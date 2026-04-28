Angol edző irányítja a Bayernt Párizsban Vincent Kompany helyett

A Bayern már másfél héttel ezelőtt megnyerte a bajnoki címet, azóta bejutott a Német Kupa döntőjébe, élteti a triplázás reményét.

A Paris Saint-Germain matematikailag még nem bajnok, de szombaton újabb lépést tett a Ligue 1 koronájának újbóli megszerzése felé, tartalékos összeállításban is simán megverte az Angers-t, így hatpontosra növelte az előnyét a második helyen álló Lens-szal szemben.

Luis Enrique edző pihentette Ousmane Dembélét, Hvicsa Kvaracheliát és Désire Douét is – természetesen a BL-elődöntőre mindhárman visszatérnek. A párizsiaknál Vitinha játéka több mint kétséges, ellenben Fabian Ruíz már lehet, hogy tud játszani, ha nem is 90 percet.

A Bayernnél a legnagyobb „hiányzó” Vincent Kompany, a vezetőedző lesz, aki harmadik sárga lapja (!) miatt eltiltást kapott. Párizsban a pályaedzője, az angol Aaron Danks helyettesíti majd.

„Természetesen hiányozni fog a kispadról. Ő a mi főnökünk és a vezetőnk – mondta Harry Kane, a Bayern első számú góllövője. – De mindenki tudja, mit kell tenni, még akkor is, ha a főnök nincs a kispadon.”

Kane maga is kulcsfigura lehet, a 33. évében járva pályafutása legeredményesebb idénye a mostani.

A Bayern mezében 45 mérkőzésen 53 gólt szerzett, korábban soha nem jutott túl egyetlen idény alatt a félszáz gólos határon. Hetek óta nem teljesen egészséges, Vincent Kompany igyekszik a játékperceket tekintve kímélni – de ha szükség van rá, jön és gólt szerez.

A hétvégén, Michael Olisével együtt, a második félidőre állt be, 0–3-nál a Mainz ellen. A vége 4–3 lett, a Bayernnek.

A két csapat legutóbbi, Európában játszott találkozói a Bayern egyértelmű fölényét mutatják. Tavaly nyáron, az Egyesült Államokban, a klubvilágbajnokságon, a PSG nyert, 2–0-ra. Ellenben a Bajnokok Ligájában 2023 februárja óta négyből négyet nyert meg a német csapat, s akkor még nem is emlegettük azt, hogy hat éve, 2020-ban, éppen a PSG ellen nyerte meg a Bayern legutóbb a Bajnokok Ligáját.

A 2023-as nyolcaddöntő kettős Bayern-győzelmet hozott (1–0 Párizsban, 2–0 Münchenben). Azóta kétszer ősszel, a ligaszakaszban játszottak, 2024-ben, tehát a PSG címnyerésének szezonjában Münchenben 1–0, 2025-ben, tehát a mostani sorozatban, a Parc des Princes-ben, Luis Díaz duplájával 2–1 a németeknek.