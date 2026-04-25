Eb-bronzérmes Muszukajev Iszmail

Az FTC világ- és Európa-bajnoka pénteken első mérkőzésén simán verte a török Remzi Temurt, az elődöntőben viszont technikai tussal kikapott a moldovai a moldovai Alexandr Gaidarlitól. A szombati helyosztón a bolgár Mikjaj Najmmal csapott össze és könnyedén, 10-0-s technikai tussal győzött.

A kétszeres olimpiai ötödik Muszukajev karrierje harmadik Eb-érmét nyerte, egyúttal a tiranai magyar küldöttség ötödik dobogós helyét gyűjtötte be, miután a kötöttfogásúaknál Szőke Alex (97 kg) és Vitek Dárius (130 kg) második, Lévai Zoltán (82 kg) és Fritsch Róbert (77 kg) pedig harmadik lett.