ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.62
usd:
311.38
bux:
131862.02
2026. május 19. kedd Ivó, Milán
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Ukrán gabona. Anton Petrus/Getty Images
Nyitókép: Anton Petrus/Getty Images

Magosz-figyelmeztetés: a veszélyhelyzet végével megszűnt az ukrán import tilalma is

Infostart / InfoRádió

Május 13-ával hatályukat vesztették a veszélyhelyzeti rendeletek, köztük az is, amely tiltotta az ukrán agrártermékek behozatalát, amit más rendeletekkel ellentétben nem emeltek törvényi erőre – figyelmeztet a Magosz. Cseh Tibor András, a szervezet főtitkára szerint több mint 20 ukrán termék, például gabonák és baromfi importja vált lehetővé, ami hátrányosan érinti a gazdákat.

A veszélyhelyzeti időszak lejárt, az új Országgyűlés törvényi szintre emelte azokat a veszélyhelyzeti kormányrendeleteket, amelyeket a továbbiakban is fenn kíván tartani.

Abból a veszélyhelyzeti rendeletből, ami valóban megtiltotta az ukrán agrártermékek behozatalát Magyarországra, csupán az maradt meg, hogy bejelentési kötelezettsége van az importőrnek – hívta fel a figyelmet az InfoRádiónak nyilatkozva Cseh Tibor András, a Magosz főtitkára.

„Aki importálni akar ukrán búzát, tojást vagy baromfit, akkor azt egy egyszerű bejelentéssel megteheti, és most már nincs akadálya, hogy ezek a termékek átlépjék a határt. Eddig ennek az ellenőrzése úgy történt, hogy amikor ezek a termékek átlépték a határt, a fuvarlevél alapján megállapítható volt, hogy a szállítási cím Magyarország, ebben az esetben a szállítmány nem volt beengedhető az országba. Nyilván voltak átmenő készletek, amelyeket Nyugat-Európába vittek át, de azt leplombálva és hitelesítve lehetett csak átvinni az országon, Magyarországon nem lehetett teríteni” – részletezte.

Jogi értelemben tehát a veszélyhelyzet véget ért, a veszélyhelyzeti rendelet hatályát vesztette,

a gazdálkodók szempontjából viszont törvényi űr keletkezett, az új Országgyűlés ugyanis nem emelte törvényi szintre az importtal kapcsolatos veszélyhelyzeti rendeletet,

ezért jöhet most már az országba ukrán baromfi, kukorica, hús, összesen több mint 20 efféle termék.

Hogy már meg is indultak-e Magyarország felé ezek a szállítmányok, arról Cseh Tibor András azt mondta: még a piacot is váratlanul érintette a lazítás, a Magosz figyelmét is termelők, gabonakereskedők hívták fel, hogy amint szabad lesz a piac az ukrán termény számára, a magyar árura nem lesz szükség. Ekkor gyulladt ki a Magosznál is a piros lámpa, elvégezték a jogi elemzést, és erre a következtetésre jutottak a szövetségnél is.

Hétfőn ki is adták az állásfoglalásukat, amelyet eljuttattak az új kormánynak, az agrártárcának is. Bíznak benne, hogy csak egy, a gyors jogalkotás miatti kezdeti hiba volt, és majd törvényi szintre emelik a korábbi importtilalmat.

A cikk Varga Mónika interjúja alapján készült.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Magosz-figyelmeztetés: a veszélyhelyzet végével megszűnt az ukrán import tilalma is

ukrajna

élelmiszer

magosz

import

gabona

veszélyhelyzet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magosz-figyelmeztetés: a veszélyhelyzet végével megszűnt az ukrán import tilalma is

Magosz-figyelmeztetés: a veszélyhelyzet végével megszűnt az ukrán import tilalma is
Május 13-ával hatályukat vesztették a veszélyhelyzeti rendeletek, köztük az is, amely tiltotta az ukrán agrártermékek behozatalát – figyelmeztet a Magosz. Több mint 20 ukrán termék, például gabonák és baromfi importja vált lehetővé, ami hátrányosan érinti a gazdákat Cseh Tibor András, a szervezet főtitkára szerint.
 

Gajdos László: a BYD megszegte Szegeden a környezetvédelmi engedélyben előírt kötelezettségeit

Kegyelmi botrány: most újra Magyar Péternél pattog a labda, majd Sulyok Tamásnál fog

Kegyelmi botrány: most újra Magyar Péternél pattog a labda, majd Sulyok Tamásnál fog

Nyilvánosságra hozta a kormány a kegyelmi botrány iratainak egy részét. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be rendkívüli sajtótájékoztatóján. Az elhangzottakra már az államfő és a Fidesz is reagált. Sulyok Tamás közölte: átadja Magyar Péternek a nála lévő dokumentumokat, ha „hivatalos felkérést kap rá”. Két ügyvéd is reagált.
 

Nyilvános a kegyelmi ügy dokumentumainak egy része, Magyar Péter várja a többi iratot Sulyok Tamástól

Máris reagált a Fidesz a kegyelmi ügyben kiadott dokumentumok tartalmára

Bírálta Magyar Pétert a Vidéki prókátor a kegyelmi ügy miatt

Reagált Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd a kegyelmi ügy kapcsán

Elhunyt Scherer Péter
cikkünk frissül!

Elhunyt Scherer Péter

Scherer Péter barátunk ma délelőtt örökre elaludt – írja a Nézőművészeti Kft. közösségi oldalán. Egy hónapja még beszélgettünk a Jászai Mari-díjas színésszel az InfoRádióban – itt meghallgathatja.
VIDEÓ
Donald Trump közelebb vitte Tajvant Kínához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.19. kedd, 18:00
Presser Gábor
zeneszerző, előadóművész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Meglépi a nemzetközi bíróság: teljes titokban adhatnak ki körözést az izraeli miniszter ellen

Meglépi a nemzetközi bíróság: teljes titokban adhatnak ki körözést az izraeli miniszter ellen

A hágai székhelyű Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) ügyészsége a szervezet előzetes eljárási tanácsától "apartheid és háborús bűnök miatt" elfogatóparancs kiadását kérte Becalel Szmotrics izraeli pénzügyminiszter, a palesztin területen építkező telepeseket támogató Vallásos Cionisták párt elnöke ellen - jelentette a közel-keleti témákra szakosodott, Middle East Eye című hírportál kedden.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Tari Annamária: Nagyon nagy árat fizetünk azzal, hogy az érzelmeinket feláldozzuk a mesterséges intimitásért

Tari Annamária: Nagyon nagy árat fizetünk azzal, hogy az érzelmeinket feláldozzuk a mesterséges intimitásért

Digitális függőség, az emberi kapcsolatok leépülése, elmagányosodás, mesékbe, illúziókba menekülés, izolálódás - mindezek a mesterséges intelligencia használatának veszélyei.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ebola outbreak may be spreading faster than first thought, WHO doctor warns

Ebola outbreak may be spreading faster than first thought, WHO doctor warns

Hundreds of cases are suspected in central Africa but experts fear the actual number may be much higher.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 19. 14:44
Oeconomus: így változott a magyar orvosok bére
2026. május 19. 13:26
MNB: devizával jól állunk, az aranyunkra viszont rájár a rúd
×
×