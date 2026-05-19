ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.53
usd:
312.64
bux:
131773.44
2026. május 19. kedd Ivó, Milán
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Salát Gergely, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa az InfoRádió Aréna című műsorában
Nyitókép: InfoRádió

Salát Gergely: a tajvani ügy halogatása az egész világnak jó

Infostart / InfoRádió

Kína tologatja maga előtt Tajvan függetlenségi problémáját, és az Egyesült Államok sem foglal egyértelműen állást a kérdésban, ami jelenleg mindkét félnek jó, de hosszú távon nem lehet megoldás – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Salát Gergely sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa. Beszélt arról is, hogy Kína számára Donald Trump jó amerikai elnök, mert gyakran konfrontálódik akár a saját szövetségeseivel is.

Kína szerint abban az esetben kell akár katonailag is beavatkozni, ha Tajvan kikiáltaná a függetlenségét, vagy úgy megváltozna a nemzetközi helyzet, hogy az Tajvan függetlensége irányába mutatna. Ez gyakorlatilag azt jelentené, ha az Egyesült Államok elismerné Tajvan függetlenségét, de az is elviselhetetlen lenne Kína számára, hogyha nem látnák annak a lehetőségét, hogy belátható időben megtörténjen az országegyesülés.

De hogy mi az a belátható idő, vagy a beláthatatlan idő, arról nem közlik, hogy az 24 és fél év, vagy 67 év

– fogalmazott az InfoRádióban Salát Gergely sinológus, hozzátéve, hogy a kérdést mindkét oldal szándékosan hagyja homályban, hogy ne kösse meg a saját kezét.

„Donald Trump is elmozdult a kínaiaknak kedvezőbb irányba, de azért ő is azt a '79 óta érvényes amerikai politikát követi, amit stratégiai kétértelműségnek neveznek, vagyis hogy nem kötelezi el magát amellett, hogy megvédi Tajvant, de nem is cáfolja, hogy adott esetben megvédené. Ezzel a tajvani függetlenségpártiakat, illetve a kínaiakat is bizonytalanságban tartják, nem tudják, hogy ha támadás éri Tajvant, akkor az amerikaiak közbelépnek-e. És tulajdonképpen a kínaiak is lebegtetik ezt a dolgot: nem mondják azt, hogy 2027-re vagy 2049-re vagy bármikor ennek a kérdésnek meg kell oldódnia, mert ezzel a mindenkori vezetésnek megmarad a mozgástere” – mondta a Magyar Külügyi Intézet munkatársa.

Salát Gergely szerint ez nemcsak a két félnek, hanem az egész világnak jó, mert

ezt a kérdést jelenleg nem lehet igazán megnyugtatóan és békésen rendezni.

Szerinte Tajvan annyira fontos a kínaiaknak, hogy el sem tud képzelni olyan forgatókönyvet, hogy egy kínai vezető azt mondaná, hogy elengedik, nincs szükségük erre a kis szigetre. És ha józan vezetője van az Egyesült Államoknak, sosem fogja azt mondani, hogy elengedi Tajvant, hiszen annyira fontos stratégiai helyen fekszik, és annyira fontos az egész kelet-ázsiai–amerikai szövetségi rendszer szempontjából a helyzete, hogy ha elengednék Tajvan kezét, azzal tulajdonképpen összeomlana az amerikai dominancia, az amerikai szövetségi rendszer a térségben

Amíg két, teljesen kibékíthetetlen álláspont áll egymással szemben, addig mindenkinek az a jó, ha így halasztgatják az ügyet. „Reméljük, hogy később jönnek nálunk bölcsebb nemzedékek, akik majd megoldják” – jegyezte meg.

A szakértő szerint egyébként Donald Trump Kína számára jó amerikai elnök, nekik nem rossz a stílusa. Amerikát az teszi erőssé, hogy van egy erős ipari, katonai kapacitása, meg van egy olyan szövetségi rendszere, amit 1945 óta folyamatosan épít – de Donald Trump nekiállt a 80 éve épülő szövetségi rendszer meggyengítésének.

„Rugdossa az európaiakat, rugdossa a koreaiakat, japánokat, Tajvannal sem feltétlenül a legbarátságosabb, a saját legszorosabb partnereivel szemben vezetett be védővámokat és egyebeket. Ez főnyeremény a kínaiak számára. Ők is ismerik Napóleonnak azt a mondását, hogy

ne zavard meg az ellenséget, amikor éppen hibát követ el,

azért mondom, hogy ez nekik jó. De persze ők is hosszú távra terveznek, nem gondolják, hogy Donald Trump lesz a történelem végéig az Egyesült Államok elnöke, ezért a legkülönbözőbb elnöktípusokra vagy személyiségekre is vannak náluk kidolgozva forgatókönyvek” – fejtette ki.

Egyébként az Egyesült Államok régióbeli szövetségeseiben is felmerült, hogy mennyire bízhatnak Donald Trumpban. Ez nem is a japán miniszterelnök személyének a megváltozásával lett kérdés, hanem korábban, az amerikai elnök személyének a megváltozásával.

