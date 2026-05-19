Infostart.hu
2026. május 19. kedd Ivó, Milán
Egy kortárs művészeti galéria egyik terme festményekkel és egy szoborral.
Nyitókép: Unsplash

Több mint százmillió forintért kelt el Tihanyi Lajos száz éve lappangó festménye

Infostart / MTI

A kubista műalkotás ugyan többért ment el, mint a kikiáltási ára, ám új tulajdonosa örülhet, mert így is a becsült értéknél kevesebbért juthatott hozzá.

125 millió forintért kelt el Tihanyi Lajos egy évszázadon át lappangó, Tita nevű barátnőjéről festett kubista portréja a Kieselbach Galéria 80. tavaszi aukcióján hétfőn.

A festmény a Budapest Marriott Hotel nagytermében megrendezett árverésen került először a nagyközönség elé, kikiáltási ára 85, becsértéke pedig 170-230 millió forint volt. Az alkotás a nemzetközi kubizmus kiemelkedő alakjai, köztük Pablo Picasso, Georges Braque és Juan Gris műveivel állítható párhuzamba.

Budapest, 2026. május 18. Tihanyi Lajos Tita-portré I. (Tita portré st[udium]., La femme espagnole, Seated Woman), 1926-ban készített, 125 millió forintért elárverezett festménye a Kieselbach Galéria 80. Tavaszi aukcióján a Budapest Marriott Hotelben 2026. május 18-án.
Márffy Ödön csaknem száz évig lappangó alkotása, amely Kerpely Jenő csellóművészt ábrázolja, 85 millió forintért kelt el. A regényes körülmények között, egy antik kép hátoldaláról előkerült, monumentális méretű kompozíció a Nyolcak művészcsoport egyik kiemelkedő darabjaként a magyar avantgárd korszakát idézi meg, és felbukkanása óta számos hazai és nemzetközi kiállításon szerepelt. Az 1913 körül készült festmény kikiáltási ára 75 millió forint volt.

Az aukció 19. századi anyagának egyik legjelentősebb darabja Munkácsy Mihály Köpülő asszony című festményének korai változata volt, amelyre 65 millió forinttól lehetett licitálni, és végül 75 milliós leütési árat ért el. Munkácsy műve a magyar festészet ikonikus alkotásai közé tartozik, és a művész sajátos festői módszerét - a drámai fény-árnyék hatásokat és a tömör kompozíciót - kiemelten mutatja meg. A festmény korábban neves gyűjtők, köztük Nemes Marcell és Herzog Mór Lipót tulajdonában is volt, végső változata pedig a Nemzeti Galériában található.

Az aukció 276 tételből álló válogatása a magyar festészet 19. és 20. századi klasszikusaitól a kortárs alkotókig ívelt, számos kiemelkedő értékű műalkotással.

Jól szerepelt az árverésen Vaszary János Kelet és Nyugat című 1927-es festménye, amit 70 millió forintért adtak el. Egyaránt 55 milliót fizettek Batthyány Gyula Hölgy fejdísszel és Scheiber Hugó Kubofuturista kompozíció című alkotásaiért. Barcsay Jenő Szentendrei mozaik című 1969-es képe 40 millió forintért talált vevőre, Koszta József Alkonyi fények a földeken című alkotása pedig 34 millióért, miközben kikiáltási ára csupán 14 millió forint volt.

Scherer Péter utolsó interjúja az InfoRádióban: nem volt megírva semmi…

Hatvannégy éves korában kedd délelőtt elhunyt Scherer Péter. A Jászai Mari-díjas színművész az idén januárban interjút adott az InfoRádiónak, amelyben az akkor elnyert Páger Antal-díj jelentette elismerés mellett beszélt a pályája kezdetéről, a Mucsi Zoltánnal alkotott legendás párosukról, a színésszé válás rögös útjáról és arról is, miért fontos, hogy a néző kapjon hideget és meleget is.
 

Kisebb lefordulás az amerikai tőzsdéken

A tőzsdei hangulatot továbbra is az iráni helyzet mozgatja, Donald Trump elhalasztotta a tervezett katonai csapást Irán ellen, és egy lehetséges nukleáris megállapodásról beszélt, amire az olajár esni kezdett. A vállalati hírek közül az Uniper került fókuszba, a német kormány elindította az energiacég értékesítési folyamatát, miután a 2022-es energiaválság idején 13,5 milliárd euróért államosította a társaságot. Ami a tőzsdei mozgásokat illeti, Ázsiában vegyes elmozdulásokat láttunk reggel, Európában viszont enyhe emelkedéssel kezdődött a nap, majd a nyitástól távolodva egyre jobb lett a hangulat. Az USA-ban ezzel szemben esés volt kedden, főleg a technológiai szektorban.

Döntetlent játszott a Manchester City, örömünnep tört ki Londonban: 22 év után bajnok az Arsenal

A bournemouthi meccs eredményével eldőlt, hogy a City már nem hozhatja be az Arsenalt pontszámban; a londoniak 22 év után lettek ismét a Premier League bajnokai.

'Ebola has tortured us': Fear grips eastern DR Congo as deadly virus spreads

The health minister has acknowledged that medics are playing catch-up with the virus after being slow to detect it.

2026. május 19. 18:33
„Már hiányzol!" – így búcsúzik Mucsi Zoltán Scherer Pétertől
2026. május 19. 18:22
Csuja Imre nehezen talál szavakat Scherer Péter halálhírére
