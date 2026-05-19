Oeconomus: így változott a magyar orvosok bére

A 2010 és 2026 közötti kormányzatok időszakában jelentős mértékben növekedett az orvosok anyagi megbecsültsége, a fordulópontot a 2020-as, egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény jelentette. Tiltólistára került a magyar egészségügyi rendszert „korrumpáló és roncsoló” paraszolvencia, illetve a kormány soha nem látott mértékben emelte meg az orvosok fizetését – mondta el Jávor Balázs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője az InfoRádióban.

Kiemelte, hogy az orvosi jövedelem több tényező függvénye, kifejezetten tág határok között mozog ma Magyarországon, a havi keresetek bruttó 700 ezer forinttól 15 millió forintig is szóródhatnak. Az orvosok bére igen heterogén, emellett

ügyeleti díjjal,

képesítési pótlékkal és

helyettesítési díjjal

is lehet számolni. Emiatt hasznosabb a típuselemzés módszerét alkalmazni.

Forrás: Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány

Összehasonlítva a 2026-os és 2010-es reáljövedelmeket az látható, hogy a rezidensek majdnem háromszor, a szakorvosok 4,3-szor, a főorvosok pedig 3,7-szer nagyobb reáljövedelemmel bírnak mostanra. Továbbá a hiányszakmákban dolgozó orvosok a korábbi rendszerben ahhoz szokhattak hozzá, hogy azon orvosok számára, akik hálapénzt kevésbé kaphattak, magasabb jövedelmet állapítottak meg – magyarázta Jávor Balázs.