„Azt látjuk, hogy

elindult egyfajta fegyverkezési verseny a régióban, rájöttek a koreaiak is, a japánok is, hogy nem biztos, hogy minket az amerikaiak megvédenek,

jó lenne egy-két százaléknyit a GDP-nkből rápakolni a katonai költségvetésre. Ez zajlik, de azért alapvetően még mindig az amerikai szövetségi rendszer az, ami biztosítja a stabilitást a régióban. Fél évszázados vagy 70 éves elkötelezettségekről van szó, azok nem fognak egyik napról a másikra megváltozni” – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Salát Gergely, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa.

A cikk alapjául szolgáló interjút Exterde Tibor készítette. A teljes beszélgetést megnézhetik és meghallgathatják alább.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Külföld    Salát Gergely: a tajvani ügy halogatása az egész világnak jó

kína

egyesült államok

tajvan

salát gergely

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Salát Gergely: a tajvani ügy halogatása az egész világnak jó

Salát Gergely: a tajvani ügy halogatása az egész világnak jó
Kína tologatja maga előtt Tajvan függetlenségi problémáját, és az Egyesült Államok sem foglal egyértelműen állást a kérdésban, ami jelenleg mindkét félnek jó, de hosszú távon nem lehet megoldás - mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Salát Gergely sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa. Beszélt arról is, hogy Kína számára Donald Trump jó amerikai elnök, mert gyakran konfrontálódik akár a saját szövetségeseivel is.
Jelképes helyről üzent a magyar–lengyel barátságról Magyar Péter

Jelképes helyről üzent a magyar–lengyel barátságról Magyar Péter

Magyar Péter örül, hogy a magyar–lengyel kapcsolatok visszakerülhetnek megérdemelt helyükre. Ezt maga a miniszterelnök hangsúlyozta kedden, miután udvariassági látogatást tett Grzegorz Rys bíborosnál, krakkói érseknél a Wawelben.
 

Kijelölte a vezérkari főnököt Ruszin-Szendi Romulusz

Gajdos László: a BYD megszegte Szegeden a környezetvédelmi engedélyben előírt kötelezettségeit

Kegyelmi botrány: most újra Magyar Péternél pattog a labda, majd Sulyok Tamásnál fog

Nyilvános a kegyelmi ügy dokumentumainak egy része, Magyar Péter várja a többi iratot Sulyok Tamástól

Máris reagált a Fidesz a kegyelmi ügyben kiadott dokumentumok tartalmára

Bírálta Magyar Pétert a Vidéki prókátor a kegyelmi ügy miatt

Reagált Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd a kegyelmi ügy kapcsán

VIDEÓ
Donald Trump közelebb vitte Tajvant Kínához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.19. kedd, 18:00
Presser Gábor
zeneszerző, előadóművész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Támadás indult Moszkva ellen, nukleáris hadgyakorlatoktól tart Kijev – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Támadás indult Moszkva ellen, nukleáris hadgyakorlatoktól tart Kijev – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Számos épület megrongálódott és hárman megsebesültek mára virradóra, miután orosz támadás érte Harkiv városát. Ukrajna feltehetőleg az orosz fővárost, a Rosztovi területet és a Moszkvától északkeletre fekvő Jaroszlavlt támadta. Tegnapi esti beszédében Volodimir Zelenszkij elmondta, Ukrajna nagy hatótávolságú légicsapásai következtében 10%-kal csökkent Moszkva olajfinomító kapacitása az elmúlt hónapokban. "Fontos megjegyezni azt is, hogy az orosz olajtársaságok kénytelenek bezárni olajkutaikat"- tette hozzá az ukrán elnök. Közben az ukrán külügyminisztérium példa nélküli kihívásnak nevezte, hogy Oroszország Belaruszban állomásoztat taktikai atomfegyvereket, illetve hogy a két rezsim közös nukleáris gyakorlatokat tart, ezért határozott választ kért Ukrajna nemzetközi partnereitől. "Fehéroroszország militarizálása nemcsak aláássa a nemzetközi jogba vetett bizalmat, hanem Minszket is szilárdan bűnrészessé teszi az orosz nukleáris zsarolásban" - szögezte le Kijev. Vlagyimir Putyin orosz elnök ma Kínába utazik kétnapos látogatásra, miután múlt héten amerikai kollégája, Donald Trump járt Pekingben. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legutóbbi fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Döbbent búcsú és megemlékezés: kollégái, barátai gyászolják Scherer Pétert, akit mindenki szeretett

Döbbent búcsú és megemlékezés: kollégái, barátai gyászolják Scherer Pétert, akit mindenki szeretett

Lesújtva, döbbenten írtak búcsúposztokat volt kollégák, egykori játszóhelyek Scherer Péterről, aki ma délelőtt hunyt el, mindössze 64 éves korában.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ebola outbreak may be spreading faster than first thought, WHO doctor warns

Ebola outbreak may be spreading faster than first thought, WHO doctor warns

Hundreds of cases are suspected in central Africa but experts fear the actual number may be much higher.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 19. 16:52
Jelképes helyről üzent a magyar–lengyel barátságról Magyar Péter
2026. május 19. 15:20
Vészhelyzet az egész kontinensen a járvány miatt
×
×