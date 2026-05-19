2026. május 19. kedd Ivó, Milán
Nyitókép: Pixabay

Oeconomus: így változott a magyar orvosok bére

Infostart / InfoRádió

Az elemző szerint a 2026 előtti években eddig nem látott fizetésemelés történt. Az InfoRádió megkeresésére Jávor Balázs azt is mondta, a 2020-as, egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény fordulópontot jelentett. A rezidensek majdnem háromszor, a szakorvosok 4,3-szor, a főorvosok pedig 3,7-szer nagyobb reáljövedelemmel bírnak mostanra 2010-hez képest.

A 2010 és 2026 közötti kormányzatok időszakában jelentős mértékben növekedett az orvosok anyagi megbecsültsége, a fordulópontot a 2020-as, egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény jelentette. Tiltólistára került a magyar egészségügyi rendszert „korrumpáló és roncsoló” paraszolvencia, illetve a kormány soha nem látott mértékben emelte meg az orvosok fizetését – mondta el Jávor Balázs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője az InfoRádióban.

Kiemelte, hogy az orvosi jövedelem több tényező függvénye, kifejezetten tág határok között mozog ma Magyarországon, a havi keresetek bruttó 700 ezer forinttól 15 millió forintig is szóródhatnak. Az orvosok bére igen heterogén, emellett

  • ügyeleti díjjal,
  • képesítési pótlékkal és
  • helyettesítési díjjal

is lehet számolni. Emiatt hasznosabb a típuselemzés módszerét alkalmazni.

Forrás: Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány
Összehasonlítva a 2026-os és 2010-es reáljövedelmeket az látható, hogy a rezidensek majdnem háromszor, a szakorvosok 4,3-szor, a főorvosok pedig 3,7-szer nagyobb reáljövedelemmel bírnak mostanra. Továbbá a hiányszakmákban dolgozó orvosok a korábbi rendszerben ahhoz szokhattak hozzá, hogy azon orvosok számára, akik hálapénzt kevésbé kaphattak, magasabb jövedelmet állapítottak meg – magyarázta Jávor Balázs.

A cikk alapjául szolgáló interjút Herczeg Zsolt készítette.

Kitalálta az orvoskamara, hogyan ássák alá az „orvosbárók” feudalisztikus világát
Az úgynevezett orvosbárói struktúrák leépítésének lehetőségeiről készített vitairatot a Magyar Orvosi Kamara. A szervezet álláspontja szerint ezek a rendszerek idegenek az egészségügytől, a jól működő ellátásban nincsenek leválthatatlan, nagyhatalmú szereplők. A MOK tavaly egy felmérést is készített, amely szerint csaknem minden második orvos tapasztalja azt, hogy hátráltatta a karrierjét a hatalmi háló. Álmos Péter, az orvoskamara elnöke beszélt a részletekről az InfoRádióban.
