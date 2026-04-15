INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A bajnoki trófea a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első, Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain mérkőzése előtt Dortmundban 2024. május 1-jén.
Nyitókép: MTI/EPA/Christopher Neundorf

BL élőben: mi lesz a Real Madriddal?

Infostart

Melyik két csapat kerül a PSG és az Atlético mellé a BL-elődöntőbe? A Bayern München a Real Madrid, az Arsenal pedig a lisszaboni Sporting ellen kezdi egygólos előnyből a hazai visszavágót.

BAYERN MÜNCHEN–REAL MADRID: Így fest a bajorok kezdő csapata: Neuer - Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer - Kimmich, Pavlovic, Olise, Gnabry, Luis Diaz - Kane. A Real Madridban, némi meglepetésre, Brahim Diaz is kezd, kifejezetten támadó összeállítást választott Álvaro Arbeloa: Lunin - Alexander-Arnold, Eder Militao, Rüdiger, F. Mendy - Fede Valverde, Bellingham, Brahim Diaz, Arda Güler - Mbappé, Vinicius Junior.

ARSENAL FC–SPORTING CP: Bukayo Saka továbbra is sérült, a Raya - Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie - Zubimendi, Rice, Madueke, Eze, Gabriel Martinelli - Gyökeres tizenegy kezd az Arsenalban. Ha gond lenne a támadójátékkal, Havertz, Gabriel Jesus vagy Trossard is bevethető. A portugálok: Rui Silva - Eduardo Quaresma, O. Diomande, Goncalo Inacio, Maxi Araujo - Hjulmand, Morita, Geny Catamo, Trincao, Pedro Goncalves - Luis Suarez.

BAYERN MÜNCHEN–REAL MADRID 0–1: Nem egészen egy perc alatt ledolgozta a madrid a hátrányát. Manuel Neurt érthetetlenül rossz passza után Arda Güler 30-32 méterről ívelt az üres kapuba.

Alkotmányjogász: minden közjogi méltóság leváltható, de komoly feltételei vannak

Magyar Péter, a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje már vasárnap este követelte számos közjogi méltóság és független állami intézmény vezetőjének lemondását. Valamennyi állami tisztségviselő és közjogi méltóság esetében van lehetőség az elmozdításukra, de Stánicz Péter alkotmányjogász az InfoRádióban jelezte, ehhez sok feltételre van szükség, egyes esetekben az alaptörvény módosítására is.
 

Cser-Palkovics: teljesen új vezetés kell a Fidesznek

Cser-Palkovics András szerint a Fidesznek a választási vereség után elsősorban önvizsgálatra van szüksége, nem pedig politikai ellenállásra. Székesfehérvár polgármestere a Partizán stúdiójában beszélt arról, hogy bár számított a vereségre, annak mértéke meglepte, és a történtekért közösségként kell vállalniuk a felelősséget. Úgy fogalmazott, a vasárnap esti eredmény után mindenkinek „bele kell néznie a tükörbe".

