2026. május 20. szerda Bernát, Felícia
Sárguló, a szárazság miatt alig fejlődő kukorica a Hajdú-Bihar megyei Hajdúszovát térségében 2022. július 18-án. Az Országos Meteorológiai Szolgálat közleménye szerint a tavalyi év is száraz volt hazánkban, majd idén ez tovább folytatódott és most is tart a csapadékszegény időjárás. A legsúlyosabb aszály az Alföld középső és tiszántúli részén van.
Nyitókép: Czeglédi Zsolt

Kiszorul a kukorica Magyarországról

A klímaváltozás miatt a következő évtizedekben a kukoricatermesztés gazdaságtalanná válhat Magyarország jelentős részén, különösen az Alföldön.

Bár a kukorica nem tűnik el teljesen az országból, a megváltozott éghajlati viszonyok miatt a hazai mezőgazdaságnak alkalmazkodnia kell. A hagyományos termesztési módokat új technológiák, a kukoricát pedig szárazságtűrő növénykultúrák, például a cirok válthatják fel – ismerteti a Portfolio a Klímapolitikai Intézet friss kutatását.

Az előrejelzések szerint

  • a délkeleti országrészben, főleg a Dél-Alföldön, Békés és Csongrád-Csanád vármegyékben, valamint a Tiszántúlon már 2040 és 2050 között súlyos veszélybe kerülhet a rentábilis kukoricatermesztés.
  • A Duna–Tisza közén, amely már ma is rendkívül aszályérzékeny, 2050 és 2070 között válhat kritikussá a helyzet.
  • A Dunántúl nyugati felén és az Északi-középhegység térségében a század végéig is fennmaradhat a termelés a kedvezőbb mikroklíma, a domborzati viszonyok és a több eső miatt.

A problémát nem a csapadékhiány, hanem a rendkívüli nyári hőség és a fokozott párolgási veszteség okozza.

A kukorica különösen érzékeny a virágzáskori hőstresszre. Ha ebben az időszakban a hőmérséklet tartósan 35 Celsius-fok fölé emelkedik, a megtermékenyülés drasztikusan leromlik. Ilyenkor hiába magas és zöld az állomány, a növény alig hoz csövet, ami a jelenlegi gazdálkodási formát egyszerűen gazdaságtalanná teszi.

A gazdák egy része már megkezdte az alkalmazkodást. Egyre többen választanak rövidebb tenyészidejű, szárazságtűrő hibrideket, és korábbra hozzák a vetés idejét a júliusi hőhullámok elkerülése érdekében. Emellett precíziós öntözéssel, vízmegtartó eljárásokkal és forgatás nélküli talajműveléssel próbálják védeni a termést. A mezőgazdaság alkalmazkodóképessége azonban nem korlátlan. Ennek következtében a leginkább érintett térségekben a kukorica helyét fokozatosan más növényeknek kell átvenniük.

3 est, 8 előadás, 700 dal - miért nem lesz több LGT-koncert? Presser Gábor, Inforádió, Aréna
Donald Trump közelebb vitte Tajvant Kínához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
 
A mesterséges intelligencia terjedése egyre erősebb ellenérzéseket vált ki a munkaerőpiacra most belépő fiatalok körében. Eközben a nagyvállalatok tömegesen építik le dolgozóikat az automatizálásra hivatkozva. A diplomaosztókon kifütyült technológiai vezetők és a romló közvélemény-kutatási adatok egyaránt világos üzenetet hordoznak. A Z generáció számára az AI nem a lehetőség, hanem a fenyegetés szinonimája.

A jeli főkertész szerint ideje búcsút inteni a tujának, és új irányt venni a kertekben. A szakember 3 olyan növényt is kiemelt, amelyekből tartós, látványos sövény alakítható ki.

The Russian leader is looking to strengthen ties as Beijing is a critical ally for an increasingly isolated Moscow.

