INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.7
usd:
311.42
bux:
134862.82
2026. április 23. csütörtök Béla
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Bódog Tamás, a Nyíregyháza vezetõedzõje a labdarúgó Fizz Liga 16. fordulójában játszott Diósgyõri VTK - Nyíregyháza Spartacus FC mérkõzésen a diósgyõri DVTK Stadionban 2025. december 6-án. A Diósgyõr 2-0-ra gyõzött.
Eldőlt a Nyíregyháza vezetőedzőjének sorsa

Infostart / MTI

Bódog Tamás marad a labdarúgó NB I-ben szereplő Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője.

„Tavasszal a csapat jó teljesítményt nyújtott, elérte a kitűzött célt, és úgy éreztük, szakmailag jó kezekben van a keret. Többször egyeztettünk a mögöttünk álló hetekben Bódog Tamással a folytatásról, szeretnénk közösen előre lépni, és fejlődni” – mondta csütörtökön a klub honlapján Révész Bálint tulajdonos.

Az október végén kinevezett Bódog eddigi mérlege hét győzelem, öt döntetlen és hét vereség a Spartacus vezetőedzőjeként. Csapata a legutóbbi fordulóban 7–2-re kikapott Újpesten, mégis biztossá vált a bennmaradása, amikor a Diósgyőr hazai pályán 5–0-s vereséget szenvedett a Debrecentől.

„Folyamatosan tárgyaltunk Révész Bálinttal, és számomra döntő jelentőségű volt, hogy a tulajdonos mindenképp velem képzelte el a folytatást, ami nagyon jól esett, és megpróbálom ezt a bizalmat meghálálni. Bízom benne, hogy eredményes, jó csapatunk lesz, amelyre büszkék lesznek a szurkolók, és a segítségükkel együtt eredményes szezonunk lesz” – nyilatkozta a szakvezető.

Kezdőlap    Sport    Eldőlt a Nyíregyháza vezetőedzőjének sorsa

labdarúgás

nb i

bódog tamás

nyíregyháza spartacus fc

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ha komolyan gondolja a Tisza-kormány, hogy külpolitikája a térségre koncentrál majd, akkor Lengyelországban lehet azt a szövetségest megtalálni, amellyel a regionális érdekérvényesítésért fel lehet lépni – erről is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Tálas Péter, a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzője.
 

Juraj Blanár szlovák külügyminiszter csütörtökön utasítást adott országa állandó uniós képviselőjének, hogy ne blokkolja az Európai Unió Oroszország elleni 20. szankciós csomagja jóváhagyásának írásbeli folyamatát, amennyiben a Barátság kőolajvezetéken továbbra is folytatódni fog a szállítás a szerződéses mennyiségben – ezt maga a tárcavezető jelentette be közösségimédia-profilján.
 

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.23. csütörtök, 18:00
Szabó Olivér Norton
fizikus, csillagász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagy a bizonytalanság az iráni fronton - Mutatjuk, mi történik a tőzsdéken

Nagy a bizonytalanság az iráni fronton - Mutatjuk, mi történik a tőzsdéken

Izgalmas napokat élünk a tőzsdéken, elsősorban az iráni háborúval kapcsolatos fejlemények rángatják a piacokat. Jelenleg elég nagy a bizonytalanság; eredetileg kedden járt volna le a tűzszünet határideje, amelyet Donald Trump végül meghosszabbított, időt adva a tárgyalásoknak, de az iráni fél egyelőre nem akar újabb egyeztetésen részt venni, vagyis jelenleg nem igazán látni az előrelépést. A hangulatot rontja, hogy az amerikai blokád az iráni kikötők ellen továbbra is érvényben van. Egyelőre bizonytalan a hangulat Európában, a magyar tőzsde egyre nagyobb esésben van, és Amerikában is lefelé vették az irányt az indexek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
EZT OLVASTA MÁR?
×
