Bírálta Magyar Pétert a Vidéki prókátor a kegyelmi ügy miatt

A jogász még Magyar Péter hétfői sajtótájékoztatójára reagált, amelyen bejelentették hogy a Tisza-kormány át fogja alakítani a kegyelmi jog gyakorlásának rendszerét, és egyebek mellett kötelezővé tennék, hogy az államfő mindig indokolja meg a kegyelmi döntéseit.

„A kegyelmi kérvénnyel kapcsolatos döntés – mint egy régi felségjog mai megnyilvánulása – a köztársasági elnök diszkrecionális jogkörébe tartozik. Véleményem szerint a diszkrecionális jelleggel nem fér össze a nyilvános indokolás előírása, ezért azt nem tartom helyénvalónak” – írta erre válaszul Facebook-bejegyzésében a Vidéki prókátor, azaz Fülöp Botond ügyvéd.

A Vidéki prókátor szerint vissza kell állítani a kegyelmi döntések igazságügyi miniszter általi ellenjegyzését, „mert nem lehet a politikai értelemben felelőtlen államfőnek egyetlen olyan döntése sem, melyért senki nem vállalja a politikai felelősséget. Márpedig, jelenleg ez a helyzet, ami alkotmányjogi szempontból teljességgel abszurdnak tekinthető”.

Magyar Péter a sajtótájékoztatón utalást tett arra, hogy a nyilvánosságra kerülő iratokból ki fog derülni a kegyelmi kérvényt benyújtó ügyvéd személye. Ez végül egyébként kedden nem történt meg.

„Fontosnak tartom megjegyezni és hangsúlyozni, hogy egy ügyvédet sem érhet semmilyen hátrány az általa ellátott megbízás tárgya, illetve a megbízó személye miatt. A kegyelmi kérvényt benyújtó kolléga minden bizonnyal azért készítette el és nyújtotta be a kegyelmi kérvényt, mert erre kapott megbízást az ügyfelétől, és ő a megbízást az abban foglaltak szerint teljesítette” – fogalmazott az ügyvéd, aki egyébként igencsak csodálkozna azon, ha erre vonatkozó információ szerepelne a hivatalos iratok között.

Fülöp Botond is rámutatott arra, amiről Magyar Péter is beszélt utóbb a kegyelmi ügy egyes dokumentumainak keddi nyilvánosságra hozatalán, miszerint a kegyelmi döntés lehetővé tette, hogy K. Endre erkölcsi bizonyítványt kapjon és újra dolgozhasson, illetve hogy a döntés a férfi nyugdíjára is hatással volt.