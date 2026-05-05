Infostart.hu
2026. május 5. kedd Adrián, Györgyi
MADRID, SPAIN - APRIL 29: Julian Alvarez of Atletico de Madrid shoots while under pressure from Declan Rice of Arsenal during the UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First Leg match between Atletico de Madrid and Arsenal FC at Metropolitano Stadium on April 29, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by David Ramos - UEFA/UEFA via Getty Images)
Nyitókép: David Ramos - UEFA/UEFA via Getty Images

Annyira sok minden szól az Arsenal mellett, hogy az már gyanús

Infostart

A madridi 1–1 után döntetlenről kezdi az Arsenal és az Atlético Madrid a Bajnokok Ligája 2026-os elődöntőjében a visszavágóját. A fogadóirodák szerint – nem csak a hazai pálya miatt – az angol bajnokság listavezetője az esélyesebb, de egyetlen elemző sem számít könnyű mérkőzésre.

A két csapat találkozott már ebben az idényben, mégpedig ősszel, október 21-én. Akkor a talán az egész szezont tekintve csúcsformájában lévő Arsenal 4–0-ra megverte spanyol riválisát, de úgy, hogy minden gól a második félidő közepén, mindössze 13 perc alatt esett. A védő Gabriel, majd a csatár Gabriel Martinelli egy-egy gólja után Viktor Gyökeres duplázott, az 56. percben még 0–0-ra álltak, a 70. percben már négygólos volt az Ágyúsok előnye.

Láttuk a múlt héten a PSG és a Bayern párizsi mérkőzésén is, hogy nem lehet ebben a szakaszban két csapat őszi mérkőzéséből kiindulni. Ennek ellenére az Opta szuperszámítógépe 56 százalékra adja már azt is, hogy az Arsenal a rendes játékidőben kiharcolja a továbbjutást.

A statisztikusok azt is kiemelték, hogy az Arsenalnak jó a mérlege azokon a hazai visszavágókon, amelyeknél az első mérkőzés jól sikerült. Amikor legalább döntetlent tudtak elérni vendégként egy BEK-/Bajnokok Ligája-találkozón, az egyenes kieséses szakasz valamelyik párharcának első mérkőzésén, a legutóbbi 10 mérkőzésükből nyolcon továbbjutottak. Csak a Benfica (1992) és a Chelsea (2004) ellen nem sikerült továbbjutniuk ilyen előzmény után.

Ráadásul Mikel Arteta érti a spanyol futballt és fel tudja készíteni a csapatát a La Liga alakulatai ellen. Az elmúlt nyolc, spanyol gárda ellen vívott Bajnokok Ligája-mérkőzésükön veretlenek maradtak, hét győzelmet arattak.

Ugyancsak az Opta tette közzé, hogy az Arsenal a legutóbbi 23 Bajnokok Ligája-mérkőzéséből mindössze kettőt veszített el. Még esélye van arra, hogy történetében először, veretlenül zárjon ebben a sorozatban, elsősorban a remek védekezésnek tulajdoníthatóan. Mikel Arteta irányítása alatt átlagosan mindössze 0,65 gólt kapnak meccsenként Európa első számú klubtornáján.

Ez a legalacsonyabb gólátlag bármelyik olyan menedzser esetében, aki több mint 20 mérkőzést játszott BL-ben.

Ezzel szemben az Atlético mérlege gyenge az angol csapatok ellen. Az elmúlt hét idegenbeli mérkőzéséből hatot elveszített a Premier League csapatai ellen a Bajnokok Ligájában. Az Emirates Stadionban elszenvedett 0–4 a legsúlyosabb vereségük a BEK-ben, illetve a Bajnokok Ligájában.

A Metropolitanóban két tizenegyesgól esett, egy harmadik büntetőt pedig azóta is számon kérnek az angolok a játékvezetőn. Most vajon lesz akciógól? Mindkét csapat szerez majd gólt? Az Atlético legnagyobb fegyvere a Premier League-et is jól ismerő, egykori Manchester City-játékos, Julián Álvarez.

Az argentin világbajnok átlagosan 80 percenként szerzett gólt vagy adott gólpasszt a Bajnokok Ligájában.

A sorozatban több mint 20 góllal rendelkező csatárok közül csak korábbi klubtársának, Erling Haalandnak (74) van jobb mutatója.

A várható kezdőcsapatok

Arsenal: David Raya – Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhães, Piero Hincapié – Martín Zubimendi, Declan Rice, Eberechi Eze – Bukayo Saka, Gabriel Martinelli – Viktor Gyökeres.

Atlético Madrid: Jan Oblak – Nahuel Molina, Marc Pubill, Robin Le Normand, Matteo Ruggeri – Koke, Johnny Cardoso, Thiago Almada – Ademola Lookman, Antoine Griezmann – Julián Álvarez.

A mérkőzés kedd este 9 órakor kezdődik.

Két fontos közülük: a rossz viszony az EU-val, és a választójogi törvény módosítása – de öt másik fontos tényezőt is megnevezett Fodor Gábor volt miniszter, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője, aki az InfoRádió Aréna című műsorának vendége volt.
 

A Tisza-kormány eddigi kommunikációja alapján 2026. június 1-jétől a vendégmunkások részére kiadandó engedélyek rendszere átmenetileg felfüggesztésre kerülhet, egyidejűleg a vonatkozó szabályozás felülvizsgálata is megkezdődhet. A témában a közelmúltban érkezett részvényesi megkeresésekre reagált közleményben a munkaerőkölcsönzéssel foglalkozó, BÉT-en jegyzett Pensum.

A Nemzetközi Valutaalap szerint már most kedvezőtlen irányba mozdult a világgazdaság.

Donald Trump says the US "shot down" seven Iranian boats on Monday, a claim denied by Tehran. Iran fired missiles and drones at military and commercial ships, according to the US.

