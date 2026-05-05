Annyira sok minden szól az Arsenal mellett, hogy az már gyanús

A két csapat találkozott már ebben az idényben, mégpedig ősszel, október 21-én. Akkor a talán az egész szezont tekintve csúcsformájában lévő Arsenal 4–0-ra megverte spanyol riválisát, de úgy, hogy minden gól a második félidő közepén, mindössze 13 perc alatt esett. A védő Gabriel, majd a csatár Gabriel Martinelli egy-egy gólja után Viktor Gyökeres duplázott, az 56. percben még 0–0-ra álltak, a 70. percben már négygólos volt az Ágyúsok előnye.

Láttuk a múlt héten a PSG és a Bayern párizsi mérkőzésén is, hogy nem lehet ebben a szakaszban két csapat őszi mérkőzéséből kiindulni. Ennek ellenére az Opta szuperszámítógépe 56 százalékra adja már azt is, hogy az Arsenal a rendes játékidőben kiharcolja a továbbjutást.

A statisztikusok azt is kiemelték, hogy az Arsenalnak jó a mérlege azokon a hazai visszavágókon, amelyeknél az első mérkőzés jól sikerült. Amikor legalább döntetlent tudtak elérni vendégként egy BEK-/Bajnokok Ligája-találkozón, az egyenes kieséses szakasz valamelyik párharcának első mérkőzésén, a legutóbbi 10 mérkőzésükből nyolcon továbbjutottak. Csak a Benfica (1992) és a Chelsea (2004) ellen nem sikerült továbbjutniuk ilyen előzmény után.

Ráadásul Mikel Arteta érti a spanyol futballt és fel tudja készíteni a csapatát a La Liga alakulatai ellen. Az elmúlt nyolc, spanyol gárda ellen vívott Bajnokok Ligája-mérkőzésükön veretlenek maradtak, hét győzelmet arattak.

Ugyancsak az Opta tette közzé, hogy az Arsenal a legutóbbi 23 Bajnokok Ligája-mérkőzéséből mindössze kettőt veszített el. Még esélye van arra, hogy történetében először, veretlenül zárjon ebben a sorozatban, elsősorban a remek védekezésnek tulajdoníthatóan. Mikel Arteta irányítása alatt átlagosan mindössze 0,65 gólt kapnak meccsenként Európa első számú klubtornáján.

Ez a legalacsonyabb gólátlag bármelyik olyan menedzser esetében, aki több mint 20 mérkőzést játszott BL-ben.

Ezzel szemben az Atlético mérlege gyenge az angol csapatok ellen. Az elmúlt hét idegenbeli mérkőzéséből hatot elveszített a Premier League csapatai ellen a Bajnokok Ligájában. Az Emirates Stadionban elszenvedett 0–4 a legsúlyosabb vereségük a BEK-ben, illetve a Bajnokok Ligájában.

A Metropolitanóban két tizenegyesgól esett, egy harmadik büntetőt pedig azóta is számon kérnek az angolok a játékvezetőn. Most vajon lesz akciógól? Mindkét csapat szerez majd gólt? Az Atlético legnagyobb fegyvere a Premier League-et is jól ismerő, egykori Manchester City-játékos, Julián Álvarez.

Az argentin világbajnok átlagosan 80 percenként szerzett gólt vagy adott gólpasszt a Bajnokok Ligájában.

A sorozatban több mint 20 góllal rendelkező csatárok közül csak korábbi klubtársának, Erling Haalandnak (74) van jobb mutatója.

A várható kezdőcsapatok

Arsenal: David Raya – Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhães, Piero Hincapié – Martín Zubimendi, Declan Rice, Eberechi Eze – Bukayo Saka, Gabriel Martinelli – Viktor Gyökeres.

Atlético Madrid: Jan Oblak – Nahuel Molina, Marc Pubill, Robin Le Normand, Matteo Ruggeri – Koke, Johnny Cardoso, Thiago Almada – Ademola Lookman, Antoine Griezmann – Julián Álvarez.

A mérkőzés kedd este 9 órakor kezdődik.