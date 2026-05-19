2026. május 19. kedd
Csuja Imre színmûvész (b), Mácsai Pál igazgató (b2) és az Örkény Színház munkatársai adományozó táblákat szerelnek le a nézõtéri székekrõl 2017. április 1-jén. A színház Madách téri épületét a nézõtér átépítése miatt õszig bezárják, addig a társulat a Városmajorban felállított színházi sátorban kap helyet.
Csuja Imre nehezen talál szavakat Scherer Péter halálhírére

„Nem nagyon tudok megszólalni” – fogalmazott Csuja Imre az Indexnek, amikor felhívták a szomorú hírrel, hogy meghalt Scherer Péter. Mint mondta, sokszor találkoztak filmsorozatokban, szinkronban, és egyébként is figyelemmel követték egymás pályáját.

„Régóta ismertük egymást, együtt játszottunk még a Bárkában Egressy Zoltán Kék, kék, kék című darabjában” – fogalmazott Csuja Imre, aki az Indextől értesült arról, hogy, hogy elhunyt Scherer Péter. Mint mondta, utána is sokszor találkoztak, a filmes pályájuk is együtt indult. Játszottak együtt filmsorozatokban és gyakran összefutottak a szinkronban is.

Együtt szerepeltek az RTL ázsiai kalandnaplójában, a Jobb később, mint soha! című sorozatban is. A fikciós elemekkel átszőtt realitykomédia Japánban és Thaiföldön játszódott, amelyben négy „szépkorú”, legendás kalandor – Badár Sándor, Csuja Imre, Epres Attila és Scherer Péter – arra vállalkozott, hogy bebizonyítsák: a nyitottság, a kíváncsiság és az élet szeretete nem azon múlik, hogy hány évesek vagyunk.

„Ott is nagyon jól működtünk együtt, volt, hogy minket osztottak be egymás mellé” – mondta erről Csuja Imre. Szó volt róla, hogy a legendás négyes visszatér Ázsiába, ez azonban most már nem fog megtörténni.

Salát Gergely: a tajvani ügy halogatása az egész világnak jó

Kína tologatja maga előtt Tajvan függetlenségi problémáját, és az Egyesült Államok sem foglal egyértelműen állást a kérdésban, ami jelenleg mindkét félnek jó, de hosszú távon nem lehet megoldás - mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Salát Gergely sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa. Beszélt arról is, hogy Kína számára Donald Trump jó amerikai elnök, mert gyakran konfrontálódik akár a saját szövetségeseivel is.
