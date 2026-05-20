ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.71
usd:
311.88
bux:
131773.44
2026. május 20. szerda Bernát, Felícia
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Threads, a Meta új közösségi média-platformja
Nyitókép: Unsplash

Indul az AI miatti „vérfürdő” a Facebook tulajánál

Infostart

A héten indul a Metánál, a Facebook és az Instagram tulajdonosánál az átrendeződés, aminek elsődleges oka a mesterséges intelligencia fejlődése. A vállalat mintegy 8000 dolgozójának mond fel, további 7000 munkavállalót átcsoportosít a cégen belül, és 6000 álláshirdetést függesztenek fel.

Janelle Gale, a Meta HR vezetője már értesítette az alkalmazottakat, hogy 7000 munkavállalót négy új szervezetbe helyeznek át. Ezek olyan részlegek, amelyek új AI-eszközök és -alkalmazások fejlesztésére összpontosítanak. Gale állítólag azzal érvelt, hogy az átszervezésnek köszönhetően a vállalat produktívabb lesz, a munka pedig kifizetődőbb – írja a hvg.hu összefoglalója.

Gale arról értesítette a dolgozókat, hogy az új részlegekben a mesterséges intelligencia által vezérelt tervezési struktúrákat fognak használni, és kevesebb vezetőre lesz szükség.

Az alkalmazottakat arra kérte, hogy május 20-án, szerdán otthonról dolgozzanak, és várjanak a Meta e-mailjére a lehetséges új szerepköreikről, ugyanakkor néhány alkalmazottat már áthelyeztek. A vállalat értesítéseket is küld majd azoknak, akiket aznap elbocsátanak.

A Meta még április végén jelentette, hogy

elbocsátja 8000 dolgozóját, emellett pedig 6000 álláshirdetést függeszt fel.

Kezdőlap    Külföld    Indul az AI miatti „vérfürdő” a Facebook tulajánál

facebook

instagram

meta

ai

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Scherer Péter utolsó interjúja az InfoRádióban: nem volt megírva semmi…

Scherer Péter utolsó interjúja az InfoRádióban: nem volt megírva semmi…

Hatvannégy éves korában kedd délelőtt elhunyt Scherer Péter. A Jászai Mari-díjas színművész az idén januárban interjút adott az InfoRádiónak, amelyben az akkor elnyert Páger Antal-díj jelentette elismerés mellett beszélt a pályája kezdetéről, a Mucsi Zoltánnal alkotott legendás párosukról, a színésszé válás rögös útjáról és arról is, miért fontos, hogy a néző kapjon hideget és meleget is.
 

Elhunyt Scherer Péter

„Már hiányzol!” – így búcsúzik Mucsi Zoltán Scherer Pétertől

Csuja Imre nehezen talál szavakat Scherer Péter halálhírére

Tarr Zoltán és Karácsony Gergely is megszólalt Scherer Péter haláláról

VIDEÓ
3 est, 8 előadás, 700 dal - miért nem lesz több LGT-koncert? Presser Gábor, Inforádió, Aréna
Donald Trump közelebb vitte Tajvant Kínához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.20. szerda, 18:00
Horn Gábor
a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kisebb lefordulás az amerikai tőzsdéken

Kisebb lefordulás az amerikai tőzsdéken

A tőzsdei hangulatot továbbra is az iráni helyzet mozgatja, Donald Trump elhalasztotta a tervezett katonai csapást Irán ellen, és egy lehetséges nukleáris megállapodásról beszélt, amire az olajár esni kezdett. A vállalati hírek közül az Uniper került fókuszba, a német kormány elindította az energiacég értékesítési folyamatát, miután a 2022-es energiaválság idején 13,5 milliárd euróért államosította a társaságot. Ami a tőzsdei mozgásokat illeti, Ázsiában vegyes elmozdulásokat láttunk reggel, Európában viszont enyhe emelkedéssel kezdődött a nap, majd a nyitástól távolodva egyre jobb lett a hangulat. Az USA-ban ezzel szemben esés volt kedden, főleg a technológiai szektorban.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óriási béremelés jön Magyarországon, de rengeteg dolgozó ráfázhat: könnyen veszélybe kerülhet a munkahelyük

Óriási béremelés jön Magyarországon, de rengeteg dolgozó ráfázhat: könnyen veszélybe kerülhet a munkahelyük

A magyar bérek látványos felzárkózása 2010 után megtorpant, majd az inflációs sokk évei után újraindult - de messze nem olyan ütemben, hogy érdemben csökkentse az uniós bérszakadékot.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Xi Jinping and Vladimir Putin meet in Beijing days after Trump's visit

Xi Jinping and Vladimir Putin meet in Beijing days after Trump's visit

Putin will be looking to strengthen ties as Beijing is a critical ally for an increasingly isolated Russia.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 19. 22:57
Átadták az Európai Érdemrend első kitüntetéseit
2026. május 19. 21:20
Soha nem látott szövetséget ajánlott Trump Kínának és Oroszországnak?
×
×