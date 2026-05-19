ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.75
usd:
311.52
bux:
131773.44
2026. május 19. kedd Ivó, Milán
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Vonat közelít a budapesti Keleti pályaudvarhoz.
Nyitókép: Getty Images/Aleksei Gorovoi

Új gazdasági vezető a MÁV-csoportnál

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Új gazdasági vezető a MÁV-csoportnál, Bakos Krisztina kontrolling főigazgató eredeti pozíciója megtartása mellett vezeti a gazdasági területet – tájékoztatta a MÁV-csoport kedden az MTI-t.

A közlemény szerint a tulajdonosi joggyakorló, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium (KBM) keddi hatállyal felmentette pozíciójából Dányi Gábor Zoltánt, a MÁV Zrt. gazdasági vezérigazgató-helyettesét.

„A cégcsoport munkatársainak adott tájékoztatás hangsúlyozta, hogy a vezetőváltás egyúttal egy működési korszak lezárását és egy új struktúra építésének a kezdetét is jelenti” – áll a MÁV közleményében.

Ennek az új – elsősorban közlekedésszakmai alapokon nyugvó – szakasznak a megalapozására és vezetésére kapott megbízást Bakos Krisztina – tették hozzá.

Az állam tulajdonosi jogait gyakorló KBM vezetése – a portfóliójába tartozó más állami cégekhez hasonlóan – megkezdte a MÁV-csoport átvilágítását, e folyamat eredményeként további személyi változások sem zárhatók ki - írták.

Kezdőlap    Belföld    Új gazdasági vezető a MÁV-csoportnál

vasút

kinevezés

vitézy dávid

máv-csoport

bakos krisztina

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Scherer Péter utolsó interjúja az InfoRádióban: nem volt megírva semmi…

Scherer Péter utolsó interjúja az InfoRádióban: nem volt megírva semmi…

Hatvannégy éves korában kedd délelőtt elhunyt Scherer Péter. A Jászai Mari-díjas színművész az idén januárban interjút adott az InfoRádiónak, amelyben az akkor elnyert Páger Antal-díj jelentette elismerés mellett beszélt a pályája kezdetéről, a Mucsi Zoltánnal alkotott legendás párosukról, a színésszé válás rögös útjáról és arról is, miért fontos, hogy a néző kapjon hideget és meleget is.
 

Elhunyt Scherer Péter

„Már hiányzol!” – így búcsúzik Mucsi Zoltán Scherer Pétertől

Csuja Imre nehezen talál szavakat Scherer Péter halálhírére

Tarr Zoltán és Karácsony Gergely is megszólalt Scherer Péter haláláról

VIDEÓ
3 est, 8 előadás, 700 dal - miért nem lesz több LGT-koncert? Presser Gábor, Inforádió, Aréna
Donald Trump közelebb vitte Tajvant Kínához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.20. szerda, 18:00
Horn Gábor
a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az elmúlt 25 év legnagyobb változása jön a Google keresőjénél

Az elmúlt 25 év legnagyobb változása jön a Google keresőjénél

A Google történetének legnagyobb keresőfrissítését jelentette be az idei Google I/O konferencián. A vállalat mesterséges intelligenciára épülő új funkciókkal alakítaná át a keresést, miközben egyre erősebb versenyben áll az OpenAI-jal és a ChatGPT-vel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megvan az ítélet az angol focibotrányban: kizárták a kémkedő csapatot a döntőből, de ez még nem minden

Megvan az ítélet az angol focibotrányban: kizárták a kémkedő csapatot a döntőből, de ez még nem minden

A kémkedési botrány következményeként a Sotont kizárták a rájátszásból, így a Middlesborough kapott esélyt a döntőben, így feljuthat az első osztályba.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'Ebola has tortured us': Fear grips eastern DR Congo as deadly virus spreads

'Ebola has tortured us': Fear grips eastern DR Congo as deadly virus spreads

The health minister has acknowledged that medics are playing catch-up with the virus after being slow to detect it.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 19. 20:01
Ellenzik a dupla parkolási díjat a villanyautósok, új javaslatot tettek a fővárosi vezetésnek
2026. május 19. 19:50
A közösségimédia-használatra vonatkozó szigorítást kezdeményez a KDNP
×
×