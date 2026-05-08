2026. május 8. péntek Mihály
Water polo action in a swimming pool
Nyitókép: Grigorenko/Getty Images

Los Angeles 2028 – így alakul át a kvalifikáció a vízilabdánál

Infostart / MTI

A vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség (FINA) véglegesítette a 2028-as Los Angeles-i olimpiára vonatkozó kvalifikációs rendszert vízilabdában.

A sportág történetében először a férfiaknál és a nőknél is 12 csapat vesz részt az ötkarikás játékokon, ezért a kvótaszerzés is ugyanúgy zajlik mindkét nemnél.

A házigazda Egyesült Államok együttese mellé csatlakozik majd a jövő évi, február végén sorra kerülő világkupa győztese – amerikai siker esetén a döntős –, valamint az ezt követő nyári budapesti világbajnokság két legjobb, még nem olimpiai résztvevő csapata.

Az ötkarikás mezőnybe kerül majd az öt kontinens legjobbja - itt is érvényes, hogy a már kvótás válogatottak nem számítanak bele a rangsorba. Az Európa-bajnokságot 2028 elején rendezik.

Az utolsó lehetőség az olimpiai selejtezőtorna, ahonnan az első három jut ki Los Angelesbe.

Amennyiben valamelyik földrész legjobbja nem kíván részt venni a tornán – a dél-afrikaiakkal ez már többször előfordult –, akkor a 2027-es budapesti világbajnokságon kvótát nem szerzett, legmagasabban rangsorolt együttes jut még ki.

A július 12. és 23. között esedékes olimpiai tornán három négyes csoportba sorolják a csapatokat, az első két-két helyezett, illetve a két legjobb harmadik jut tovább.

A magyar szövetség beszámolója szerint a terv az, hogy a negyeddöntők párosítását az idei világkupa divízió II-es tornáján debütált, az elért eredményeket a kialakult különbség, valamint a csapatok világranglistás helyei alapján súlyozó, pontozásos szisztéma alapján készítik el – de erről az utolsó információink szerint még nincs végleges döntés.

olimpia

kvalifikáció

vízilabda

fina

varga zsolt

los angeles 2028

Ukrajna: tűzszünetet jelentett be Donald Trump, Volodimir Zelenszkij is megszólalt

Szombattól kezdődően háromnapos tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között Donald Trump amerikai elnök Washingtonban pénteken. Bejelentette azt is, hogy a fegyvernyugváshoz kapcsolódva a két ország ezer-ezer hadifoglyot is kicserél. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken a Telegram üzenetküldő alkalmazásban megerősítette az amerikai elnök által bejelentett megállapodást az ukrán-orosz tűzszünetről és a fogolycseréről.
 

A brit kormánypárt súlyos vereséget szenvedett az angliai, walesi és skóciai választásokon

A kormányzó brit Munkáspárt a péntek estig ismertté vált adatok szerint súlyos vereséget szenvedett az előző nap tartott angliai tanácsi, illetve skóciai és walesi parlamenti választásokon, amelyek a Nigel Farage vezette radikális EU- és bevándorlásellenes Reform UK párt jelentős előretörését eredményezték.
 

Minden határt áttör a forint, lassan öt éve nem látott lélektani szinten a dollár

Péntek délután új négyéves csúcsra erősödött a forint az euróval szemben, úgy tűnik, hogy megállíthatatlan a magyar deviza szárnyalása.

Kimondta a legrosszabbat Donald Tusk: gigantikus uniós hitelből fegyverkeznek a nyílt konfliktus árnyékában

Lengyelország a legnagyobb kedvezményezettje a védelmi képességek fejlesztését célzó uniós SAFE programnak a tagállamok közül.

Iran accuses US of 'reckless military adventure'

Abbas Araghchi says the US attacks each time there is a diplomatic solution on the table.

