciót - kiemelten mutatja meg. A festmény korábban neves gyűjtők, köztük Nemes Marcell és Herzog Mór Lipót tulajdonában is volt, végső változata pedig a Nemzeti Galériában található.

Az aukció 276 tételből álló válogatása a magyar festészet 19. és 20. századi klasszikusaitól a kortárs alkotókig ívelt, számos kiemelkedő értékű műalkotással.

Jól szerepelt az árverésen Vaszary János Kelet és Nyugat című 1927-es festménye, amit 70 millió forintért adtak el. Egyaránt 55 milliót fizettek Batthyány Gyula Hölgy fejdísszel és Scheiber Hugó Kubofuturista kompozíció című alkotásaiért. Barcsay Jenő Szentendrei mozaik című 1969-es képe 40 millió forintért talált vevőre, Koszta József Alkonyi fények a földeken című alkotása pedig 34 millióért, miközben kikiáltási ára csupán 14 millió forint volt.