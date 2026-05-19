2026. május 19. kedd Ivó, Milán
Bírálta Magyar Pétert a Vidéki prókátor a kegyelmi ügy miatt

Fülöp Botond ügyvéd robbantotta ki annak idején a kegyelmi ügyet.

A jogász még Magyar Péter hétfői sajtótájékoztatójára reagált, amelyen bejelentették hogy a Tisza-kormány át fogja alakítani a kegyelmi jog gyakorlásának rendszerét, és egyebek mellett kötelezővé tennék, hogy az államfő mindig indokolja meg a kegyelmi döntéseit.

„A kegyelmi kérvénnyel kapcsolatos döntés – mint egy régi felségjog mai megnyilvánulása – a köztársasági elnök diszkrecionális jogkörébe tartozik. Véleményem szerint a diszkrecionális jelleggel nem fér össze a nyilvános indokolás előírása, ezért azt nem tartom helyénvalónak” – írta erre válaszul Facebook-bejegyzésében a Vidéki prókátor, azaz Fülöp Botond ügyvéd.

A Vidéki prókátor szerint vissza kell állítani a kegyelmi döntések igazságügyi miniszter általi ellenjegyzését, „mert nem lehet a politikai értelemben felelőtlen államfőnek egyetlen olyan döntése sem, melyért senki nem vállalja a politikai felelősséget. Márpedig, jelenleg ez a helyzet, ami alkotmányjogi szempontból teljességgel abszurdnak tekinthető”.

Magyar Péter a sajtótájékoztatón utalást tett arra, hogy a nyilvánosságra kerülő iratokból ki fog derülni a kegyelmi kérvényt benyújtó ügyvéd személye. Ez végül egyébként kedden nem történt meg.

„Fontosnak tartom megjegyezni és hangsúlyozni, hogy egy ügyvédet sem érhet semmilyen hátrány az általa ellátott megbízás tárgya, illetve a megbízó személye miatt. A kegyelmi kérvényt benyújtó kolléga minden bizonnyal azért készítette el és nyújtotta be a kegyelmi kérvényt, mert erre kapott megbízást az ügyfelétől, és ő a megbízást az abban foglaltak szerint teljesítette” – fogalmazott az ügyvéd, aki egyébként igencsak csodálkozna azon, ha erre vonatkozó információ szerepelne a hivatalos iratok között.

Fülöp Botond is rámutatott arra, amiről Magyar Péter is beszélt utóbb a kegyelmi ügy egyes dokumentumainak keddi nyilvánosságra hozatalán, miszerint a kegyelmi döntés lehetővé tette, hogy K. Endre erkölcsi bizonyítványt kapjon és újra dolgozhasson, illetve hogy a döntés a férfi nyugdíjára is hatással volt.

Nyilvános a kegyelmi ügy dokumentumainak egy része, Magyar Péter várja a többi iratot Sulyok Tamástól
A kegyelmi ügy Igazságügyi Minisztériumnál lévő, kedden nyilvánosságra hozott dossziéjának dokumentumaiból kiderül, hogy Varga Judit nem támogatta K. Endre kegyelmét – jelentette ki a miniszterelnök rendkívüli, a dokumentumokat bemutató sajtótájékoztatóján.
 

Bár a finnek és az osztrákok ellen nem sikerült pontot szerezni a svájci elit jégkorong-vb első két meccsén, Kovács Attila szerint a magyar válogatottnak nem kell szégyenkeznie, a legfontosabb meccs pedig kedden következik Nagy-Britannia ellen. A magyar szövetség sportigazgatója az InfoRádióban úgy fogalmazott: öt kiemelt mérkőzés következik a magyar jégkorong jövője szempontjából, amelyeken a játékosaink szeretnék a legjobb teljesítményt kihozni magukból.
Donald Trump közelebb vitte Tajvant Kínához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
 
Magyar érdekeltségű cég építheti meg Szerbia új olajvezetékének kulcsszakaszát

Magyar kötődésű vállalat vezette konzorcium nyerte el a Magyarországot és Szerbiát összekötő új olajvezeték szerbiai szakaszának kivitelezését. A Horgostól Újvidékig tartó beruházás stratégiai jelentőségű Szerbia számára, mivel az ország ezzel új importútvonalat teremtene a jelenleg meghatározó horvátországi szállítási irány mellé.

Hatalmas akcióval készül a BL-döntőre az egyik kártyacég: mindenki számára elérhető lesz, ennyit kell tenni hozzá

2025-ben tovább gyorsult a magyar fizetési piac digitalizációja: a mobilos és online tranzakciók száma meredeken emelkedett, a kártyás vásárlások soha nem látott rekordot döntöttek.

In Afghanistan today, a staggering three in four people cannot meet their basic needs.

In Afghanistan today, a staggering three in four people cannot meet their basic needs.

