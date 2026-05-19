2026. május 19. kedd Ivó, Milán
Magyar Péter miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatót tart a kegyelmi ügyben megismert információkról a Miniszterelnökségen 2026. május 19-én.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Több változás nyomán megrövidült Magyar Péter ausztriai programja

Lengyelország után Ausztriába látogat a miniszterelnök több minisztere kíséretében.

Teljesen átszervezték a magyar kormányfő első bécsi miniszterelnöki látogatását: az eredetileg több programelemből álló osztrák út végül néhány órás villámlátogatássá rövidült, miközben az utolsó pillanatban több eseményt is töröltek a programból – idézte a Die Presse cikkét a vg.hu. A lap szerint a háttérben nemcsak sürgős budapesti kormányzati ügyek és az új magyar kormányzat külpolitikai és diplomáciai működésének kezdeti nehézségei állnak, de cikkeztek állítólagos személyes konfliktusokról is.

Az eredeti tervek szerint Magyar Péter a wachaui Európai Fórumon is részt vett volna a göttweigi apátságban, emellett programja volt az Osztrák Szövetségi Gazdasági Kamarában (WKO) is, ezeket azonban végül lemondták. A magyar miniszterelnök így gyakorlatilag csak Christian Stocker osztrák kancellárral tárgyal, majd osztrák nagyvállalatok vezetőivel ebédel Bécsben, mielőtt még délután visszaindul Budapestre.

A találkozóra az Ausztriában és Magyarországon is erős gazdasági jelenléttel rendelkező cégek vezetői kaptak meghívást:

  • a SPAR,
  • az Erste Bank,
  • a Raiffeisen Bank International,
  • az Oberbank,
  • az Uniqa,
  • az ÖBB Railcargo,
  • a Saubermacher
  • és a Leier Baustoffe vezetése is.

Magyar Pétert Bécsbe elkíséri Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Orbán Anita külügyminiszter is.

Az osztrák külügyminiszter, Beate Meinl-Reisinger szintén módosította saját programját: a wachaui fórumról sietett vissza Bécsbe, hogy találkozhasson Orbán Anitával.

Ausztria hagyományosan Magyarország egyik legfontosabb gazdasági partnere, az osztrák vállalatok az egyik legnagyobb külföldi befektetői kört adják Magyarországon.

Nyilvános a kegyelmi ügy dokumentumainak egy része, Magyar Péter várja a többi iratot Sulyok Tamástól
A kegyelmi ügy Igazságügyi Minisztériumnál lévő, kedden nyilvánosságra hozott dossziéjának dokumentumaiból kiderül, hogy Varga Judit nem támogatta K. Endre kegyelmét – jelentette ki a miniszterelnök rendkívüli, a dokumentumokat bemutató sajtótájékoztatóján.
 

Hoki-vb: a sportigazgató szerint ez minden idők legerősebb magyar válogatottja, kedden jön a sorsdöntő meccs

Bár a finnek és az osztrákok ellen nem sikerült pontot szerezni a svájci elit jégkorong-vb első két meccsén, Kovács Attila szerint a magyar válogatottnak nem kell szégyenkeznie, a legfontosabb meccs pedig kedden következik Nagy-Britannia ellen. A magyar szövetség sportigazgatója az InfoRádióban úgy fogalmazott: öt kiemelt mérkőzés következik a magyar jégkorong jövője szempontjából, amelyeken a játékosaink szeretnék a legjobb teljesítményt kihozni magukból.
Magyar érdekeltségű cég építheti meg Szerbia új olajvezetékének kulcsszakaszát

Magyar kötődésű vállalat vezette konzorcium nyerte el a Magyarországot és Szerbiát összekötő új olajvezeték szerbiai szakaszának kivitelezését. A Horgostól Újvidékig tartó beruházás stratégiai jelentőségű Szerbia számára, mivel az ország ezzel új importútvonalat teremtene a jelenleg meghatározó horvátországi szállítási irány mellé.

Hatalmas akcióval készül a BL-döntőre az egyik kártyacég: mindenki számára elérhető lesz, ennyit kell tenni hozzá

2025-ben tovább gyorsult a magyar fizetési piac digitalizációja: a mobilos és online tranzakciók száma meredeken emelkedett, a kártyás vásárlások soha nem látott rekordot döntöttek.

Selling children to survive: Afghan fathers forced to make impossible choices

In Afghanistan today, a staggering three in four people cannot meet their basic needs.

