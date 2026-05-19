Kémkedési botrány az angol fociban

Az EFL közleménye szerint a klub elismerte a liga szabályainak többszöri megsértését, vagyis azt, hogy más klubok edzésein készített jogosulatlanul filmfelvételeket. A végzés értelmében a Middlesbrough visszakerül a rájátszásba, és a Hull City-vel játszik szombaton a Premier League-be jutásért.

Ugyanakkor az EFL megerősítette, hogy a Southampton még fellebbezhet, de az idő rövidsége miatt szerdán mindenképpen véglegessé válik a döntés.

A Southampton kizárását a Middlesbrough kezdeményezte, mert a rivális stáb egyik tagja engedély nélkül filmfelvételeket készített az edzéséről. A Southamptonnak ugyanakkor nem a mostani volt az első szabályszegése az idényben, decemberben az Oxford United, míg áprilisban az Ipswich Town elleni mérkőzés előtt is felvételeket készített.

A Premier League-szereplésért rendezett rájátszásban a Southampton az idegenbeli gól nélküli döntetlennel és a hazai pályán – hosszabbítás után – elért 2–1-es győzelemmel jutott eredetileg a döntőbe. Mellékbüntetésként az EFL négy pontot levon a vétkes klubtól, amely szankció a következő idény elején lép hatályba.