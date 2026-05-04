ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.83
usd:
308.52
bux:
0
2026. május 4. hétfő Flórián, Mónika
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Grand Prix of Portugal, Autodromo do Estoril, 24 September 1989. Ford Cosworth DFR 3.5 V8 . (Photo by Paul-Henri Cahier/Getty Images)
Nyitókép: Paul-Henri Cahier, Getty Images

Hatalmas változás előtt a Forma-1

Infostart / MTI

Öt éven belül véget ér a hibrid korszak, és visszatérnek a V8-as motorok a Forma-1-ben.

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) tájékoztatása szerint a jelenlegi V6-os hibrid erőforrások túl bonyolultak és drágák, így 2031-től vagy esetleg már 2030-tól ismét a jobb hangú, egyszerűbb és népszerűbb V8-asokat alkalmazzák majd. Mohammed ben-Szulajem FIA-elnök ezt a Miami Nagydíj helyszínén jelentette be.

„Közeleg a váltás ideje, és végső soron csak idő kérdése az egész. A szabályzat szerint 2031-ben keresztül tudjuk vinni a döntést a gyártók szavazata nélkül is, de a magunk részéről azt szeretnénk, ha ez közkívánatra már 2030-ban megvalósulna” – fejtette ki az emír.

A mostani rendszerben a hajtóerő fele a benzinmotorból, a fele pedig a hibrid akkumulátorból származik, de ezt már számos pilóta kifogásolta, mondván, a visszatöltési fázisok miatt a váratlan helyeken kialakuló jelentős tempókülönbség rendkívül balesetveszélyes.

Az F1-ben legutóbb 2006 és 2013 között használtak V8-as motorokat, ezeket váltották fel az 1,6 literes, turbós V6 hibridek.

Kezdőlap    Sport    Hatalmas változás előtt a Forma-1

forma-1

nemzetközi automobil szövetség

motor

hibrid

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Drukkoljunk, indul az érettségi! – Számok, menetrend

Drukkoljunk, indul az érettségi! – Számok, menetrend
Május 4-én a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar mint idegen nyelv tárgyak írásbeli vizsgáival megkezdődik a 2025/2026-os tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszaka. A következő hetekben az Oktatási Hivatal adatai szerint 1170 helyszínen várhatóan több mint 148 ezren érettségiznek majd.
VIDEÓ
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.04. hétfő, 18:00
Fodor Gábor
volt miniszter, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Súlyos állapotban kórházba vitték Donald Trump elnök szövetségesét

Súlyos állapotban kórházba vitték Donald Trump elnök szövetségesét

Kórházba került Rudy Giuliani, New York volt polgármester, Donald Trump elnök szoros szövetségese és barátja – állapota súlyos.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Magyar nyelv és irodalom érettségi 2026: tippek, vizsgafeladatok, megoldások, eredmények egy helyen

Magyar nyelv és irodalom érettségi 2026: tippek, vizsgafeladatok, megoldások, eredmények egy helyen

Mit kell tudni a magyar érettségi előtt? Milyen feladatok voltak a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgán 2026-ban? Hol található az idei feladatsor és a megoldások? Mutatjuk.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says US to 'guide' stranded ships through Strait of Hormuz

Trump says US to 'guide' stranded ships through Strait of Hormuz

More than 100 aircraft and 15,000 personnel will be part of the operation due to start on Monday, the US military says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 3. 20:56
Miami Nagydíj - Antonelli harmadik futamgyőzelme
2026. május 3. 18:34
Szoboszlai Dominik vezérletével kiegyenlített a Liverpool, de ez is kevés volt
×
×