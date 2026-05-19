Majdnem két éve nem volt példa arra, amire most Milák Kristóf készül

Majdnem két év kihagyás után újra nemzetközi úszóversenyen indul Milák Kristóf, aki legközelebb Monacóban, a Mare Nostrum-sorozat keretében ugrik medencébe – írja a Magyar Nemzet.

A kétszeres olimpiai bajnok világklasszis egy év pihenő után az áprilisi, soproni országos bajnokságon tért vissza, a mostani hétvégén pedig a 2024-es párizsi olimpia óta először vesz részt nemzetközi versenyen. A SwimSwam nemzetközi szakportál vette részre, hogy Milák Kristóf neve is szerepel a Mare Nostrum-sorozat monacói állomásának nevezési listáján. A versenyt szombaton és vasárnap rendezik.

A portál megjegyzi: korábban Milák Kristóf akkor hagyta ki az adott év fő versenyét, amikor a tavaszi ob után már semmilyen viadalon sem indult. Most viszont versenyezi fog Monacóban, vagyis tavasszal is vállal nemzetközi versenyt, mint a 2024-es olimpia előtt. Ebből a lap arra következtet, hogy

lehet esély arra, hogy a Honvéd úszója ott legyen az augusztusi, párizsi Európa-bajnokságon.

A nevezési lista alapján Milák Kristóf két fő számában, 100 és 200 méter pillangón áll rajtkőre Monacóban. A SwimSwam külön megjegyzi: bár Jackl Vivien előzetesen indult volna, a frissített nevezési listán már nem szerepel a neve, tehát visszalépett a monacói versenytől.

A nevezési lista alapján a következő magyar úszók versenyeznek a hétvégén Monacóban: