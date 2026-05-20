SZÉP-kártya – Figyelem, újabb „esély” nyílt elbukni egy csomó pénzt

A veszélyhelyzeti szabályok kivezetésével ismét az eredeti SZÉP-kártya-rendelet előírásai érvényesek a fel nem használt egyenlegekre. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 2024-ben feltöltött összegeket 2026. május 31-ig lehet külön költség nélkül elkölteni – írja a vg.hu.

A határidő után a szolgáltatók már havonta legfeljebb 3 százalékos díjat számíthatnak fel a bent ragadt összegre, minimum havi 100 forint értékben. Ha pedig a fennmaradó egyenleg ennél kisebb, akár a teljes maradék összeget is levonhatják.

A veszélyhelyzeti szabályozás idején a szolgáltatók évente két alkalommal, március 20-án és szeptember 20-án számítottak fel egyszeri, 15 százalékos díjat a hosszabb ideje fel nem használt egyenlegekre, ám a vészhelyzet megszűnésével ez is kikerült a rendszerből.

Ismét az eredeti modell lép életbe: a feltöltést követő második naptári év május 31. lett a kulcsdátum.

Sok munkavállaló nem is tudja, hogy a régi egyenlegek után már nem egyszeri, hanem folyamatos havi levonás jöhet. Emiatt érdemes ellenőrizni az egyenleget, és még a hónap végéig felhasználni a korábbi feltöltéseket.

Az elmúlt időszakban több átmeneti SZÉP-kártyás könnyítés is kifutott. Április végével például megszűnt a hideg élelmiszerek vásárlásának lehetősége is, amelyet korábban ideiglenesen engedélyeztek a kártyabirtokosok számára.

A SZÉP-kártya ugyanakkor továbbra is a legnépszerűbb cafeteriaelemek közé tartozik Magyarországon.

A jelenlegi szabályok szerint éves szinten 570 ezer forintos keret adható kedvezményes adózással a munkavállalóknak.

A szolgáltatói adatok alapján akár elég komoly mennyiségű pénz is a kártyákon maradhat: a korábbi évek tapasztalatai szerint több tízmilliárd forintnyi egyenleg „ragad bent” rendszeresen a határidők környékén. Ez részben a kisebb, elfelejtett összegekből, részben a tudatos halogatásból adódik, ám a most visszatérő díjterhelés miatt ezek a maradványok gyorsabban apadhatnak.