2026. május 19. kedd Ivó, Milán
Sütő Gábor, az országos jégkármérséklő rendszer egyik talajgenerátorának üzemben tartója összeszereli a szerkezetet a Baranya megyei Garén 2018. május 7-én. Május elsejétől működik az országos jégkármérséklő rendszer, ami a termelőknek nem jelent többletkötelezettséget, mivel a gazdák befizetésein alapuló agrárkárenyhítési alapból finanszírozzák. A magyarországi jégkármérséklő rendszer Európában elsőként a teljes országot lefedő hálózattal rendelkezik, 986 talajgenerátor, köztük 222 automata berendezés működik majd.
Nyitókép: MTI Fotó: Sóki Tamás

A jégkármérséklő rendszerrel elviszik az esőt? Megvizsgálták a folyamatot, itt a válasz

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint a technológia a mezőgazdasági termelőket, a lakosságot és az ipari létesítményeket is hatékonyan védi a jégesők okozta károktól azzal, hogy csökkenti a jégszemek méretét.

Az országos jégkármérséklő rendszer a zivatarfelhők kialakulásának korai szakaszában ezüst-jodid hatóanyagot juttat a légkörbe, ezáltal kisebb méretű jégszemek képződnek, így csökken a nagy méretű jég által okozott károk kialakulásának esélye.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke az InfoRádióban azt mondta, ezzel az eljárással csaknem 44 százalékkal csökkent a jégkár. A kárenyhítési rendszer adatai alapján a jégkármérséklő rendszer működését megelőző három évben évente átlagosan több mint 57 ezer hektárra jelentettek be jégkárt a gazdálkodók.

2018 és 2025 között azonban az éves átlag 31 514 hektárra mérséklődött.

Süle Katalin kiemelte: az utóbbi években Magyarországon is gyakoribbá váltak a szupercellás zivatarok. Nagyon fontosnak tartja, hogy az európai összehasonlító adatokkal is tisztában legyünk. Tájékoztatása szerint 2018 és 2025 között Európában 170 százalékkal, a szomszédos országokban pedig 139 százalékkal emelkedett a 2 centiméternél nagyobb jégbejelentések száma, míg Magyarországon ez az adat csak 26 százalék volt.

Az országos jégkármérséklő rendszer társadalmi megítélése az ország különböző részein jelentősen eltérővé vált.

Míg Nyugat-Magyarországon alapvetően pozitívan tekintenek erre a technológiára, addig az ország keleti részén a tartós csapadékhiány és az ismétlődő aszályos időszakok miatt ezt a rendszert hibáztatják a kialakult helyzetért.

A NAK alelnöke hangsúlyozta: meteorológiai és klímakutatói vizsgálatok cáfolták azokat az állításokat, amelyek szerint a jégkármérséklő rendszernek bármilyen kapcsolata lenne a csapadékmennyiség csökkenésével. A szakmai álláspont szerint a talajgenerátoros technológia nem alkalmas sem az esőzés megszüntetésére, sem pedig annak mesterséges előidézésére.

„Az is tévhit, hogy ez a rendszer képes kiesőztetni a zivatarfelhőket. Ez nem igaz. A szakértők ezt is tudományos tényekkel igazolták. Kizárólag speciális, repülőgépes technológiával lehet mesterséges csapadékképzést generálni” – magyarázta Süle Katalin.

Az öt éve tartó aszályos, tartósan forró időjárás miatt jóval kevesebb jégveszélyes zivatarfelhő tud kialakulni, ezért egyre kevesebb ideig kell működtetni a jégkármérséklő rendszer generátorait.

A cikk alapjául szolgáló interjút Várkonyi Gyula készítette.

Magyarországon a táborszervezés szigorú szabályhoz kötött, amelynek elsődleges célja a gyermekek biztonságának és egészségének védelme – mondta az InfoRádióban a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ élelmezés-, táplálkozás-, gyermek- és ifjúság-egészségügyi osztályának vezetője, Csizmadia Hajnalka. Hozzátette: a táborokban biztosítani kell a megfelelő tisztálkodási lehetőséget, valamint alapvető fontosságú az ivóvíz-minőségű víz garantálása is.
Hatvannégy éves korában kedd délelőtt elhunyt Scherer Péter. A Jászai Mari-díjas színművész az idén januárban interjút adott az InfoRádiónak, amelyben az akkor elnyert Páger Antal-díj jelentette elismerés mellett beszélt a pályája kezdetéről, a Mucsi Zoltánnal alkotott legendás párosukról, a színésszé válás rögös útjáról és arról is, miért fontos, hogy a néző kapjon hideget és meleget is.
 

A tőzsdei hangulatot továbbra is az iráni helyzet mozgatja, Donald Trump elhalasztotta a tervezett katonai csapást Irán ellen, és egy lehetséges nukleáris megállapodásról beszélt, amire az olajár esni kezdett. A vállalati hírek közül az Uniper került fókuszba, a német kormány elindította az energiacég értékesítési folyamatát, miután a 2022-es energiaválság idején 13,5 milliárd euróért államosította a társaságot. Ami a tőzsdei mozgásokat illeti, Ázsiában vegyes elmozdulásokat láttunk reggel, Európában viszont enyhe emelkedéssel kezdődött a nap, majd a nyitástól távolodva egyre jobb lett a hangulat. Az USA-ban ezzel szemben esés volt kedden, főleg a technológiai szektorban.

