BL élőben: mi lesz a Real Madriddal?

BAYERN MÜNCHEN–REAL MADRID: Így fest a bajorok kezdő csapata: Neuer - Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer - Kimmich, Pavlovic, Olise, Gnabry, Luis Diaz - Kane. A Real Madridban, némi meglepetésre, Brahim Diaz is kezd, kifejezetten támadó összeállítást választott Álvaro Arbeloa: Lunin - Alexander-Arnold, Eder Militao, Rüdiger, F. Mendy - Fede Valverde, Bellingham, Brahim Diaz, Arda Güler - Mbappé, Vinicius Junior.

ARSENAL FC–SPORTING CP: Bukayo Saka továbbra is sérült, a Raya - Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie - Zubimendi, Rice, Madueke, Eze, Gabriel Martinelli - Gyökeres tizenegy kezd az Arsenalban. Ha gond lenne a támadójátékkal, Havertz, Gabriel Jesus vagy Trossard is bevethető. A portugálok: Rui Silva - Eduardo Quaresma, O. Diomande, Goncalo Inacio, Maxi Araujo - Hjulmand, Morita, Geny Catamo, Trincao, Pedro Goncalves - Luis Suarez.

BAYERN MÜNCHEN–REAL MADRID 0–1: Nem egészen egy perc alatt ledolgozta a madrid a hátrányát. Manuel Neurt érthetetlenül rossz passza után Arda Güler 30-32 méterről ívelt az üres kapuba.