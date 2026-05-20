Indul az AI miatti „vérfürdő” a Facebook tulajánál

Janelle Gale, a Meta HR vezetője már értesítette az alkalmazottakat, hogy 7000 munkavállalót négy új szervezetbe helyeznek át. Ezek olyan részlegek, amelyek új AI-eszközök és -alkalmazások fejlesztésére összpontosítanak. Gale állítólag azzal érvelt, hogy az átszervezésnek köszönhetően a vállalat produktívabb lesz, a munka pedig kifizetődőbb – írja a hvg.hu összefoglalója.

Gale arról értesítette a dolgozókat, hogy az új részlegekben a mesterséges intelligencia által vezérelt tervezési struktúrákat fognak használni, és kevesebb vezetőre lesz szükség.

Az alkalmazottakat arra kérte, hogy május 20-án, szerdán otthonról dolgozzanak, és várjanak a Meta e-mailjére a lehetséges új szerepköreikről, ugyanakkor néhány alkalmazottat már áthelyeztek. A vállalat értesítéseket is küld majd azoknak, akiket aznap elbocsátanak.

A Meta még április végén jelentette, hogy

elbocsátja 8000 dolgozóját, emellett pedig 6000 álláshirdetést függeszt fel.