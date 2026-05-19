Ellenzik a dupla parkolási díjat a villanyautósok, új javaslatot tettek a fővárosi vezetésnek

A Fővárosi Közgyűlés által elfogadott rendelet alapján 2027-től dupla parkolási díjat kell fizetniük a nehezebb villanyautók tulajdonosainak Budapesten. A rendelet nem különbözteti meg a hagyományos belsőégésű motorral szerelt, illetve a tisztán elektromos meghajtású járműveket, így hamarosan a 2000 kg feletti elektromos járművek után is duplaannyit kell fizetni. Az intézkedés leginkább a főváros lakóit, illetve az agglomerációból közlekedőket érintheti. A Magyar Elektromobilitási és Technológiai Egyesület (Emotech) ugyanakkor a vonatkozó fővárosi rendelet módosítását kéri.

A szervezet elnöke, Marsi Norbert az InfoRádióban úgy fogalmazott, ha már megszűnik a tisztán elektromos autók ingyenes parkolása a jövő évtől Budapesten, jobbnak tartották volna, ha nem rögtön dupla parkolási díjtétellel terhelik az érintetteket, akik nehezebb, 2000 kg feletti villanyautóval rendelkeznek. Felhívta a figyelmet arra is, hogy

a még zöld rendszámmal rendelkező, konnektorról tölthető plug-in hibridek ingyenes parkolása már idén megszűnik,

hiszen legkésőbb 2026. november 30-ig a zöld rendszámot le kell cserélni fehér alapúra.

Marsi Norbert szerint a szigorító intézkedés a fővárosban és a Pest vármegyei agglomerációban közlekedő villanyautósok mintegy 20 százalékét érintheti. Kiemelte, hogy ezen villanyautó-tulajdonosok kifizették a tisztán elektromos meghajtás jelentősebb technológiai felárát, aminek pozitív hozadéka a zéró városi károsanyag-kibocsátás. Mint fogalmazott, nem lehet kizárni, hogy a rendelet hatására egyes autósok – például a családosok, akiknek nagyobb méretű autóra van szükségük, mert nem tehetik meg, hogy több autóval rendelkezzenek, miközben rendszeresen a főváros fizetős övezeteiben parkolnak –

nem a tisztán elektromos meghajtású autóvásárlás mellett fognak dönteni a jövőben, hanem könnyebb, de egyben „szennyezőbb” járművet vásárolnak.

Az Emotech elnöke hangsúlyozta: megértik, hogy a döntéshozók idővel szankcionálni kívánják a nagyobb és nehezebb járműveket, de úgy vélik, jelenleg nem tart ott az elektromos autók részaránya, illetve a terjedési üteme sem, hogy ilyen drasztikus intézkedést vezessenek be.

Az egyesület „egy nagyon egyszerű rendeletmódosítást” javasol. Azt szeretnék, ha a 2000 kg feletti, tisztán elektromos gépjárművekre (5E kategória) önsúlytól függetlenül normál parkolási díjtétel vonatkozna. A gyakorlatban ez azt jelentené, hogy

az összes, tisztán elektromos gépjármű-tulajdonos az autó tömegétől függetlenül normál parkolási díjtételt fizetne.

Marsi Norbert szerint ez a megoldás kevésbé lassítaná az elektromos meghajtásra történő átállást és egyben leegyszerűsítené a parkolás ellenőrzését is. Összességében azt gondolja, hogy a most elfogadott rendelet éppen abban a városi környezetben vetheti vissza az elektromos autók terjedési ütemét, ahol a legnagyobb szükség lenne a közlekedésből eredő károsanyag-kibocsátás csökkentésére.

A cikk alapjául szolgáló interjút Szabó Gergő készítette.