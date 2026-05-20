2026. május 20. szerda Bernát, Felícia
Nyitókép: Unsplash.com

Emberfeletti, amit ez a hegymászó művelt – több szempontból

Infostart

Bartek Ziemski – lengyel hegymászó és magashegyi síző – palack nélkül megmászta, majd lesíelt a Mount Everestről is – számolt be a Hóhatár Facebook-oldal.

Bartek Ziemski pontosan egy héttel azután, hogy történelmet írt a Lhocén, ahol teljesen egyedül, a kötélrögzítő serpák előtt felérve, pótlólagos oxigén és magashegyi teherhordó asszisztencia nélkül mászott fel a csúcsra, majd síelt le róla, palack nélkül a világon elsőként, ma ugyanezt megtette az Everesten is – olvasható a bejegyzésben.

A Polski Związek Alpinizmut – lengyel hegymászás, alpinizmus és sportmászás hivatalos országos szövetsége – idézve hozzáteszik: fix kötelek ezúttal már kint voltak, nyom is van végig a csúcsig, ami a mászást könnyíti, ugyanakkor a kereskedelmi expedíciós csúcsaspiránsai 80-100 főkkel mozognak a hegy felső régiójában, kényszerű sorban állásra a többi mászót a szűkebb átjutási pontokon.

Egyelőre semmilyen részletet nem közöltek, csak annyit, hogy Bartek visszaért az alaptáborba.

„Ez valami egészen félelmetes teljesítmény! Még azt is vissza kell nézni, hogy mi volt eddig az Everest és Lhoce egymás utáni, palack nélküli megmászásának leggyorsabb ideje az alaptáborból indulva, mert ez is rekordgyanús” – zárul a poszt.

