ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.74
usd:
311.96
bux:
131773.44
2026. május 20. szerda Bernát, Felícia
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
SZÉP-kártyával fizetnek Budapesten 2023. június 21-én. A kormány a gazdaságvédelmi akciótervbe illeszkedő döntésként arról határozott, hogy lehetővé teszi a SZÉP-kártyák felhasználását hidegélelemre. Eszerint augusztus 1-jétől december 31-ig erre korlátlanul lesz lehetőség.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

SZÉP-kártya – Figyelem, újabb „esély” nyílt elbukni egy csomó pénzt

Infostart

Kártyatulajdonosok százezreit érinthet a vészhelyzet megszűnésével érkező változás. A régebbi egyenlegeknél visszatértek a korábbi szabályok, és aki nem költi el időben a pénzét, attól a szolgáltatók már júniustól havi díjat vonhatnak le.

A veszélyhelyzeti szabályok kivezetésével ismét az eredeti SZÉP-kártya-rendelet előírásai érvényesek a fel nem használt egyenlegekre. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 2024-ben feltöltött összegeket 2026. május 31-ig lehet külön költség nélkül elkölteni – írja a vg.hu.

A határidő után a szolgáltatók már havonta legfeljebb 3 százalékos díjat számíthatnak fel a bent ragadt összegre, minimum havi 100 forint értékben. Ha pedig a fennmaradó egyenleg ennél kisebb, akár a teljes maradék összeget is levonhatják.

A veszélyhelyzeti szabályozás idején a szolgáltatók évente két alkalommal, március 20-án és szeptember 20-án számítottak fel egyszeri, 15 százalékos díjat a hosszabb ideje fel nem használt egyenlegekre, ám a vészhelyzet megszűnésével ez is kikerült a rendszerből.

Ismét az eredeti modell lép életbe: a feltöltést követő második naptári év május 31. lett a kulcsdátum.

Sok munkavállaló nem is tudja, hogy a régi egyenlegek után már nem egyszeri, hanem folyamatos havi levonás jöhet. Emiatt érdemes ellenőrizni az egyenleget, és még a hónap végéig felhasználni a korábbi feltöltéseket.

Az elmúlt időszakban több átmeneti SZÉP-kártyás könnyítés is kifutott. Április végével például megszűnt a hideg élelmiszerek vásárlásának lehetősége is, amelyet korábban ideiglenesen engedélyeztek a kártyabirtokosok számára.

A SZÉP-kártya ugyanakkor továbbra is a legnépszerűbb cafeteriaelemek közé tartozik Magyarországon.

A jelenlegi szabályok szerint éves szinten 570 ezer forintos keret adható kedvezményes adózással a munkavállalóknak.

A szolgáltatói adatok alapján akár elég komoly mennyiségű pénz is a kártyákon maradhat: a korábbi évek tapasztalatai szerint több tízmilliárd forintnyi egyenleg „ragad bent” rendszeresen a határidők környékén. Ez részben a kisebb, elfelejtett összegekből, részben a tudatos halogatásból adódik, ám a most visszatérő díjterhelés miatt ezek a maradványok gyorsabban apadhatnak.

Kezdőlap    Belföld    SZÉP-kártya – Figyelem, újabb „esély” nyílt elbukni egy csomó pénzt

változás

egyenleg

szép-kártya

cafeteria

határidő

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Scherer Péter utolsó interjúja az InfoRádióban: nem volt megírva semmi…

Scherer Péter utolsó interjúja az InfoRádióban: nem volt megírva semmi…

Hatvannégy éves korában kedd délelőtt elhunyt Scherer Péter. A Jászai Mari-díjas színművész az idén januárban interjút adott az InfoRádiónak, amelyben az akkor elnyert Páger Antal-díj jelentette elismerés mellett beszélt a pályája kezdetéről, a Mucsi Zoltánnal alkotott legendás párosukról, a színésszé válás rögös útjáról és arról is, miért fontos, hogy a néző kapjon hideget és meleget is.
 

Elhunyt Scherer Péter

„Már hiányzol!” – így búcsúzik Mucsi Zoltán Scherer Pétertől

Csuja Imre nehezen talál szavakat Scherer Péter halálhírére

Tarr Zoltán és Karácsony Gergely is megszólalt Scherer Péter haláláról

VIDEÓ
3 est, 8 előadás, 700 dal - miért nem lesz több LGT-koncert? Presser Gábor, Inforádió, Aréna
Donald Trump közelebb vitte Tajvant Kínához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.20. szerda, 18:00
Horn Gábor
a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kisebb lefordulás az amerikai tőzsdéken

Kisebb lefordulás az amerikai tőzsdéken

A tőzsdei hangulatot továbbra is az iráni helyzet mozgatja, Donald Trump elhalasztotta a tervezett katonai csapást Irán ellen, és egy lehetséges nukleáris megállapodásról beszélt, amire az olajár esni kezdett. A vállalati hírek közül az Uniper került fókuszba, a német kormány elindította az energiacég értékesítési folyamatát, miután a 2022-es energiaválság idején 13,5 milliárd euróért államosította a társaságot. Ami a tőzsdei mozgásokat illeti, Ázsiában vegyes elmozdulásokat láttunk reggel, Európában viszont enyhe emelkedéssel kezdődött a nap, majd a nyitástól távolodva egyre jobb lett a hangulat. Az USA-ban ezzel szemben esés volt kedden, főleg a technológiai szektorban.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óriási béremelés jön Magyarországon, de rengeteg dolgozó ráfázhat: könnyen veszélybe kerülhet a munkahelyük

Óriási béremelés jön Magyarországon, de rengeteg dolgozó ráfázhat: könnyen veszélybe kerülhet a munkahelyük

A magyar bérek látványos felzárkózása 2010 után megtorpant, majd az inflációs sokk évei után újraindult - de messze nem olyan ütemben, hogy érdemben csökkentse az uniós bérszakadékot.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Xi Jinping and Vladimir Putin meet in Beijing days after Trump's visit

Xi Jinping and Vladimir Putin meet in Beijing days after Trump's visit

Putin will be looking to strengthen ties as Beijing is a critical ally for an increasingly isolated Russia.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 20. 05:24
Elképesztő nyitóhétvége jön Siófokon – íme, a részletek
2026. május 20. 04:08
Vizsgálat indult egy utazási iroda elmaradt kárrendezése miatt
×
×