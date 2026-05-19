ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.01
usd:
313.04
bux:
131321.14
2026. május 19. kedd Ivó, Milán
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Fentanil kristály egy átlátszó zacskóban egy női kézben / Woman holding a pack with fentanyl powder to illustrate the drug addiction
Nyitókép: Jeniffer Fontan/Getty Images

Szentlőrinci zuhanás a negyedikről: emberöléssel gyanúsítják a lány barátját

Infostart

Büntetőeljárás keretében vizsgálják a rendőrök a szentlőrinci lány halálesetének körülményeit, emberöléssel gyanúsítják az áldozat barátját.

Május 18-án reggel bejelentés érkezett, mert kiesett egy lány egy szentlőrinci lakásból. A mentők súlyos, életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba, ahol nem sokkal később életét vesztette.

Tekintettel arra, hogy az idegenkezűség nem zárható ki, a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés miatt rendelt el nyomozást.

A körülmények feltárása során megállapították, hogy a 22 éves férfi és a barátnője korábban is többször összeveszett, ez nemegyszer tettlegességig fajult, a május 18-ai esetnél is üvöltést és sikoltozást hallottak a szomszédok – írja a police.hu.

A rendőrök a lakásba jutva szinte mindenhol dulakodás nyomaira bukkantak.

Az adatok alapján a férfi bántalmazta a lányt, aki próbált kiszabadulni a lakásból, de a másik megakadályozta ebben, így a sértett a folyamatos bántalmazás hatására menekülésként kiugrott a negyedik emeleti lakás erkélyéről.

Az eset pontos rekonstrukciója szakértők bevonásával jelenleg is tart.

Előállították, majd kihallgatták a férfit, elmondta, hogy mindketten kristályt fogyasztottak, és azt is elismerte, hogy verekedtek, de az emberölést tagadta.

A nyomozók őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. Emberölés miatt nyomoz ellene a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Kezdőlap    Belföld    Szentlőrinci zuhanás a negyedikről: emberöléssel gyanúsítják a lány barátját

rendőrség

emberölés

szentlőrinc

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Jelképes helyről üzent a magyar–lengyel barátságról Magyar Péter

Jelképes helyről üzent a magyar–lengyel barátságról Magyar Péter

Magyar Péter örül, hogy a magyar–lengyel kapcsolatok visszakerülhetnek megérdemelt helyükre. Ezt maga a miniszterelnök hangsúlyozta kedden, miután udvariassági látogatást tett Grzegorz Rys bíborosnál, krakkói érseknél a Wawelben.
 

Kijelölte a vezérkari főnököt Ruszin-Szendi Romulusz

Gajdos László: a BYD megszegte Szegeden a környezetvédelmi engedélyben előírt kötelezettségeit

Kegyelmi botrány: most újra Magyar Péternél pattog a labda, majd Sulyok Tamásnál fog

Nyilvános a kegyelmi ügy dokumentumainak egy része, Magyar Péter várja a többi iratot Sulyok Tamástól

Máris reagált a Fidesz a kegyelmi ügyben kiadott dokumentumok tartalmára

Bírálta Magyar Pétert a Vidéki prókátor a kegyelmi ügy miatt

Reagált Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd a kegyelmi ügy kapcsán

VIDEÓ
Donald Trump közelebb vitte Tajvant Kínához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.19. kedd, 18:00
Presser Gábor
zeneszerző, előadóművész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Magyar Péter Krakkóból: teljesen normális, hogy visszahívjuk azokat a nagyköveteket, akik "nem tettek túl sokat"

Magyar Péter Krakkóból: teljesen normális, hogy visszahívjuk azokat a nagyköveteket, akik "nem tettek túl sokat"

Magyar Péter miniszterelnök első hivatalos külföldi útján Lengyelországba látogatott, ahol a krakkói Wawel székesegyház előtt tartott sajtótájékoztatót. A miniszterelnököt hat miniszter kíséri el az útra, a delegáció tagjaként már jelen van a helyszínen Orbán Anita, Tarr Zoltán és Vitézy Dávid is. Magyar Péter holnap Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, a köztársasági elnökkel, a szejm és a szenátus vezetőjével, valamint Lech Wałęsával is tárgyal. A Tisza-kormány a visegrádi kapcsolatok fellendítésére készül, miközben Magyar Péter azt is megüzente: nem maradhatnak pozícióban azok a nagykövetek, akik nem tettek túl sokat Magyarország nemzetközi kapcsolatainak fejlesztéséért.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Özönlenek a futballszurkolók Budapestre hamarosan: fontos bejelentést tett a Budapest Airport, erre kell készülnünk

Özönlenek a futballszurkolók Budapestre hamarosan: fontos bejelentést tett a Budapest Airport, erre kell készülnünk

A Budapest Airport teljes kapacitással és speciális intézkedésekkel készül a Bajnokok Ligája-döntő okozta extrém utasforgalomra.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ebola outbreak may be spreading faster than first thought, WHO doctor warns

Ebola outbreak may be spreading faster than first thought, WHO doctor warns

Hundreds of cases are suspected in central Africa but experts fear the actual number may be much higher.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 19. 16:42
Kijelölte a vezérkari főnököt Ruszin-Szendi Romulusz
2026. május 19. 16:08
Kényszermunkára fogott egy hajléktalant – 10 év fegyházat kapott
×
×