Új gazdasági vezető a MÁV-csoportnál

A közlemény szerint a tulajdonosi joggyakorló, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium (KBM) keddi hatállyal felmentette pozíciójából Dányi Gábor Zoltánt, a MÁV Zrt. gazdasági vezérigazgató-helyettesét.

„A cégcsoport munkatársainak adott tájékoztatás hangsúlyozta, hogy a vezetőváltás egyúttal egy működési korszak lezárását és egy új struktúra építésének a kezdetét is jelenti” – áll a MÁV közleményében.

Ennek az új – elsősorban közlekedésszakmai alapokon nyugvó – szakasznak a megalapozására és vezetésére kapott megbízást Bakos Krisztina – tették hozzá.

Az állam tulajdonosi jogait gyakorló KBM vezetése – a portfóliójába tartozó más állami cégekhez hasonlóan – megkezdte a MÁV-csoport átvilágítását, e folyamat eredményeként további személyi változások sem zárhatók ki - írták.