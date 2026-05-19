2026. május 19. kedd Ivó, Milán
Focilabda egy labdarúgópálya tizenhatos (büntetőterület) vonalán.
Nyitókép: Pexels.com

Kémkedési botrány az angol fociban

Infostart / MTI

Az Angol Labdarúgó Liga (EFL) kedden kizárta a Southamptont a másodosztály rájátszásából, mert bizonyíthatóan bűnösnek találta elődöntőbeli ellenfelével, a Middlesbrough-val szembeni kémkedésben.

Az EFL közleménye szerint a klub elismerte a liga szabályainak többszöri megsértését, vagyis azt, hogy más klubok edzésein készített jogosulatlanul filmfelvételeket. A végzés értelmében a Middlesbrough visszakerül a rájátszásba, és a Hull City-vel játszik szombaton a Premier League-be jutásért.

Ugyanakkor az EFL megerősítette, hogy a Southampton még fellebbezhet, de az idő rövidsége miatt szerdán mindenképpen véglegessé válik a döntés.

A Southampton kizárását a Middlesbrough kezdeményezte, mert a rivális stáb egyik tagja engedély nélkül filmfelvételeket készített az edzéséről. A Southamptonnak ugyanakkor nem a mostani volt az első szabályszegése az idényben, decemberben az Oxford United, míg áprilisban az Ipswich Town elleni mérkőzés előtt is felvételeket készített.

A Premier League-szereplésért rendezett rájátszásban a Southampton az idegenbeli gól nélküli döntetlennel és a hazai pályán – hosszabbítás után – elért 2–1-es győzelemmel jutott eredetileg a döntőbe. Mellékbüntetésként az EFL négy pontot levon a vétkes klubtól, amely szankció a következő idény elején lép hatályba.

Kezdőlap    Sport    Kémkedési botrány az angol fociban

labdarúgás

kémkedés

kizárás

southampton

Scherer Péter utolsó interjúja az InfoRádióban: nem volt megírva semmi…

Hatvannégy éves korában kedd délelőtt elhunyt Scherer Péter. A Jászai Mari-díjas színművész az idén januárban interjút adott az InfoRádiónak, amelyben az akkor elnyert Páger Antal-díj jelentette elismerés mellett beszélt a pályája kezdetéről, a Mucsi Zoltánnal alkotott legendás párosukról, a színésszé válás rögös útjáról és arról is, miért fontos, hogy a néző kapjon hideget és meleget is.
 

