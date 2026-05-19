Csuja Imre nehezen talál szavakat Scherer Péter halálhírére

„Régóta ismertük egymást, együtt játszottunk még a Bárkában Egressy Zoltán Kék, kék, kék című darabjában” – fogalmazott Csuja Imre, aki az Indextől értesült arról, hogy, hogy elhunyt Scherer Péter. Mint mondta, utána is sokszor találkoztak, a filmes pályájuk is együtt indult. Játszottak együtt filmsorozatokban és gyakran összefutottak a szinkronban is.

Együtt szerepeltek az RTL ázsiai kalandnaplójában, a Jobb később, mint soha! című sorozatban is. A fikciós elemekkel átszőtt realitykomédia Japánban és Thaiföldön játszódott, amelyben négy „szépkorú”, legendás kalandor – Badár Sándor, Csuja Imre, Epres Attila és Scherer Péter – arra vállalkozott, hogy bebizonyítsák: a nyitottság, a kíváncsiság és az élet szeretete nem azon múlik, hogy hány évesek vagyunk.

„Ott is nagyon jól működtünk együtt, volt, hogy minket osztottak be egymás mellé” – mondta erről Csuja Imre. Szó volt róla, hogy a legendás négyes visszatér Ázsiába, ez azonban most már nem fog megtörténni.