2026. május 19. kedd Ivó, Milán
A szórakoztató mûsorokban nyújtott kiemelkedõ elõadói tevékenységért járó Karinthy-gyûrû idei díjazottja, Scherer Péter Jászai Mari-díjas színész a Millenárison 2020. november 23-án. Online ünnepi mûsorban adta át a közmédia legrangosabb díjait Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója és Dobos Menyhért, a díjakat alapító Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója.
Nyitókép: MTI/Cseke Csilla

Elhunyt Scherer Péter

Scherer Péter barátunk ma délelőtt örökre elaludt – írja a Nézőművészeti Kft. közösségi oldalán.

Május 19-én, kedd délelőtt meghalt Scherer Péter Jászai Mari-díjas színész – derül ki a Nézőművészeti Kft. Facebook-posztjából. Este 9 órakor virrasztást tartanak a művészért (B32 Galéria és Kultúrtér, 1111 Bartók Béla ut 32.), viszont kérik a sajtó távolmaradását.

Scherer Péter 1961-ben született Ajkán, 1987-ben építőmérnöki diplomát szerzett a Budapesti Műszaki Egyetemen. 1995-ben színművész oklevelet kapott a Magyar Színészkamarától. 1984-től 1995-ig az Arvisura Színházi Társaság tagja. 1995-1997-ben szabadfoglalkozású színész. 1997-től 2001-ig a Bárka Színház tagja volt. 2002-2008-ban a Krétakör társulatához tartozott. 2008-tól szabadúszó, 2009-től a Nézőművészeti Kft. tagja volt.

Színpadi alakításai mellett számos színházi rendezést is jegyzett. Több tucat filmben, Pepét megformálva Jancsó Miklós-alkotásaiban, játszott, gyakran szerepel tévésorozatokban és szinkronszínészként is sokat dolgozott.

Munkásságát számos rangos díjjal ismerték el: Jászai Mari-díjat, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét és több szakmai kitüntetést is átvehetett. Nemrég a Páger Antal-színészdíjjal is elismerték több évtizedes munkáját, amelyet a magyar színjátszás egyik legjelentősebb alakjaként ítéltek oda neki.

Nemrégiben élő kommentárral egybekötött filmvetítést tartottak a B32 Galéria és Kultúrtérben. A Spoiler című eseménysorozat első estjén Jancsó Miklós kultikus, Nekem lámpást adott kezembe az Úr Pesten című filmjét láthatta a közönség Mucsi Zoltán és Scherer Péter személyes megjegyzéseivel. A két színművésszel Rozgonyi Ádám, az InfoRádió munkatársa beszélgetett a vetítés előtt:

