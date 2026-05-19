2026. május 19. kedd Ivó, Milán
London, 2017. március 7.Antonio Conte, az angol Chelsea labdarúgócsapat olasz vezetőedzője az angol első osztályú labdarúgó-bajnokságban játszott West Ham United elleni mérkőzésen a London Stadionban 2017. március 6-án. A Chelsea 2-1-re győzött. (MTI/EPA/Hannah McKay)
Antonio Conténak jó oka van otthagyni a Napolit

Infostart

Olasz sajtójelentések szerint Antonio Conte várhatóan közös megegyezéssel távozik az idény végén a Napolitól, miután ő az első számú esélyese lesz az olasz szövetségi kapitányi posztnak.

A milánói Gazzetta dello Sport és a római Corriere dello Sport értesülése szerint a Napoli és Conte útjai a szezon végén elválnak. A népszerű rózsaszín újság arról számolt be, hogy Conte és Aurelio De Laurentiis, a Napoli elnöke már április közepén eldöntötték a szakítást.

Conte már a nyilvánosság előtt is utalt arra, hogy a vasárnapi Pisa elleni győzelem után elhagyja a Napolit, de a döntést a klub még nem erősítette meg.

A Gazzetta dello Sport szerint Conte az olasz labdarúgó-szövetség június 22-i elnökválasztása után szeretne szövetségi kapitányi kinevezést kapni.

Conte szerződése még egy évig érvényes a klubnál, de a hírek szerint, ha távozik, közös megegyezéssel teszi, ezért az edzőnek nem jár végkielégítés.

A Gazzetta megerősítette, hogy Maurizio Sarri a legesélyesebb jelölt a Napoli vezetőedzői posztjára, de Massimiliano Allegri is képben van, aki a mostani idényt a Milannál töltötte.

Sarri elismerte, hogy elégedetlen a Lazionál, és azt mondta, hogy elhagyja a klubot, ha tervei nem egyeznek az egyesület terveivel.

Allegri Zlatan Ibrahimoviccal, a Milan vezető tanácsadójával került összetűzésbe, de nincs jó viszonyban Giorgio Furlani vezérigazgatóval sem, így várhatóan távozik, ha a klub vezetőségében nem történik fontos személyi változás.

