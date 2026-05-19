Több változás nyomán megrövidült Magyar Péter ausztriai programja

Teljesen átszervezték a magyar kormányfő első bécsi miniszterelnöki látogatását: az eredetileg több programelemből álló osztrák út végül néhány órás villámlátogatássá rövidült, miközben az utolsó pillanatban több eseményt is töröltek a programból – idézte a Die Presse cikkét a vg.hu. A lap szerint a háttérben nemcsak sürgős budapesti kormányzati ügyek és az új magyar kormányzat külpolitikai és diplomáciai működésének kezdeti nehézségei állnak, de cikkeztek állítólagos személyes konfliktusokról is.

Az eredeti tervek szerint Magyar Péter a wachaui Európai Fórumon is részt vett volna a göttweigi apátságban, emellett programja volt az Osztrák Szövetségi Gazdasági Kamarában (WKO) is, ezeket azonban végül lemondták. A magyar miniszterelnök így gyakorlatilag csak Christian Stocker osztrák kancellárral tárgyal, majd osztrák nagyvállalatok vezetőivel ebédel Bécsben, mielőtt még délután visszaindul Budapestre.

A találkozóra az Ausztriában és Magyarországon is erős gazdasági jelenléttel rendelkező cégek vezetői kaptak meghívást:

a SPAR,

az Erste Bank,

a Raiffeisen Bank International,

az Oberbank,

az Uniqa,

az ÖBB Railcargo,

a Saubermacher

és a Leier Baustoffe vezetése is.

Magyar Pétert Bécsbe elkíséri Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Orbán Anita külügyminiszter is.

Az osztrák külügyminiszter, Beate Meinl-Reisinger szintén módosította saját programját: a wachaui fórumról sietett vissza Bécsbe, hogy találkozhasson Orbán Anitával.

Ausztria hagyományosan Magyarország egyik legfontosabb gazdasági partnere, az osztrák vállalatok az egyik legnagyobb külföldi befektetői kört adják Magyarországon.