Díj a Tour de Hongrie országúti körverseny útvonalbemutató gáláján a Budapest Music Centerben 2026. február 3-án.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Tizenöt magyar kerékpáros a Tour de Hongrie mezőnyében

Infostart / MTI

Tizenöt magyar versenyző áll rajthoz a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körversenyen, amely jövő vasárnap Veszprémben, a völgyhíd és a vár látványos környezetében zárul – közölte Eisenkrammer Károly főszervező a verseny veszprémi sajtótájékoztatóján.

Eisenkrammer Károly elmondta: Veszprém az elmúlt években kiemelt helyszíne volt a magyar körversenynek, akadt, hogy időfutamot rendeztek itt, volt, amikor a városból indult a verseny, idén pedig Veszprémben lesz a Tour de Hongrie utolsó szakaszának befutója. Az utolsó ezer méteren a Szent István völgyhídon teker majd át a mezőny, háttérben a veszprémi várral.

A magyar körverseny jövő szerdán indul a Viharsarokból a Gyula-Békéscsaba szakasszal, majd másnap átteker az Alföldön Szarvasról Paksra a mezőny. Ezt Kaposvár-Szekszárd etap követi, szombaton pedig a Mohács és Pécs közötti hegyi szakasz vár a versenyzőkre.

Vasárnap Balatonalmádiból indul a mezőny, majd Szentkirályszabadja felől Veszprém határát érintve, Felsőörs és Alsóörs után térnek vissza a tóparti városba a kerekesek, ahonnan tesznek még egy kört, ezt követően Alsóörs után Csopak és Balatonfüred felé fordulnak. Ezután Balatonszőlős, Tótvázsony és Pécsely érintésével négy kört tesznek meg a Balaton-felvidéken, majd Nemesvámoson és Veszprémfajszon áthaladva délről érkeznek Veszprémbe.

Porga Gyula, Veszprém polgármestere hangsúlyozta: idén Európa Sportrégiója címet viseli a térség, és a sportrégiós program fő üzenete az örömmel végzett mozgás. Arra szeretnék ösztönözni a helyieket és a környékbelieket, hogy minél többet mozogjanak, figyeljenek jobban az egészségükre – emelte ki.

Úgy fogalmazott: a mindennapi mozgáshoz fontos motivációt jelentenek az olyan események, mint a Tour de Hongrie, amelyek népszerűsítik a sportot, mert az örömmel végzett mozgáshoz szükség van példaképekre és élsportra. A polgármester hangsúlyozta, reméli, hogy a verseny hatására sokan előveszik majd a kerékpárt, és elkezdenek mozogni.

Porga Gyula megjegyezte: Veszprém elnyerte a kerékpárosbarát település címet, és a kerékpárutak építése mellett a városban közbringarendszert is működtetnek elektromos kerékpárokkal.

A főszervező az MTI kérdésére elmondta: a tavaly hetedik helyen zárt, így legjobb magyarként fehér trikós Feldhoffer Bálint (Bahrain Victorious) sérülés miatt nem tud részt venni a magyar körön. Itt lesz viszont csapattársa, a 2020-as győztes Valter Attila, aki a hegyi szakaszokon kiemelkedő eredményre képes.

Tagja lesz a mezőnynek magyar bajnoki mezben Dina Márton az MBH Bank-CSB-Telecom Fort csapatából. A Team United Shipping négy magyarral érkezik, és világsztárok is rajthoz állnak, mint a belga Tim Merlier (Soudal-Quick-Step), aki a tavalyi Tour de France-on két szakaszt is megnyert.

A 47. Tour de Hongrie jövő héten szerdától vasárnapig tart 19 csapat 114 versenyzőjének részvételével.

Műholdfelvételek tanúsága szerint megérkezett a Diego Garcia-i támaszpontra az Egyesült Államok különleges műveleti támogató hajója, az MV Ocean Trader. A hadihajó jelenléte egyértelműen jelzi: Washington tovább erősíti katonai pozícióit az Indiai-óceánon. Erre szükség is lehet, hiszen a térségben az Arab-tengertől a Vörös-tengerig folyamatosan nő a feszültség - közölte az Army Recognition.

A Roszatom vezérigazgatója bízik abban, hogy felgyorsítják a Paks-2 atomerőmű építését.

In an exclusive BBC interview, Catherine West says she has 10 MPs prepared to back her and is "confident" enough will come forward to trigger a contest.

