Szentlőrinci zuhanás a negyedikről: emberöléssel gyanúsítják a lány barátját

Május 18-án reggel bejelentés érkezett, mert kiesett egy lány egy szentlőrinci lakásból. A mentők súlyos, életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba, ahol nem sokkal később életét vesztette.

Tekintettel arra, hogy az idegenkezűség nem zárható ki, a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés miatt rendelt el nyomozást.

A körülmények feltárása során megállapították, hogy a 22 éves férfi és a barátnője korábban is többször összeveszett, ez nemegyszer tettlegességig fajult, a május 18-ai esetnél is üvöltést és sikoltozást hallottak a szomszédok – írja a police.hu.

A rendőrök a lakásba jutva szinte mindenhol dulakodás nyomaira bukkantak.

Az adatok alapján a férfi bántalmazta a lányt, aki próbált kiszabadulni a lakásból, de a másik megakadályozta ebben, így a sértett a folyamatos bántalmazás hatására menekülésként kiugrott a negyedik emeleti lakás erkélyéről.

Az eset pontos rekonstrukciója szakértők bevonásával jelenleg is tart.

Előállították, majd kihallgatták a férfit, elmondta, hogy mindketten kristályt fogyasztottak, és azt is elismerte, hogy verekedtek, de az emberölést tagadta.

A nyomozók őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. Emberölés miatt nyomoz ellene a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság.