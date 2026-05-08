Los Angeles 2028 – így alakul át a kvalifikáció a vízilabdánál

A sportág történetében először a férfiaknál és a nőknél is 12 csapat vesz részt az ötkarikás játékokon, ezért a kvótaszerzés is ugyanúgy zajlik mindkét nemnél.

A házigazda Egyesült Államok együttese mellé csatlakozik majd a jövő évi, február végén sorra kerülő világkupa győztese – amerikai siker esetén a döntős –, valamint az ezt követő nyári budapesti világbajnokság két legjobb, még nem olimpiai résztvevő csapata.

Az ötkarikás mezőnybe kerül majd az öt kontinens legjobbja - itt is érvényes, hogy a már kvótás válogatottak nem számítanak bele a rangsorba. Az Európa-bajnokságot 2028 elején rendezik.

Az utolsó lehetőség az olimpiai selejtezőtorna, ahonnan az első három jut ki Los Angelesbe.

Amennyiben valamelyik földrész legjobbja nem kíván részt venni a tornán – a dél-afrikaiakkal ez már többször előfordult –, akkor a 2027-es budapesti világbajnokságon kvótát nem szerzett, legmagasabban rangsorolt együttes jut még ki.

A július 12. és 23. között esedékes olimpiai tornán három négyes csoportba sorolják a csapatokat, az első két-két helyezett, illetve a két legjobb harmadik jut tovább.

A magyar szövetség beszámolója szerint a terv az, hogy a negyeddöntők párosítását az idei világkupa divízió II-es tornáján debütált, az elért eredményeket a kialakult különbség, valamint a csapatok világranglistás helyei alapján súlyozó, pontozásos szisztéma alapján készítik el – de erről az utolsó információink szerint még nincs végleges döntés.