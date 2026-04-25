A bronzérmes Muszukajev Iszmail a tiranai birkózó Európa-bajnokság férfi szabadfogásúak 70 kg-os súlycsoportjának eredményhirdetésén 2026. április 25-én.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Eb-bronzérmes Muszukajev Iszmail

Infostart / MTI

Muszukajev Iszmail bronzérmet nyert szombaton a szabadfogásúak 70 kilogrammos súlycsoportjában a tiranai birkózó Európa-bajnokságon.

Az FTC világ- és Európa-bajnoka pénteken első mérkőzésén simán verte a török Remzi Temurt, az elődöntőben viszont technikai tussal kikapott a moldovai a moldovai Alexandr Gaidarlitól. A szombati helyosztón a bolgár Mikjaj Najmmal csapott össze és könnyedén, 10-0-s technikai tussal győzött.

A kétszeres olimpiai ötödik Muszukajev karrierje harmadik Eb-érmét nyerte, egyúttal a tiranai magyar küldöttség ötödik dobogós helyét gyűjtötte be, miután a kötöttfogásúaknál Szőke Alex (97 kg) és Vitek Dárius (130 kg) második, Lévai Zoltán (82 kg) és Fritsch Róbert (77 kg) pedig harmadik lett.

„Rám most nem a parlamentben van szükségünk" – Orbán Viktor visszaadja a mandátumát

Gyökeresen átalakul a Fidesz parlamenti frakciója, hétfőn alakul meg az új, vezetője Gulyás Gergely lesz – közölte Orbán Viktor, aki visszaadja mandátumát is. „Rám most nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükségünk” – hangsúlyozta.
 

Szabó Olivér Norton: leghamarabb 2050-ben lehet ember a Marson

Leghamarabb 2050-ben léphet ember a Mars felszínére – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Svábhegyi Csillagvizsgáló bemutató csillagásza. Szabó Olivér Norton szerint legalább ennyi idő kell, hogy egy ilyen, várhatóan a Holdról indítandó küldetés minden előfeltétele teljesüljön.
 

Újabb nagyszabású orosz csapás Ukajnában – Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Újabb nagyszabású támadást indított Oroszország Ukrajna ellen, több várost is rakétákkal és drónokkal lőttek az éjszaka folyamán. A csapások több helyen lakóépületeket és infrastruktúrát értek, legalább 14 ember megsérült, és attól tartanak, hogy a romok alatt még további áldozatok lehetnek. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Delphi gazdasági fórum: ezen rengeteget veszíthet most Európa, nagyon észnél kell lenni

A rendezvény célja, hogy a világban zajló átalakulásokat feltérképezzék és értelmezzék.

Trump cancels Witkoff and Kushner's trip to Pakistan for Iran talks

The American president says the US has "all the cards" while Iran's foreign minister says he's "yet to see if the US is truly serious about diplomacy" after earlier attending talks with mediator Pakistan.

