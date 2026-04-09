Faragó Tamás: hat újonccal is kiválóan játszott a magyar vízilabda-válogatott a világkupán

„A magyar vízilabda-válogatott továbbra is tradicionálisan egy nagyon komoly kultúra” – fogalmazott Faragó Tamás az InfoRádióban, emlékeztetve: hat magyar ezüstérmes játékost otthon maradt, tehát hat újonccal sikerült bravúros eredményeket elérni.

A harmadik meccs után megvan a továbbjutás. Ilyenkor mindenki egy kicsit kísérletezik, de a szerbek legyőzése mindig komoly fegyvertény – értett egyet a Nemzet Sportolója, bár arra is felhívta a figyelmet, hogy „a szerb csapat is egy kicsit karcsúbban érkezett, náluk is több olimpiai bajnok hiányzott, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy

a játék minősége, a játékrendszer, amiben a magyar válogatott játszik, előremutató és mindenképpen példaértékű”

A szakember szerint a magyar vízilabda-válogatott célja mindig az adott torna megnyerése a cél. „Természetesen ez a világkupa mindenki számára azt jelenti, hogy megtalálja az olimpiára, a következő világbajnokságra azt a bizonyos csapatot, amely képes – főleg az olimpián – az elsőségért játszani” – tette hozzá.

Közben Cseh Sándor, a női válogatott szövetségi kapitánya is kijelölte a keretét. A 19 játékos között van 13 Eb-ezüstérmes, tehát óriási meglepetés nincsen. A kérdésre, hogy mire számít majd a hölgyektől május elején Rotterdamban, azt mondta: „a női válogatott ugyanúgy a magyar vízilabda-kultúra része. Ennek megfelelően a csajok is saját maguktól is elsőséget, győzelmet várnak, és ennek megfelelően én is azt gondolom, hogy képesek vagyunk megint egy nagyon szép eredményt elérni Rotterdamban” – mondta Faragó Tamás olimpiai bajnok vízilabdázó, a Nemzet Sportolója az InfoRádióban.